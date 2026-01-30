Česko vysílá na sportovce na olympiádu. V Miláně a Cortině d´Ampezzo jich bude 113

David Holub

30. ledna 2026 20:33

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Stejně jako na posledních Zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022 bude i letos v Miláně a Cortině d'Ampezzo reprezentovat Českou republiku 113 sportovců. Jedná se tak o vyrovnání rekordního počtu ze zmiňovaných předešlých her. Tehdy měl být počet sportovců dokonce o tři olympioniky vyšší, ale kvůli zranění i nákaze koronavirem se ustanovil na oněch 113.

O tom, že i tentokrát se na Zimní olympijské hry vydá 113 sportovců, informoval veřejnost Český olympijský výbor s tím, že i tentokrát se může do začátku Her ještě počet olympioniků změnit a to na základě možného dalšího přerozdělení kvót.

„Byl to boj o místa do poslední chvíle, ale nakonec máme stejně velkou výpravu jako minule. Je super, že máme oba hokejové týmy, stejně jako dva týmy v curlingu. Je škoda, že se nepodařila kvalifikace bobistům, kteří byli vždy tradiční součástí týmu,“ uvedl k nominaci tradiční šéf české olympijské výpravy Martin Doktor. Mimochodem, co se týče českých bobistů, tak ti budou chybět na zimní olympiádě poprvé od roku 1988. Na všech dalších následujících olympiádách totiž čeští bobisté nikdy nechyběli.

To, že podruhé za sebou přesahuje počet olympioniků na Hrách stovku, můžou především hokejové týmy mužů i žen, přičemž už těch je jen 48.

Součástí české olympijské výpravy pak budou také čtyři olympijští medailisté a to konkrétně lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, rychlobruslařka Martina Sáblíková, snowboardcrossařka Eva Adamczyková a biatlonista Michal Krčmář. Pro Sáblíkovou to bude již šestá olympijská účast s tím, že tu první zaznamenala už v Turíně 2006 a Milán a Cortina d´Ampezzo 2026 tak bude po ni očekávanou olympijskou derniérou, protože hned po ní ukončí svou kariéru. To její rychlobruslařský kolega Metoděj Jílek, jehož forma v posledních měsících a týdnech stoupá, což korunoval celkovým triumfem ve Světovém poháru na dlouhých tratí, se těší n své první olympijské hry.

Oproti předešlým Zimním olympijským hrám se pak další velká medailová naděje Ester Ledecká nepokusí své štěstí vedle paralelních závodů na snowboardu i v lyžařském sjezdu. To proto, že obě její disciplíny jsou v rámci olympijského programu ve stejný čas. Na lyžích se tak pod pěti kruhy představí v super-G, které v roce 2018 na olympiádě v Pchjongčchangu slavně nečekaně vyhrála.

Výjimečný letos bude jistě mužský olympijský hokejový turnaj, neboť ten bude ozdoben poprvé od roku hráči z kanadsko-americké NHL. V této tvrdé konkurenci se budou chtít prosadit i svěřenci kouče Radima Rulíka, který mimochodem do Milána vzal hned devatenáct světových šampionů z Prahy 2024.

Bez šance rozhodně nejsou ani české hokejistky, jejichž kvalita rok od roku roste a to i především díky příchodu kanadské trenéry Carly MacLeodové. Právě ona má lví podíl na bronzech z MS 2022 a 2023 a dvou čtvrtých míst z let 2024 a 2025.

Co se týče dalších zajímavých skutečností, tak třeba hned 68 olympioniků čeká v rámci této výpravy olympijská premiéra. Nejmladší z nich osmnáctiletá skikrosařka Lucie Krausová, tím nejstarším je pak osmatřicetiletý curler Radek Boháč. Sto třináct sportovců do Milána doprovodí 182 dalších činovníků včetně doprovodných realizačních týmů a také pěti zástupců vedení Českého olympijského výboru.

Nominace olympijských sportovců je známá od čtvrtka, v pondělí pak Vláda ČR rozhodla o odměnách pro medailisty z Milána a Cortiny d´Ampezzo. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) oznámil na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády výše jednotlivých odměn. 

Za zlatou medaili v individuálních sportech tak olympionik dostane 2,4 milionu korun, za stříbrnou 1,8 milionu korun a za bronzovou 1,2 milionu korun. Co se týče odměn za úspěchy ve skupinových sportů, tak ty budou vypočítány podle koeficientů. V případě, že jeden olympionik získá více medailí, bude každá z nich odměněna zvlášť bez krácení.

Dodejme, že Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo je na programu od 6. února do 22. února, přičemž už 4. února budou k vidění první olympijské soutěže jako třeba ta curlingová, vníž už budou v akci Češi Julie Zelingrová a Vít Chabičovský.

Nominace českých sportovců pro ZOH v Miláně a Cortině d´Ampezzo 2026:

Alpské lyžování
Muži: Jan Zabystřan (sjezd, super-G, obří slalom, týmová kombinace), Marek Müller (obří slalom, slalom, týmová kombinace)

Ženy: Martina Dubovská (slalom, týmová kombinace), Alena Labaštová (sjezd, super-G, obří slalom, slalom, týmová kombinace), Ester Ledecká (sjezd, super-G, týmová kombinace), Barbora Nováková (sjezd, super-G, obří slalom, týmová kombinace)

Běh na lyžích

Muži: Matyáš Bauer (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K), Ondřej Černý (sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V), Michal Novák (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K), Mike Ophoff (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K), Jiří Tuž (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K)

Ženy: Barbora Antošová (sprint K, štafeta, team sprint V), Tereza Beranová (sprint K), Barbora Havlíčková (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K), Anna Marie Jaklová (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K), Kateřina Janatová (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K), Anna Milerská (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K), Sandra Schützová (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K)

Biatlon

Muži: Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska

Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková

Curling

Muži: Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa, 

Smíšená dvojice: Vít Chabičovský, Julie Zelingrová.

Freestyle lyžování

Skikros: Diana Cholenská, Lucie Krausová, Daniel Paulus, boule: Matyáš Kroupa, akrobatické skoky: Adéla Měrková, Nicholas Novák

Krasobruslení

Taneční páry: Daniel Mrázek, Kateřina Mrázková, Filip Taschler, Natálie Taschlerová

Lední hokej
Muži: Roman Červenka, Lukáš Dostál, Radek Faksa, Jakub Flek, Radko Gudas, Tomáš Hertl, Filip Hronek, David Kämpf, Ondřej Kaše, Michal Kempný, Dominik Kubalík, Tomáš Kundrátek, Martin Nečas, Ondřej Palát, David Pastrňák, Jan Rutta, Lukáš Sedlák, Matěj Stránský, Radim Šimek, David Špaček, David Tomášek, Jiří Ticháček, Daniel Vladař, Karel Vejmelka, Pavel Zacha

Ženy: Sára Čajanová, Michaela Hesová, Klára Hymlárová, Barbora Juříčková, Kristýna Kaltounková, Denisa Křížová, Dominika Lásková, Natálie Mlýnková, Kateřina Mrázová, Noemi Neubauerová, Daniela Pejšová, Julie Pejšová, Michaela Pejzlová, Klára Peslarová, Tereza Pištěková, Tereza Plosová, Vendula Přibylová, Klára Seroiszková, Adéla Šapovalivová, Aneta Tejralová, Andrea Trnková, Tereza Vanišová, Linda Vocetková

Rychlobruslení

Muži: Metoděj Jílek 

Ženy: Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová

Saně

Muži: Ondřej Hyman

Severská kombinace

Muži: Jiří Konvalinka, Jan Vytrval

Short track

Ženy: Petra Vaňková

Skeleton

Ženy: Anna Fernstädtová

Skoky na lyžích

Muži: Roman Koudelka

Ženy: Anežka Indráčková, Veronika Jenčová, Klára Ulrichová

Snowboarding

Snowboardkros: Eva Adamczyková, Radek Houser, Karolína Hrůšová, Kryštof Choura, freestyle snowboarding: Jakub Hroneš, Laura Záveská, paralelní obří slalom: Ester Ledecká, Zuzana Maděrová, Kryštof Minárik

