Česko vysílá na sportovce na olympiádu. V Miláně a Cortině d´Ampezzo jich bude 113

Stejně jako na posledních Zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022 bude i letos v Miláně a Cortině d'Ampezzo reprezentovat Českou republiku 113 sportovců. Jedná se tak o vyrovnání rekordního počtu ze zmiňovaných předešlých her. Tehdy měl být počet sportovců dokonce o tři olympioniky vyšší, ale kvůli zranění i nákaze koronavirem se ustanovil na oněch 113.
O tom, že i tentokrát se na Zimní olympijské hry vydá 113 sportovců, informoval veřejnost Český olympijský výbor s tím, že i tentokrát se může do začátku Her ještě počet olympioniků změnit a to na základě možného dalšího přerozdělení kvót.
„Byl to boj o místa do poslední chvíle, ale nakonec máme stejně velkou výpravu jako minule. Je super, že máme oba hokejové týmy, stejně jako dva týmy v curlingu. Je škoda, že se nepodařila kvalifikace bobistům, kteří byli vždy tradiční součástí týmu,“ uvedl k nominaci tradiční šéf české olympijské výpravy Martin Doktor. Mimochodem, co se týče českých bobistů, tak ti budou chybět na zimní olympiádě poprvé od roku 1988. Na všech dalších následujících olympiádách totiž čeští bobisté nikdy nechyběli.
To, že podruhé za sebou přesahuje počet olympioniků na Hrách stovku, můžou především hokejové týmy mužů i žen, přičemž už těch je jen 48.
Součástí české olympijské výpravy pak budou také čtyři olympijští medailisté a to konkrétně lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, rychlobruslařka Martina Sáblíková, snowboardcrossařka Eva Adamczyková a biatlonista Michal Krčmář. Pro Sáblíkovou to bude již šestá olympijská účast s tím, že tu první zaznamenala už v Turíně 2006 a Milán a Cortina d´Ampezzo 2026 tak bude po ni očekávanou olympijskou derniérou, protože hned po ní ukončí svou kariéru. To její rychlobruslařský kolega Metoděj Jílek, jehož forma v posledních měsících a týdnech stoupá, což korunoval celkovým triumfem ve Světovém poháru na dlouhých tratí, se těší n své první olympijské hry.
Oproti předešlým Zimním olympijským hrám se pak další velká medailová naděje Ester Ledecká nepokusí své štěstí vedle paralelních závodů na snowboardu i v lyžařském sjezdu. To proto, že obě její disciplíny jsou v rámci olympijského programu ve stejný čas. Na lyžích se tak pod pěti kruhy představí v super-G, které v roce 2018 na olympiádě v Pchjongčchangu slavně nečekaně vyhrála.
Výjimečný letos bude jistě mužský olympijský hokejový turnaj, neboť ten bude ozdoben poprvé od roku hráči z kanadsko-americké NHL. V této tvrdé konkurenci se budou chtít prosadit i svěřenci kouče Radima Rulíka, který mimochodem do Milána vzal hned devatenáct světových šampionů z Prahy 2024.
Bez šance rozhodně nejsou ani české hokejistky, jejichž kvalita rok od roku roste a to i především díky příchodu kanadské trenéry Carly MacLeodové. Právě ona má lví podíl na bronzech z MS 2022 a 2023 a dvou čtvrtých míst z let 2024 a 2025.
Co se týče dalších zajímavých skutečností, tak třeba hned 68 olympioniků čeká v rámci této výpravy olympijská premiéra. Nejmladší z nich osmnáctiletá skikrosařka Lucie Krausová, tím nejstarším je pak osmatřicetiletý curler Radek Boháč. Sto třináct sportovců do Milána doprovodí 182 dalších činovníků včetně doprovodných realizačních týmů a také pěti zástupců vedení Českého olympijského výboru.
Nominace olympijských sportovců je známá od čtvrtka, v pondělí pak Vláda ČR rozhodla o odměnách pro medailisty z Milána a Cortiny d´Ampezzo. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) oznámil na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády výše jednotlivých odměn.
Za zlatou medaili v individuálních sportech tak olympionik dostane 2,4 milionu korun, za stříbrnou 1,8 milionu korun a za bronzovou 1,2 milionu korun. Co se týče odměn za úspěchy ve skupinových sportů, tak ty budou vypočítány podle koeficientů. V případě, že jeden olympionik získá více medailí, bude každá z nich odměněna zvlášť bez krácení.
Dodejme, že Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo je na programu od 6. února do 22. února, přičemž už 4. února budou k vidění první olympijské soutěže jako třeba ta curlingová, vníž už budou v akci Češi Julie Zelingrová a Vít Chabičovský.
Nominace českých sportovců pro ZOH v Miláně a Cortině d´Ampezzo 2026:
Alpské lyžování
Muži: Jan Zabystřan (sjezd, super-G, obří slalom, týmová kombinace), Marek Müller (obří slalom, slalom, týmová kombinace)
Ženy: Martina Dubovská (slalom, týmová kombinace), Alena Labaštová (sjezd, super-G, obří slalom, slalom, týmová kombinace), Ester Ledecká (sjezd, super-G, týmová kombinace), Barbora Nováková (sjezd, super-G, obří slalom, týmová kombinace)
Běh na lyžích
Muži: Matyáš Bauer (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K), Ondřej Černý (sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V), Michal Novák (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K), Mike Ophoff (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K), Jiří Tuž (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K)
Ženy: Barbora Antošová (sprint K, štafeta, team sprint V), Tereza Beranová (sprint K), Barbora Havlíčková (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K), Anna Marie Jaklová (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K), Kateřina Janatová (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K), Anna Milerská (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K), Sandra Schützová (skiatlon, sprint K, 10 km V, štafeta, team sprint V, 50km K)
Biatlon
Muži: Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska
Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
Curling
Muži: Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa,
Smíšená dvojice: Vít Chabičovský, Julie Zelingrová.
Freestyle lyžování
Skikros: Diana Cholenská, Lucie Krausová, Daniel Paulus, boule: Matyáš Kroupa, akrobatické skoky: Adéla Měrková, Nicholas Novák
Krasobruslení
Taneční páry: Daniel Mrázek, Kateřina Mrázková, Filip Taschler, Natálie Taschlerová
Lední hokej
Muži: Roman Červenka, Lukáš Dostál, Radek Faksa, Jakub Flek, Radko Gudas, Tomáš Hertl, Filip Hronek, David Kämpf, Ondřej Kaše, Michal Kempný, Dominik Kubalík, Tomáš Kundrátek, Martin Nečas, Ondřej Palát, David Pastrňák, Jan Rutta, Lukáš Sedlák, Matěj Stránský, Radim Šimek, David Špaček, David Tomášek, Jiří Ticháček, Daniel Vladař, Karel Vejmelka, Pavel Zacha
Ženy: Sára Čajanová, Michaela Hesová, Klára Hymlárová, Barbora Juříčková, Kristýna Kaltounková, Denisa Křížová, Dominika Lásková, Natálie Mlýnková, Kateřina Mrázová, Noemi Neubauerová, Daniela Pejšová, Julie Pejšová, Michaela Pejzlová, Klára Peslarová, Tereza Pištěková, Tereza Plosová, Vendula Přibylová, Klára Seroiszková, Adéla Šapovalivová, Aneta Tejralová, Andrea Trnková, Tereza Vanišová, Linda Vocetková
Rychlobruslení
Muži: Metoděj Jílek
Ženy: Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová
Saně
Muži: Ondřej Hyman
Severská kombinace
Muži: Jiří Konvalinka, Jan Vytrval
Short track
Ženy: Petra Vaňková
Skeleton
Ženy: Anna Fernstädtová
Skoky na lyžích
Muži: Roman Koudelka
Ženy: Anežka Indráčková, Veronika Jenčová, Klára Ulrichová
Snowboarding
Snowboardkros: Eva Adamczyková, Radek Houser, Karolína Hrůšová, Kryštof Choura, freestyle snowboarding: Jakub Hroneš, Laura Záveská, paralelní obří slalom: Ester Ledecká, Zuzana Maděrová, Kryštof Minárik
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Česko vysílá na sportovce na olympiádu. V Miláně a Cortině d´Ampezzo jich bude 113
před 53 minutami
Nové pravidlo od února. Tuzemská IKEA upozornila zákazníky na změnu
před 1 hodinou
Chybovali Pavel i Macinka, domnívá se exprezident Zeman
před 2 hodinami
Zimní počasí se vrátilo. Meteorologové odhalili, kde všude napadl sníh
před 3 hodinami
Policie hledá matku dvou chlapců. V pondělí odjela do Prahy a nevrátila se
před 3 hodinami
Dal Trump Číně do rukou „dokonalý manuál“ proti Tchaj-wanu?
před 4 hodinami
Bezpečnostní záruky mohou Ukrajině uškodit, varuje uznávaný analytik
před 5 hodinami
Pavel se chce sejít s Babišem. Macinku na Hrad nepozval
před 6 hodinami
Trump varuje Írán: Ukončete jaderný program a potlačování protestů, nebo poznáte sílu amerického námořnictva
před 7 hodinami
Trump nominuje Kevina Warshe na post příštího předsedy Fedu
před 7 hodinami
Írán zahnaný do kouta: Jaká bude odpověď režimu na americké lodě?
před 8 hodinami
Zelenskyj potvrdil, že v noci nedošlo k žádným ruským útokům na energetickou infrastrukturu
před 9 hodinami
Ukrajina bude v roce 2027 připravena na vstup do EU, potvrdil Zelenskyj. Putina pozval do Kyjeva
před 10 hodinami
Separatisté chtějí rozpůlit Kanadu. Tajně se schází s Trumpovými lidmi
před 11 hodinami
USA zazdí další summit NATO. Po Rubiovi na něj nepojede ani Hegseth
před 12 hodinami
Putin slíbil, že nebude týden útočit na ukrajinská města, tvrdí Trump. Kreml o tom mlčí
před 13 hodinami
Počasí bude o víkendu v části Česka mrazivější než jinde
včera
Neuvěřitelné nasazení záchranářů. Za třináct minut řešili čtyři vážné případy
včera
Český biatlonový tým počítá pro olympiádu i s Markétou Davidovou
včera
Podle očekávání. Ovčáček se stal členem jedné z mediálních rad
Bývalý mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček hlásí návrat do veřejných funkcí. Poslanci jej ve středu zvolili členem Rady ČTK, někdejší spolupracovník Miloše Zemana byl kandidátem vládního hnutí ANO. Úspěch Ovčáčka ve volbě se tak dal předpokládat.
Zdroj: Jan Hrabě