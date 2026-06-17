Curacao dalo Němcům gól, ale vysoko prohrálo. Nizozemci remizovali s Japonci, další týmy slaví výhru

David Holub

17. června 2026 20:24

Fotbal, ilustrační fotografie.
Fotbal, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Další hrací noc ze středoevropského pohledu přinesla další konečné výsledky v rámci letošního fotbalového světového šampionátu. Otevíracím zápasem čtvrtého hracího dne byl duel skupiny E mezi Německem a jedním z nováčků na letošním MS Curacaem. I když se zprvu karibský tým prezentoval sympatickým fotbalem, přičemž se mu podařilo vstřelit historickou první branku na MS a vyrovnat tak na průběžných 1:1, bylo to nakonec jediné, na co se zmohli. Pak už totiž podle očekávání úřadovali Němci, kteří duel dovedli k vysokému vítězství 7:1. Zajímavý souboj nabídlo měření sil Nizozemska a Japonska, kde se očekávalo tažení evropského týmu za výhrou, ale stateční Japonci pokaždé dokázali vyrovnat a mohli se radovat z bodu za remízu 2:2. Ve skupině E si vedle Němců připsali výhru fotbalisté Pobřeží slonoviny nad Ekvádorem (1:0) a ve skupině F ještě Švédové rozdrtili Tunisko 5:1.

Němci nechtěli nechat od prvních minut nic náhodě a od začátku se tak snažili potvrzovat roli jasného favorita v zápase proti nováčkovi na MS z Curacaa. Nebylo proto divu, že to byli naši západní sousedé, kteří jako první už po šesti minutách hry skórovali, když se po spolupráci s Wirtzem trefil Nmecha, 1:0 pro Němce. K nepříjemnému překvapení všech Němců to už ale ve 21. minutě 1:1, když si Comenenciovu střelu nešťastně srazil do vlastní branky Kimmich a rázem tak mohla vypuknout historická gólová radost na fotbalovém MS v podání Curacaa. 

Než se odešlo na poločasovou přestávku, Němci se přeci jenom dostali zpátky do vedení. Nejprve ve 38. minutě se trefil Schlotterbeck poté, co dokázal zužitkovat Brownův roh, v závěru poločasu pak na tento úspěch navíc navázal z penalty Havertz, 3:1.

Druhý poločas byl ve znamení útočení po většinu na branku Curacaa. To nenacházelo recept na bránění pohledných kombinací, ze kterých Němci navyšovali svoje vedení. Skóre na konečných 7:1 uzavřel Havertz, jenž si tak z tohoto zápasu odnáší dvě přesné trefy.

V dalším zápase skupiny E se pak mezi sebou střetli fotbalisté Pobřeží slonoviny a Ekvádoru. Oba tyto neevropské celky se od úvodu prezentovaly otevřenou hrou, v níž se hodně dlouho čekalo na to, až se někdo konečně prosadí. Jako první se o to výrazněji pokusil v 17. minutě Wahi, jeho pokus zblízka si ale na gólmana Galíndeze nepřišel. Poté mělo Pobřeží slonoviny štěstí, když mu hned dvakrát pomohla horní tyč. Nejdříve ve 23. minutě Yeboah trefil tuto část brankové konstrukce z hranice šestnáctky, aby ho pak po půlhodině hry následoval Minda. Na opačné straně se představil Sango zakončením „nůžkami“, ovšem ani tento pokus gólem neskončil, míč zamířil jen těsně mimo.

Přestože se na gól stále čekalo, i tak byla k vidění atraktivní podívaná. A nejinak tomu bylo i ve druhé půli. Už 48 vteřin po jejím zahájení to byl tentokrát ekvádorský kapitán Valencia, který tehdy trefil zase brankovou konstrukci, pro změnu tyč. V 52. minutě zabrnkalo na břevno opět Pobřeží slonoviny, když Wahi směřoval na branku předešlý centr Diomandeho.

V 69. minutě pro změnu neuspěl ze své nadějné pozice Plata, jehož ránu gólman Fontana vyboxoval. Posledních deset minut už bylo vidět, jak moc minuty předešlé oběma týmům sebraly sil a tak zásah v 90. minutě přišel jako rána z nebe. Tehdy si to Signo s míčem naštrádoval od půlky hřiště až k soupeřově vápnu, aby pak dostal míč Diallo a právě on nakonec rozhodl o tom, že se prvního bezbrankového duelu tento turnaj nedočkal, 1:0 pro Pobřeží slonoviny.

Duel skupiny F mezi Nizozemskem a Japonskem od začátku dominovali spíše favorizovaní Nizozemci. Poprvé zahrozili krátce po zahájení zápasu, konkrétně Malen, jemuž se podařilo uvolnit se v šestnáctce a následně tvrdě vypálit a poprvé se tak musel předvést gólman Suzuki. Poté se Japonci hrnuli do rychlého protiútoku, ale by to na dlouhou dobu to jediné, co Asiaté směrem dopředu předvedli. Poté na nizozemské straně opět zahrozil aktivní Malen hlavičkou po rohovém kopu. Jeho střela ale nebyla natolik umístěná, aby vystrašila Suzukiho.

Až těsně před odchodem do kabin se opět ukázali Japonci, kdy Nakamura z dobré pozice střílel jen těsně vedle levé tyče. Useda následně zakončil jen do boční sítě. Na druhé straně se opět jednalo pouze o Malena, který hrozil nejvíc, ale pro Japonce naštěstí bez úspěchu.

Krátce po zahájení druhé půle, v 51. minutě, se Nizozemcům už konečně podařilo skórovat. Gravenberch na začátku akce nacentroval do vápna, kde byl nalezen van Dijk a ten naprosto přesně s pomocí pravé tyče zamířil do sítě, 1:0 pro Nizozemsko. Japoncům ale stačila první střela na branku v tomto zápase k tomu, aby vyrovnali. Do branky se vešla Nakamurova střela, kterou ještě příhodně pro Japonce tečoval bránící van Hecke, 1:1.

Nizozemce tato skutečnost nikterak nezaskočila, naopak se podruhé v zápase dostali do vedení. A opět jim k tomu pomohl odraz o brankovou konstrukci. Stalo se tak po technickém zakončení Summervillea. Mimochodem, i u této branky asistoval Gravenberch, 2:1. Podruhé ale přišla pro Nizozemce rána. Navíc ze situace, ze které to nečekali. Japonci nejsou vyhlášenými hlavičkáři, ale v 89. minutě se tak stalo. Po rohovém nejprve hlavičkoval Ogawa, míč se ještě cestou k brance odrazil od Kamadiho hlavy a na to už gólman Verbuggen nedosáhl, konečné skóre 2:2.

V druhém zápase skupiny F Švédové rozdrtili nečekaně jasně Tunisko 5:1, přičemž dvakrát k tomu dopomohl přesnou trefou Ayari, který se trefil nejprve už v sedmé minutě a podruhé až v šesté minutě závěrečného nastavení. Tehdy zažili Tunisané druhou půli, jakou nechtěli, neboť ještě před poločasem snížil na 1:2 Rakik a tehdy jetě doufali v obrat.   

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku (14.6.-15.6.2026):

Skupina E:

Německo – Curacao 7:1 (3:1)
Branky: 45.+5 z pen. a 88. Havertz, 6. Nmecha, 38. Schlotterbeck, 74. Musiala, 68. Brown, 78. Undav – 21. Comenencia. Rozhodčí: Džajíd – Brinsí, Akarkád (všichni Mar.) – Makalima (JAR). Bez karet. Diváci: 68 021

Německo: Neuer – Kimmich, Tah (73. Rüdiger), Schlotterbeck, Brown (73. Raum) – Pavlovič, Nmecha (73. Goretzka) – Wirtz, Musiala (64. Undav), Sané – Havertz. Trenér: Nagelsmann

Curacao: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Chong (83. Kastaneer) – Locadia (65. Margaritha), Hansen (46. Antonisse). Trenér: Advocaat

Pobřeží slonoviny – Ekvádor 1:0 (0:0)
Branka: 90. Diallo. Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (všichni Fr.) – Gillett (video, Ang.). ŽK: S. Fofana, Kessié, Doué – Porozo.

Pobřeží slonoviny: Y. Fofana – Doué (89. Kossounou), Singo, Agbadou, Konan – Y. Diomande, S. Fofana (77. Sangaré), Kessié, Touré (56. Diallo) – Pépé (77. Oulai), Wahi (56. Bonny). Trenér: Faé.

Ekvádor: Galíndez – Franco (62. Preciado), Ordóňez, Pacho, Hincapié – Vite, M. Caicedo, Minda (56. Angulo) – Yeboah (62. Porozo), Valencia (77. Rodríguez), Plata. Trenér: Beccacece

Skupina F:

Nizozemsko – Japonsko 2:2 (0:0)
Branky: 51. van Dijk, 64. Summerville – 57. Nakamura, 89. Kamada. Rozhodčí: Elfath – Parker, Atkins – Villarreal (video, všichni USA). ŽK: Summerville, Depay, van de Ven (všichni Niz.). Diváci: 69 285

Nizozemsko: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – De Jong – Gravenberch (81. Aké), Reijnders (70. Q. Timber) – Summerville (70. Koopmeiners), Malen (70. Depay), Gakpo (85. Brobbey). Trenér: Koeman

Japonsko: Z. Suzuki – Watanabe (75. Tomijasu), Taniguči, H. Ito – Doan (75. Sugawara), Kamada, Sano, Nakamura – Kubo (75. Ogawa), Maeda (66. D. Ito) – Ueda (84. Šiogai). Trenér: Morijasu

Švédsko – Tunisko 5:1 (2:1)
Branky: 7. a 90.+6 Ayari, 30. Isak, 60. Gyökeres, 85. Svanberg – 43. Rakik. Rozhodčí: Pérez – Del Yesso, Rodríguez (všichni Arg.) – Lara (Chile). ŽK: Khedira (Tun.). Diváci: 50 987.

Švédsko: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson (90. Svensson), Karlström (84. Svanberg), Ayari, Gudmundsson (65. Stroud) – Nygren (65. Bergvall) – Gyökeres, Isak (90. Elanga). Trenér: Potter.

Tunisko: Šamach – Valery (72. Mahmúd), Talbí, Rakik, Hamída – Khedira (83. Gharbí), Schirí (72. Ašúrí) – Slimaní (83. Šavát), Madžbrí, Abdí – Sád (72. Túnaktí). Trenér: Lamouchi

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