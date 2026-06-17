Curacao dalo Němcům gól, ale vysoko prohrálo. Nizozemci remizovali s Japonci, další týmy slaví výhru

Další hrací noc ze středoevropského pohledu přinesla další konečné výsledky v rámci letošního fotbalového světového šampionátu. Otevíracím zápasem čtvrtého hracího dne byl duel skupiny E mezi Německem a jedním z nováčků na letošním MS Curacaem. I když se zprvu karibský tým prezentoval sympatickým fotbalem, přičemž se mu podařilo vstřelit historickou první branku na MS a vyrovnat tak na průběžných 1:1, bylo to nakonec jediné, na co se zmohli. Pak už totiž podle očekávání úřadovali Němci, kteří duel dovedli k vysokému vítězství 7:1. Zajímavý souboj nabídlo měření sil Nizozemska a Japonska, kde se očekávalo tažení evropského týmu za výhrou, ale stateční Japonci pokaždé dokázali vyrovnat a mohli se radovat z bodu za remízu 2:2. Ve skupině E si vedle Němců připsali výhru fotbalisté Pobřeží slonoviny nad Ekvádorem (1:0) a ve skupině F ještě Švédové rozdrtili Tunisko 5:1.
Němci nechtěli nechat od prvních minut nic náhodě a od začátku se tak snažili potvrzovat roli jasného favorita v zápase proti nováčkovi na MS z Curacaa. Nebylo proto divu, že to byli naši západní sousedé, kteří jako první už po šesti minutách hry skórovali, když se po spolupráci s Wirtzem trefil Nmecha, 1:0 pro Němce. K nepříjemnému překvapení všech Němců to už ale ve 21. minutě 1:1, když si Comenenciovu střelu nešťastně srazil do vlastní branky Kimmich a rázem tak mohla vypuknout historická gólová radost na fotbalovém MS v podání Curacaa.
Než se odešlo na poločasovou přestávku, Němci se přeci jenom dostali zpátky do vedení. Nejprve ve 38. minutě se trefil Schlotterbeck poté, co dokázal zužitkovat Brownův roh, v závěru poločasu pak na tento úspěch navíc navázal z penalty Havertz, 3:1.
Druhý poločas byl ve znamení útočení po většinu na branku Curacaa. To nenacházelo recept na bránění pohledných kombinací, ze kterých Němci navyšovali svoje vedení. Skóre na konečných 7:1 uzavřel Havertz, jenž si tak z tohoto zápasu odnáší dvě přesné trefy.
V dalším zápase skupiny E se pak mezi sebou střetli fotbalisté Pobřeží slonoviny a Ekvádoru. Oba tyto neevropské celky se od úvodu prezentovaly otevřenou hrou, v níž se hodně dlouho čekalo na to, až se někdo konečně prosadí. Jako první se o to výrazněji pokusil v 17. minutě Wahi, jeho pokus zblízka si ale na gólmana Galíndeze nepřišel. Poté mělo Pobřeží slonoviny štěstí, když mu hned dvakrát pomohla horní tyč. Nejdříve ve 23. minutě Yeboah trefil tuto část brankové konstrukce z hranice šestnáctky, aby ho pak po půlhodině hry následoval Minda. Na opačné straně se představil Sango zakončením „nůžkami“, ovšem ani tento pokus gólem neskončil, míč zamířil jen těsně mimo.
Přestože se na gól stále čekalo, i tak byla k vidění atraktivní podívaná. A nejinak tomu bylo i ve druhé půli. Už 48 vteřin po jejím zahájení to byl tentokrát ekvádorský kapitán Valencia, který tehdy trefil zase brankovou konstrukci, pro změnu tyč. V 52. minutě zabrnkalo na břevno opět Pobřeží slonoviny, když Wahi směřoval na branku předešlý centr Diomandeho.
V 69. minutě pro změnu neuspěl ze své nadějné pozice Plata, jehož ránu gólman Fontana vyboxoval. Posledních deset minut už bylo vidět, jak moc minuty předešlé oběma týmům sebraly sil a tak zásah v 90. minutě přišel jako rána z nebe. Tehdy si to Signo s míčem naštrádoval od půlky hřiště až k soupeřově vápnu, aby pak dostal míč Diallo a právě on nakonec rozhodl o tom, že se prvního bezbrankového duelu tento turnaj nedočkal, 1:0 pro Pobřeží slonoviny.
Duel skupiny F mezi Nizozemskem a Japonskem od začátku dominovali spíše favorizovaní Nizozemci. Poprvé zahrozili krátce po zahájení zápasu, konkrétně Malen, jemuž se podařilo uvolnit se v šestnáctce a následně tvrdě vypálit a poprvé se tak musel předvést gólman Suzuki. Poté se Japonci hrnuli do rychlého protiútoku, ale by to na dlouhou dobu to jediné, co Asiaté směrem dopředu předvedli. Poté na nizozemské straně opět zahrozil aktivní Malen hlavičkou po rohovém kopu. Jeho střela ale nebyla natolik umístěná, aby vystrašila Suzukiho.
Až těsně před odchodem do kabin se opět ukázali Japonci, kdy Nakamura z dobré pozice střílel jen těsně vedle levé tyče. Useda následně zakončil jen do boční sítě. Na druhé straně se opět jednalo pouze o Malena, který hrozil nejvíc, ale pro Japonce naštěstí bez úspěchu.
Krátce po zahájení druhé půle, v 51. minutě, se Nizozemcům už konečně podařilo skórovat. Gravenberch na začátku akce nacentroval do vápna, kde byl nalezen van Dijk a ten naprosto přesně s pomocí pravé tyče zamířil do sítě, 1:0 pro Nizozemsko. Japoncům ale stačila první střela na branku v tomto zápase k tomu, aby vyrovnali. Do branky se vešla Nakamurova střela, kterou ještě příhodně pro Japonce tečoval bránící van Hecke, 1:1.
Nizozemce tato skutečnost nikterak nezaskočila, naopak se podruhé v zápase dostali do vedení. A opět jim k tomu pomohl odraz o brankovou konstrukci. Stalo se tak po technickém zakončení Summervillea. Mimochodem, i u této branky asistoval Gravenberch, 2:1. Podruhé ale přišla pro Nizozemce rána. Navíc ze situace, ze které to nečekali. Japonci nejsou vyhlášenými hlavičkáři, ale v 89. minutě se tak stalo. Po rohovém nejprve hlavičkoval Ogawa, míč se ještě cestou k brance odrazil od Kamadiho hlavy a na to už gólman Verbuggen nedosáhl, konečné skóre 2:2.
V druhém zápase skupiny F Švédové rozdrtili nečekaně jasně Tunisko 5:1, přičemž dvakrát k tomu dopomohl přesnou trefou Ayari, který se trefil nejprve už v sedmé minutě a podruhé až v šesté minutě závěrečného nastavení. Tehdy zažili Tunisané druhou půli, jakou nechtěli, neboť ještě před poločasem snížil na 1:2 Rakik a tehdy jetě doufali v obrat.
Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku (14.6.-15.6.2026):
Skupina E:
Německo – Curacao 7:1 (3:1)
Branky: 45.+5 z pen. a 88. Havertz, 6. Nmecha, 38. Schlotterbeck, 74. Musiala, 68. Brown, 78. Undav – 21. Comenencia. Rozhodčí: Džajíd – Brinsí, Akarkád (všichni Mar.) – Makalima (JAR). Bez karet. Diváci: 68 021
Německo: Neuer – Kimmich, Tah (73. Rüdiger), Schlotterbeck, Brown (73. Raum) – Pavlovič, Nmecha (73. Goretzka) – Wirtz, Musiala (64. Undav), Sané – Havertz. Trenér: Nagelsmann
Curacao: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Chong (83. Kastaneer) – Locadia (65. Margaritha), Hansen (46. Antonisse). Trenér: Advocaat
Pobřeží slonoviny – Ekvádor 1:0 (0:0)
Branka: 90. Diallo. Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (všichni Fr.) – Gillett (video, Ang.). ŽK: S. Fofana, Kessié, Doué – Porozo.
Pobřeží slonoviny: Y. Fofana – Doué (89. Kossounou), Singo, Agbadou, Konan – Y. Diomande, S. Fofana (77. Sangaré), Kessié, Touré (56. Diallo) – Pépé (77. Oulai), Wahi (56. Bonny). Trenér: Faé.
Ekvádor: Galíndez – Franco (62. Preciado), Ordóňez, Pacho, Hincapié – Vite, M. Caicedo, Minda (56. Angulo) – Yeboah (62. Porozo), Valencia (77. Rodríguez), Plata. Trenér: Beccacece
Skupina F:
Nizozemsko – Japonsko 2:2 (0:0)
Branky: 51. van Dijk, 64. Summerville – 57. Nakamura, 89. Kamada. Rozhodčí: Elfath – Parker, Atkins – Villarreal (video, všichni USA). ŽK: Summerville, Depay, van de Ven (všichni Niz.). Diváci: 69 285
Nizozemsko: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – De Jong – Gravenberch (81. Aké), Reijnders (70. Q. Timber) – Summerville (70. Koopmeiners), Malen (70. Depay), Gakpo (85. Brobbey). Trenér: Koeman
Japonsko: Z. Suzuki – Watanabe (75. Tomijasu), Taniguči, H. Ito – Doan (75. Sugawara), Kamada, Sano, Nakamura – Kubo (75. Ogawa), Maeda (66. D. Ito) – Ueda (84. Šiogai). Trenér: Morijasu
Švédsko – Tunisko 5:1 (2:1)
Branky: 7. a 90.+6 Ayari, 30. Isak, 60. Gyökeres, 85. Svanberg – 43. Rakik. Rozhodčí: Pérez – Del Yesso, Rodríguez (všichni Arg.) – Lara (Chile). ŽK: Khedira (Tun.). Diváci: 50 987.
Švédsko: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson (90. Svensson), Karlström (84. Svanberg), Ayari, Gudmundsson (65. Stroud) – Nygren (65. Bergvall) – Gyökeres, Isak (90. Elanga). Trenér: Potter.
Tunisko: Šamach – Valery (72. Mahmúd), Talbí, Rakik, Hamída – Khedira (83. Gharbí), Schirí (72. Ašúrí) – Slimaní (83. Šavát), Madžbrí, Abdí – Sád (72. Túnaktí). Trenér: Lamouchi
Související
Čechům bude druhý zápas na MS pískat žena. Ještě se jim to nestalo
Brazílie vstoupila do MS nemastně neslaně. Katar získal historický bod, slaví Skotsko a Austrálie
Aktuálně se děje
před 34 minutami
Curacao dalo Němcům gól, ale vysoko prohrálo. Nizozemci remizovali s Japonci, další týmy slaví výhru
před 1 hodinou
Moravec prozradil, kolik bral jako moderátor Otázek na ČT
před 1 hodinou
Princ Harry nechyběl na místě, kde se psaly dějiny amerického sportu
před 2 hodinami
Velká sláva se změnila v tragédii. Před 135 lety se v Praze zřítil balon
před 3 hodinami
Tropické počasí doputuje do Česka v pátek. Bude dusno, varují experti
před 3 hodinami
Čechům bude druhý zápas na MS pískat žena. Ještě se jim to nestalo
před 4 hodinami
Chorvatská policie zadržela člověka kvůli nehodě, kterou nepřežili Češi
před 5 hodinami
Já jsem tady šéf, řekl Trump státníkům na úvod jednání G7
před 6 hodinami
Starmer se poprvé vyjádřil ke střelbě ruské lodi na britskou jachtu
před 7 hodinami
Macron hodlá spustit námořní operaci na ochranu Hormuzského průlivu
před 8 hodinami
Česko nesplnilo svůj závazek vůči NATO, potvrdil Rutte
před 9 hodinami
Lídři G7 včetně Trumpa se zavázali posílit vojenskou pomoc Ukrajině
před 10 hodinami
Trump Netanjahuovi nevěří, odmítl mu ukázat mírovou dohodu. Tak Izrael zaútočil na Libanon
před 10 hodinami
Jak ebola dopadá na stomilionové Kongo? Lidem se mění život od základu
před 11 hodinami
Změnili jsme kurz, přesto vystřelili. Majitelé jachty, která se ocitla pod ruskou palbou, promluvili
před 12 hodinami
CNN: Mírová dohoda s Íránem nemá ani dvě stránky. Je mimořádně nejasná
před 13 hodinami
Počasí přinese do Česka vlnu veder. Teploty vyrostou na 36 stupňů
včera
Evropa vyzvala Trumpa, aby uspořádal setkání Zelenského s Putinem
včera
Americká rozvědka: Írán získal schopnost kdykoli zablokovat Hormuzský průliv
včera
Ruská válečná loď vystřelila v Lamanšském průlivu směrem k britské jachtě
V Lamanšském průlivu došlo k vážnému incidentu, který dále vyostřil už tak napjaté vztahy mezi Velkou Británií a Ruskem. Posádka ruské válečné lodi vystřelila varovný výstřel směrem k jachtě registrované ve Velké Británii, která se k plavidlu přiblížila. Událost se odehrála v mezinárodních vodách přibližně dvacet námořních mil jižně od ostrova Wight v oblasti mezi britským pobřežím a Normandií.
Zdroj: Libor Novák