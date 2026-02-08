Curleři si připsali první výhru, Indráčková historický zápis. V akci byl i český sáňkař

Po čtyřech duelech se na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo konečně dočkali a mohli se radovat z premiérové výhry pod pěti kruhy. České curlingové smíšené dvojici Julie Zelingrová-Vít Chabičovský se to povedlo, když dokázala pokořit jihokorejské duo Kim Seon-yeong a Jeong Yeong-sok 9:4. Na tento výkon se snažila navázat ve večerním duelu se Švýcarskem, ale v něm se opět dostala do dříve zajetých kolejí a bohužel prohrála jasně 3:10.
To daleko podařenější sobotní večer zažila skokanka na lyžích Anežka Indráčková, která se jako jediná z tria českých reprezentantek v závodě na středním můstku a ve druhém kole pak díky svému pokusu zaznamenala historický zápis pro český ženský skok na olympijských hrách, když skončila osmnáctá. Do první dvacítky má pak po prvních dvou jízdách nakročeno i sáňkař Ondřej Hyman. Mimo české výkony pak jistě zaujala domácí rychlobruslařka Francesca Lollobrigidová, která na jednom ze svých posledních olympijských závodů zajela olympijský rekord a také dominance japonských snowboardistů.
Odpolední duel smíšených dvojic v curlingu přinesl konečně radost českému duu Julie Zelingrová-Vít Chabičovský. Utkání s jihokorejskou dvojicí bylo zprvu vyrovnané, od stavu 2:2 už se ale duel začal překlápět na českou stranu. Jakkoli je to pro českou dvojici první účast na olympijských hrách, v tomto zápase si pak počínali bez jakékoli větší nervozity a ukázali, že jsou přeci jenom lepší než Jihokorejci.
Následovala totiž hned dvojice úspěšných kamenů z české strany a o tom, že Češi konečně v tomto curlingovém turnaji vyhrají, rozhodl Chabičovský v sedmém endu hned třemi body.
Do večerního utkání se švýcarským párem Briar Schwallerová-Hürlimannová a Yannick Schwaller vstoupili s výhodou vítězného kamene Češi, ovšem na konci prvního endu se i přesto nepodařilo od Zelingrové a proto se tak dostali Švýcaři hned do dvoubodového vedení. Druhý end už byl z pohledu české dvojice přeci jenom jistější, nicméně vytěžit z toho dokázala pouze jeden bod. Zpočátku se dařil českému páru i ve třetím endu, ale díky poslednímu hodu to byli opět soupeři, kteří odskočili ve svém vedení na rozdíl dvou bodů. Ani čtvrtý end nebyl z pohledu českých reprezentantů výrazně nepodařený a díky tomuto endu nakonec v polovině utkání prohrávali jen 2:3.
Krátce po pauze Švýcaři mající v tu chvíli výhodu posledního kamene si ale na své konto připsali čtyři body. Tuto pětibodovou ztrátu se snažili Češi zmírnit v šestém endu, ale nepomohli jim ani výhody power-play a posledního kamene. Přestože Češi byli tehdy blízko k zisku hned tří bodů, kvůli nevydařenému poslednímu hodu ale nakonec získal jen jediný. V sedmém endu bylo po švýcarském zisku dalších tří bodů už jasno, že Češi duel prohrají 3:10.
Indráčková na středním můstku jako jediná Češka postoupila. A zaznamenala historický zápis
To ve stejný čas, kdy Češi prožívali další prohraný zápas v curlingovém turnaji smíšených dvojic, zažívala jiné pocity skokanka na lyžích Anežka Indráčková. Tato teprve devatenáctiletá olympionička, pro kterou se jedná teprve o druhé Hry v řadě, kterých se účastní, se totiž jako jediná z tria Češek dokázala dostat druhého kola v závodě na středním můstku. Vynesl jí do něj pokus daleký 94 metrů, které stačilo na postupové 25. místo.
Její druhý pokus byl o dva metry delší a zařídil jí několik chvil na místě vedoucí závodnice. Zvlášť, když i přes náročné povětrnostní podmínky trefila odraz a vyšla jí i letová fáze. Nakonec z toho bylo pro ženský český skok historické 18. místo. „Jsem nadšená. Trochu mě možná mrzí, že první skok nebyl tolik povedený, ale z druhého mám fakt perfektní pocit. Pohlídala jsem všechno, co bylo potřeba. Osmnácté místo je pro mě boží a teď se moc těším na závod na velkém můstku, kde je mi přece jen lépe,“ vyprávěla po závodě s energií sobě vlastní Indráčková.
Co se týče dalších českých závodnic, Klára Ulrichová v prvním kole skočila 91,5 metru a skončila tak až osmatřicátá, Veronika Jenčová pak s pokusem 87,5 metru skončila na 47. místě.
Dodejme, že zlato získala Norka Anna Strömová především zásluhou nejdelšího skoku v závodě (101 metrů ve 2. kole). Druhá skončila Slovinka Nika Prevcová a třetí Japonka Nozomi Marujamaová.
Sáňkař Hyman útočí na elitní dvacítku
Dalším českým olympionikem, pro které už v sobotu začaly olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo, byl již devětatřicetiletý sáňkař Ondřej Hyman. Ten patří mezi ty sportovce, který rozhodně nepomýšlel na medailová umístění a proto je pro ně úspěchem i třeba se dostat do dvacítky. A právě tu má tento jablonecký rodák po dvou jízdách na dosah.
Po první jízdě nejprve figuroval na průběžném 21. místě, když zajel čas 54,29 sekundy. Od vedoucího Němce Maxe Langenhama ho dělilo 1,38 sekundy. Po druhé jízdě si své umístění nevylepšil, když jeho celkový čas po druhé jízdě 1:48,61 na víc než na 21. příčku nestačil.
Lollobrigidová ovládla tříkilometrovou trať v olympijském rekordu, big air pod nadvládou Japonců
Tříkilometrového rychlobruslařského závodu se tedy bohužel v sobotu Martina Sáblíková kvůli nemoci nezúčastnila, nicméně i tak stojí za zmínku. V den svých 35. narozenin totiž závod ovládla domácí italská hvězda Francesca Lollolbrigidová. To proto, že navíc v takový den zajela čas 3:54,28, čímž tak byl nový olympijský rekord. Druhá skončila Norka Ragne Wiklundová, která ztrácela 2,26 sekundy. Třetí Kanaďanka Valérie Maltaisová, která ztrácela na Italku pro změnu 2,65 sekundy.
„Myslím, že Gina by na mě byla pyšná,“ připomněla italská závodnice, pro kterou by to měly být poslední olympijské hry, že její pratetou byla slavná herečka Gina Lollobrigidová. „Moc dobře ale vím, že s ní se nemůžu rovnat. Ona byla světová hvězda. Já se aspoň snažím být hvězda v mém malém rybníčku,“ pokračovala. „Za každým sportovcem je nějaký příběh. Já jsem chtěla ukázat Itálii, jak moc miluji rychlobruslení. A také jsem chtěla ukázat, že můžu být máma i závodnice. A hry v Miláně a Cortině pro to byly nejlepší možné jeviště,“ dodala Italka, která svůj úspěch slavila jako první se svým malým synem v náruči.
Finále snowboardové disciplíny big air pak ovládli Japonci, když nejprve zlato získal Kira Kimura a to i přesto, že na nejlepší skok prvního kola, který předvedl, navázal nepodařeným skokem ve druhém kole a proto tak absolvoval závěrečný třetí skok. Ten už předvedl suverénním způsobem, díky kterému získal 90,50 bodu a postaral se tak o nejlepší skok dne. Úřadující světový šampion a jeho krajan Rjoma Kimata. Třetí skončil Číňan Su I-ming, jenž tak zkompletoval svou medailovou olympijskou sbírku.
