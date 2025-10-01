Další podnikatel v prvoligovém fotbale. Fotbalovou Plzeň nově většinově vlastní Strnad

David Holub

1. října 2025 18:38

Michal Strnad
Michal Strnad Foto: czechoslovakgroup.cz

Trend v podobě příchodů bohatých podnikatelů do prvoligového českého fotbalu pokračuje. Naposledy oznámila příchod nového většinového majitele Viktoria Plzeň s tím, že se jím stává podnikatel Michal Strnad. Například podle deníku E15 aktuálně nejbohatší Čech, ovšem podle časopisu Forbes až čtvrtý nejbohatší Čech, je vlastníkem průmyslového holdingu Czechoslovak Group (CSG) a momentálně je tak dalším miliardářem, který v poslední době vstoupil do českého prvoligového fotbalu.

Navzdory jeho příchodu do západočeského klubu v jeho čele nadále zůstane předsedou klubového představenstva a zároveň generálním ředitelem Adolf Šádek. Ten má v klubu nadále ve svém držení menšinový podíl, stejně jako švýcarský podnikatel Martin Dellenbach. Dosud měla většinový podíl v klubu rakousko-švýcarská skupina FCVP GmbH.

"Viktoria Plzeň je klub s bohatou historií a obrovským významem pro město Plzeň i celý region. Je mi ctí stát se součástí tohoto fotbalového příběhu a navázat na skvělou práci, kterou klub v minulosti odvedl. Chci ujistit všechny fanoušky, že mým cílem je, aby klub i nadále stabilně patřil mezi špičku českého fotbalu a byl tak i pravidelným účastníkem evropských pohárů," uvedl při vstupu do klubu Strnad ve svém prohlášení.

Strnad, jenž se letos dostal mezi špičku nejbohatších Čechů, díky tomu, že zbohatl především na rusko-ukrajinské válce a mezinárodním zbrojení s ní spojeným a to během druhého prezidentství Donalda Trumpa, odkoupil klub právě od zmiňované rakousko-švýcarské skupiny, která tak většinový podíl v klubu ztrácí po dvou letech. Podrobnosti transakce však nebyly ani jednou stranou zveřejněny. Protože se ale jedná o soukromou investici Michala Strnada, přičemž odkup proběhl prostřednictvím své společnosti Palatua nebude plzeňský klub součástí skupiny CSG. Radost z transakce neskrýval Adolf Šádek. "Jsem šťastný, že Viktoria Plzeň získává silného českého majoritního vlastníka, který vybudoval globální průmyslovou skupinu se silnými kořeny právě v České republice. Je před námi řada obrovských výzev, na které se společně těšíme. Začíná nová kapitola plzeňského fotbalu!" uvedl konkrétně.

Dellenbach, který stejně jako Šádek zůstává v klubovém představenstvu, k tomu dodal: "Společně s novým akcionářem a s Adolfem Šádkem budeme dál strategicky rozvíjet Viktorii Plzeň s jasným zaměřením na systematickou péči o talenty a ekonomickou udržitelnost. Moc mne těší, že tak můžeme navázat na předchozí progresivní období a děláme další krok pro úspěšnou budoucnost klubu."

Svým příchodem do českého prvoligového fotbalu tak Strnad navázal na řadu dalších bohatých podnikatelů, kteří učinili v poslední době stejný krok. Letos to začala pražská Dukla, kdy na jaře vystřídal Matěj Turek, následovaly Teplice, kde se majitelem stala investiční skupina Accolade, která od sklářské společnosti AGC Glass Europe dostala i tamní stadion Na Stínadlech, v Olomouci se stala novým majitelem tamního klubu společnost Sigma Sport z čerpadlářského holdingu Sigma Group, po letech vládnutí se nedávno vzdal Jablonce Miroslav Pelta, který klub předal podnikateli Jakubu Střeštíkovi a změna přišla i v Pardubicích, kde se stal novým majitelem Karel Pražák prostřednictvím investiční skupiny Kaprain. Během podzimu by pak navíc o novém majiteli v Hradci Králové od příštího kalendářního roku nového mělo jednat a hlasovat samo město.

Fotbal Michal Strnad (zbrojař) FC Viktoria Plzeň

Michal Strnad

