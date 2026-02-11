Dobrá zpráva z Milána. Sáblíková se rozhodla nastoupit do příštího závodu

Až bude ve čtvrtek na programu v rámci Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo pětikilometrový rychlobruslařský závod žen, čeští fanoušci v něm budou moct fandit loučící se legendě Martině Sáblíkové. Ta totiž dostala svolení od lékařů, že se může závodu zúčastnit poté, co nemohla kvůli nemoci závodit na tříkilometrové trati.
„Neříkám, že je to tak, jak bych si představovala, ale naštěstí nemám teplotu. I když mám pořád dutiny v háji, tak jsem naštěstí dostala zelenou od pana doktora a budu moct ve čtvrtek nastoupit,“ uvedla v úterý samotná Sáblíková. Ta absolvovala dva tréninky na rotopedu v olympijské vesnici, po kterých, jak sama prozradila, byla vyčerpaná.
Je pochopitelné, že Sáblíková právě kvůli tomu, že chyběla na tříkilometrové trati, nechtěla v žádném případě chybět na pětikilometrové distanci pod milánskými pěti kruhy. Nechtěla tak především zklamat české fanoušky, kteří ji posílali nemálo podpůrných zpráv. „(Podpora) byla neskutečná. Prvně jsem brečela, že nemohu startovat, pak jsem brečela u vzkazů, které jsem dostávala. Takovou podporu jsem možná neměla nikdy. Moc děkuji lidem, že to prožívali se mnou,“ řekla k tomu Sáblíková, jež se snažila dát co nejrychleji do pořádku a brala tak potřebná antivirotika, aby se stihla do čtvrtka vyléčit.
„Nicméně musím říct, že to nebude nástup, který bych si představovala. Nastoupím především kvůli sobě, fanouškům a své rodině, kteří mě podporují. Ale mám strach, jak to dopadne, protože po tom, čím jsem si prošla, tak výkon nebude takový, jaký bych si přála. Pro sebe a lidi ovšem to chci udělat,“ nechala se slyšet osmatřicetiletá závodnice.
Ta prozradila, že během svého ležení v posteli sledovala v televizi jiné olympijské sporty a fandila tak svým kolegům. Zažila tak tedy po dlouhé době olympiádu jinak, než jako přímá závodnice. „Užívala jsem si ji, ale už bych si přála, aby to bylo zase jinak.“
Když už ji lékaři tedy povolili pohyb, absolvovala dva tréninky. Ty byly pro ni tak náročné, že po následné sprše rovnou usnula. Během středy z její strany přijde rozhodnutí, zda si před závodem ještě nevyzkouší milánský rychlobruslařský ovál. „Je potřeba říct, že medicína umí dost, ale zázraky neumíme. To, že má obtíže, že je dušná, tak to jsme očekávali. Kdyby nebylo olympiády, byli bychom mnohem konzervativnější a opravdu bychom zvažovali, jestli má význam ji pouštět do závodu. Nicméně bereme v úvahu důležitost konkrétního závodu a jakou roli hraje pro ni,“ prozradil lékař Jiří Dostál, jak postupoval lékařský tým v rozhodování, jakým způsobem se viróza Sáblíkové bude léčit.
Dodejme, že rychlobruslařský závod žen na 5000 metrů je na programu v rámci probíhající olympiády ve čtvrtek v 16:30.
Související
Lyžařskou kombinaci vyhrály Rakušanky, vrátila se Vlhová. V boulích se představil Kroupa
České hokejistky s Kanadou zopakovaly stejně vysokou prohru jako s USA
Olympijské hry 2026 , Martina Sáblíková , Rychlobruslení
Aktuálně se děje
před 33 minutami
Extrémní počasí ve Španělsku. Padají rekordy, zemi trápí povodně
před 1 hodinou
Dobrá zpráva z Milána. Sáblíková se rozhodla nastoupit do příštího závodu
před 1 hodinou
Zapsaly se do historie. Ženy, které obětovaly život pro vědu
před 2 hodinami
Fiala prozradil, jak bude pokračovat jeho politická kariéra
před 3 hodinami
Klempíř se s umělci na ničem neshodl. Cibulka a Jagelka s ním uzavřeli sázku
před 4 hodinami
Pavel odhalil svůj program na Mnichovské konferenci. Jede tam i Macinka
před 4 hodinami
Napadení v Chrudimi. Osoby se znaly, kriminalisté vyšetřují případ jako vraždu
před 5 hodinami
Trump před lety mluvil s policií o Epsteinovi, odhalil dokument FBI
před 6 hodinami
Poslední rozloučení s Brejchovou má termín. Bude bez státních poct
před 6 hodinami
Lyžařskou kombinaci vyhrály Rakušanky, vrátila se Vlhová. V boulích se představil Kroupa
před 7 hodinami
Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých
před 8 hodinami
K zimnímu počasí patří sníh. Meteorologové řekli, jaká je aktuální situace
včera
Tragickou nehodu na Šumpersku nepřežil důchodce. Žena utrpěla zranění
včera
Po potyčce cizinců v Chebu panuje podezření z pokusu o vraždu
včera
Klempíř na debatu s umělci nedorazil. Vymluvil se na jednání vlády
včera
České hokejistky s Kanadou zopakovaly stejně vysokou prohru jako s USA
včera
Pavel popíchl Motoristy po setkání s legendárním formulovým pilotem
včera
Běžec na lyžích Tuž se překvapivě postaral o nejlepší český úterní výsledek
včera
První informace o rozloučení s Brejchovou. Dva ministři přišli s návrhem
včera
Zimní počasí se pomalu začíná loučit, potvrzuje měsíční výhled meteorologů
Meteorologická zima se chýlí ke svému závěru, v březnu už totiž pro meteorology začíná jaro. Teploty také mají pozvolna stoupat, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Meteorologové ale nevyloučili pokles teplot pod průměr v závěru února.
Zdroj: Jan Hrabě