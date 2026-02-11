Dobrá zpráva z Milána. Sáblíková se rozhodla nastoupit do příštího závodu

David Holub

11. února 2026 14:23

Martina Sáblíková
Martina Sáblíková Foto: www.vancouver2010.com

Až bude ve čtvrtek na programu v rámci Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo pětikilometrový rychlobruslařský závod žen, čeští fanoušci v něm budou moct fandit loučící se legendě Martině Sáblíkové. Ta totiž dostala svolení od lékařů, že se může závodu zúčastnit poté, co nemohla kvůli nemoci závodit na tříkilometrové trati.

„Neříkám, že je to tak, jak bych si představovala, ale naštěstí nemám teplotu. I když mám pořád dutiny v háji, tak jsem naštěstí dostala zelenou od pana doktora a budu moct ve čtvrtek nastoupit,“ uvedla v úterý samotná Sáblíková. Ta absolvovala dva tréninky na rotopedu v olympijské vesnici, po kterých, jak sama prozradila, byla vyčerpaná.

Je pochopitelné, že Sáblíková právě kvůli tomu, že chyběla na tříkilometrové trati, nechtěla v žádném případě chybět na pětikilometrové distanci pod milánskými pěti kruhy. Nechtěla tak především zklamat české fanoušky, kteří ji posílali nemálo podpůrných zpráv. „(Podpora) byla neskutečná. Prvně jsem brečela, že nemohu startovat, pak jsem brečela u vzkazů, které jsem dostávala. Takovou podporu jsem možná neměla nikdy. Moc děkuji lidem, že to prožívali se mnou,“ řekla k tomu Sáblíková, jež se snažila dát co nejrychleji do pořádku a brala tak potřebná antivirotika, aby se stihla do čtvrtka vyléčit.

„Nicméně musím říct, že to nebude nástup, který bych si představovala. Nastoupím především kvůli sobě, fanouškům a své rodině, kteří mě podporují. Ale mám strach, jak to dopadne, protože po tom, čím jsem si prošla, tak výkon nebude takový, jaký bych si přála. Pro sebe a lidi ovšem to chci udělat,“ nechala se slyšet osmatřicetiletá závodnice.

Ta prozradila, že během svého ležení v posteli sledovala v televizi jiné olympijské sporty a fandila tak svým kolegům. Zažila tak tedy po dlouhé době olympiádu jinak, než jako přímá závodnice. „Užívala jsem si ji, ale už bych si přála, aby to bylo zase jinak.“

Když už ji lékaři tedy povolili pohyb, absolvovala dva tréninky. Ty byly pro ni tak náročné, že po následné sprše rovnou usnula. Během středy z její strany přijde rozhodnutí, zda si před závodem ještě nevyzkouší milánský rychlobruslařský ovál. „Je potřeba říct, že medicína umí dost, ale zázraky neumíme. To, že má obtíže, že je dušná, tak to jsme očekávali. Kdyby nebylo olympiády, byli bychom mnohem konzervativnější a opravdu bychom zvažovali, jestli má význam ji pouštět do závodu. Nicméně bereme v úvahu důležitost konkrétního závodu a jakou roli hraje pro ni,“ prozradil lékař Jiří Dostál, jak postupoval lékařský tým v rozhodování, jakým způsobem se viróza Sáblíkové bude léčit.

Dodejme, že rychlobruslařský závod žen na 5000 metrů je na programu v rámci probíhající olympiády ve čtvrtek v 16:30.

před 6 hodinami

Lyžařskou kombinaci vyhrály Rakušanky, vrátila se Vlhová. V boulích se představil Kroupa

Související

Olympijské hry, ilustrační fotografie.

Lyžařskou kombinaci vyhrály Rakušanky, vrátila se Vlhová. V boulích se představil Kroupa

V úterý již čtvrtým soutěžním dnem pokračovaly 25. hry zimní olympiády. Závodilo se například na svahu v Bormiu v týmové lyžařské kombinace kombinující sjezd a slalom. Zatímco v pondělí v tomto specifickém závodu závodili muži, nyní se ke slovu dostaly ženy. Česká republika měla ve startovním poli hned čtyři ve dvou dvojicích – první pár Martina Dubovská-Barbora Nováková skončil šestnáctý, druhý český pár Elisa Maria Negriová-Alena Labaštová dojel na osmnáctém místě. Závod před Němkami a Američankami vyhrály Rakušanky Ariane Rädlerová a Katharina Huberová. Tento závod byl sledován i proto, že se v něm po dvou letech představila i Slovenka Petra Vlhová. V jízdě v boulích se pak představil Čech Matyáš Kroupa, kterému se ale zatím z kvalifikace do finále postoupit nepodařilo.
Hokej, ilustrační fotografie.

České hokejistky s Kanadou zopakovaly stejně vysokou prohru jako s USA

Dá se říct, že české hokejistky zakončily základní skupinu tak, jak ji začaly, tedy prohrou 1:5 se zámořským soupeřem. Zatímco v úvodu olympijského turnaje v Miláně svěřenkyně trenérky Carly MacLoedové prohrály s Američankami, na závěr skupiny jasně podlehly i Kanaďankám. Nadále se tak tedy ukazuje, že hokejistky USA i Kanady jsou pro Češky zatím jen těžko dosažitelným cílem.

Více souvisejících

Olympijské hry 2026 Martina Sáblíková Rychlobruslení

Aktuálně se děje

před 33 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Věda, ilustrační fotografie

Zapsaly se do historie. Ženy, které obětovaly život pro vědu

Jedenáctý únorový den je Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Osoby něžného pohlaví se v minulosti velmi obtížně prosazovaly na poli vědy. Musely se potýkat s předsudky či urážkami. A některé pro milovanou vědu dokonce obětovaly svůj život.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Oto Klempíř (ministr kultury)

Klempíř se s umělci na ničem neshodl. Cibulka a Jagelka s ním uzavřeli sázku

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se v úterý setkal se dvěma umělci, které po jejich účasti na nedávné demonstraci vyzval k jednání. Podle Aleše Cibulky a Michala Jagelky nepanovala shoda prakticky na ničem. Klempíř se v pondělí mohl zúčastnit veřejné debaty v jednom z pražských divadel, kam ale nepřišel. 

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Kanadská policie

Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých

Tragická střelba se v úterý odehrála v malém městě Tumbler Ridge v kanadském státě Britská Kolumbie. Sedm lidí zemřelo v budově střední školy, další dva lidé přišli o život na jiném místě. Po smrti je i útočník. O události informovala americká stanice NBC News. 

před 8 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Běžec na lyžích Tuž se překvapivě postaral o nejlepší český úterní výsledek

Málokdo z českých fanoušků čekal, že by snad mohl být na právě probíhajících zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo k vidění nějaký úspěch v rámci mužského běžeckého lyžování. Čtvrtý soutěžní den 25. her zimní olympiády ale právě takový nečekaný úspěch přinesl, jakkoli to neskončilo cenným kovem. Senzačně na pátém místě totiž ve sprintu skončil Jiří Tuž, který už v kvalifikaci ukázal, že se s ním musí počítat až do samotného konce. Pro své již sedmé olympijské zlato si v závodě dojel Nor Johannes Klaebo. V ženském sprintu se naopak nepodařilo do finále postoupit sedmé závodnici z olympijského skiatlonu. Kateřina Janatová se do semifinále nedostala o pouhou jednu desetinu sekundy.

včera

včera

Zimní počasí se pomalu začíná loučit, potvrzuje měsíční výhled meteorologů

Meteorologická zima se chýlí ke svému závěru, v březnu už totiž pro meteorology začíná jaro. Teploty také mají pozvolna stoupat, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Meteorologové ale nevyloučili pokles teplot pod průměr v závěru února. 

Zdroj: Jan Hrabě

