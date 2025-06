Evropský fotbal má za sebou první velkou přestupovou bombu. Do Liverpoolu míří Wirtz

"Cítím se velmi šťastný a velmi pyšný. Konečně je to hotové, čekal jsem na to už dlouhou dobu," nechal se slyšet ve svém prohlášení k přestupu do Liverpoolu Wirtz.

Ten dosud hrál za Leverkusen, kde byl spoluhráčem i dvou českých reprezentantů, gólmana Matěje Kováře a útočníka Patrika Schicka. Nyní se podepsáním pětiletého kontraktu stal již pátým fotbalistou v historii, který přišel na Ostrovy za více než 100 milionů liber. Řadí se tak tím k Enzovi Fernandezovi, Moisesu Caicedovi (oba Chelsea), Declanu Riceovi (Arsenal) a Jacku Grealishovi (Manchester City).

"Strašně se těším na nové dobrodružství, které mám před sebou. Právě na to jsem hodně myslel –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ že chci zažít něco úplně jiného, odejít z Bundesligy a hrát Premier League," dodal v prohlášení Wirtz.

Němec přichází z Leverkusenu, za něhož začal nastupovat již ve svých sedmnácti letech. Během minulé sezóny 2024/25 nastoupil nyní dvaadvacetiletý ofenzivní záložník za tento německý celek do 45 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal 16 branek a 15 asistencí. Sezónu před tím svým výkonem dopomohl Leverkusenu k premiérovému mistrovskému titulu a kromě toho na evropské scéně tehdy také k postupu do finále Evropské ligy.

Zároveň je také hráčem německé reprezentace, za níž v dosavadních 31 zápasech nastřílel sedm branek.