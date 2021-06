Belgie je po Itálii dalším postupujícím do osmifinále. S Dány dokázala otočit stav

Už po 99 vteřinách vypukla v Kodani dánská gólová radost poté, co hrubě při rozehrávce chyboval Denayer a poté co s tak k míči dostal Poulsen. Ten tak vstřelil druhý nejrychlejší gól v historii evropských šampionátů. Nebylo tak proto divu, že Dánové hnáni domácím publikem přidávali na své aktivitě a chtěli tak mířit za odčiněním své úvodní historické porážky s Finskem. V další příležitosti se ocitl Mähle, proti němuž včas zakročil gólman Courtois. V desáté minutě pak sudí přerušil hru, aby byla potleskem od všech přítomných jak v hledišti, tak na hřišti vyjádřena podpora Christianu Eriksenovi.

I po zbytek prvního dějství byli aktivnější Dánové, po uběhnutí první půlhodiny hry se do šance dostal pro tentokrát Damsgaard, ovšem ten tehdy střílel jen těsně mimo.

Vzhledem k nevýraznému belgickému výkonu se tak nemohl divit, že do druhé půle nastoupila Belgie se zásadní změnou v sestavě a to s Kevinem De Bruynem, jednou z největších belgických hvězd, kterou Belgičané postrádali na ME ve svém úvodním zápase s Ruskem a to proto že se pomalu zotavoval z obličejového zranění. Jeho přítomnost na hřišti byla hned znát a byl to nakonec on, kdo po deseti minutách poslal míč před dánskou brankou na Thorgana Hazarda, jenž se tak postaral o vyrovnání, 1:1.

Na hřiště se pak po hodině hry v belgickém dresu podíval další navrátilec do týmu z marodky Witsel, ovšem nadále na hrací ploše kraloval De Bruyne. Když do závěrečného hvizdu chybělo dvacet minut, devětadvacetiletý záložník Manchesteru City si pro změnu naběhl na přihrávaný balón a gólmana Schmeichela tak bez problémů překonal, 2:1.

V závěrečných minutách hry se Seveřané snažili o kýžený vyrovnávací gól a alespoň bod ze zápasu. V 87. minutě byl blízko k tomuto gólu hlavičkujcí Braithwaite, jeho zakončení ale zamířilo pouze do břevna. Belgie se tak tedy stala po Itálii druhým osmifinalistou letošníhob ME.

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 - konečný výsledek (17.6.2021):

SKUPINA B:

Dánsko - Belgie 1:2 (1:0)

Branky: 2. Poulsen - 55. T. Hazard, 70. De Bruyne