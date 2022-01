Bývalý šéf polského svazu Listkiewicz doporučuje, aby Poláky vedl Trpišovský

Poláky čeká stejně jako českou reprezentaci na ljaře baráž o mistrovství světa. Naši severní sousedé jsou ale momentálně bez hlavního kouče poté, co portugalský stratég Paulo Sousa před Silvestrem odešel za angážmá do brazilského Flamenga. A to i za cenu toho, že za odvázání smlouvy musel Portugalec zaplatit 10 milionů korun.

Protože se zmiňovaná baráž hraje už v březnu, musí se nový trenér najít co nejdříve. Dosud se nejvíce mluví o domácím trenérovi Adamu Nowalkovi. Kromě toho se ale spekuluje i o Italech Cesaru Prandellim či dokonce o Fabbiu Cannavarovi a Andreu Pirlovi.

Do debaty o novém trenérovi národního týmu se v Polsku vložil i bývalý sudí Michal Listkiewicz. Ten má jasno v tom, že žádného Portugalce už do Polsksa povolávat nemá cenu. „Po zkušenostech s Paulo Sousou portugalský směr důrazně odmítám. Ukazuje se, že v tomto případě je motivem hlavně hotovost, nic jiného," řekl konkrétně. Protože má vazby na Česko, doporučuje polskému fotbalovému svazu poohlédnout se právě k nám. „Trenéra bych však hledal třeba v Česku. Pro aktuálního mistra této země Slavii Praha je výborný Jindřich Trpišovský. Dříve úspěšně vedl mimo jiné Jablonec (tady si polský expert plete Jablonec s rivalem z Liberce - pozn. red.). Je to suverénně nejlepší český trenér, snad vedle Jaroslava Šilhavého, který vede českou reprezentaci," dodal.

Pokud by nakonec k angažování Jindřicha Trpišovského skutečně došlo, mohlo by to znamenat v případě postupu Čechů a Poláků v jarní baráži, že bby v ní pak mohli narazit proti sobě a byl by to tak i duel českých trenérů.

Jak ale informuje deník Blesk, o Jindřcha Trpišovského se zajímají i jinde v Evropě a to konkrétně turecký Besiktas Istanbul. Tento turecký velkoklub nezažívá nejúspěšnější období poté, co je obhájce titulu aktuálně až na sedmé pozici ligové tabulky. A o služby Trpišovského má tak eminentní zájem.

Záleží však na tom, zda Trpišovského, který má v Edenu smlouvu ještě až do roku 2023, Slavia pustí.