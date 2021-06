Na Čechy bez Mounta a Chilwella. Kvůli kontaktu s nakaženým musejí do karantény

Poté, co minuý týden v pátek Angličané ve Wembley remizovali v ostrovním souboji se Skotskem 0:0, se jak Mount, tak Chilwell po zápase objímali právě se Skotem Gilmourem. Všichni tři se totiž znají ze svého společného působení v Chelsea. Co se týče dvacetiletého skotského záložníka, tak ten měl pak pozitivní test na koronavirus a v pondělí tak nastoupil do desetidenní karantény. Přijde tak nejen o úterní večerní duel s Chorvatskem, ale i o následující osmifinále.

A co se týče Mounta a Chilwella, tak ti nastoupili do karantény preventivně, alespoň tak o tom hovoří anglická Fotbalová asociace (FA) a to po domluvě s hygienou. Ato i přesto, že jak Mount, tak Chilwell měli v pondělí negativní test, stejně jako zbytek anglického mužstva. Na další zápasy se ale budou řipravovat zvlášť od zbytku týmu.

Kromě duelu s Českem Mount s Chilwellem přijdou dost možná i o osmifinále, které už mají Angličané jisté. V případě, že by skončili ve skupině D Angličané druzí, své osmifinále odehrají v pondělí a pokud by snad po úterku skupinu vyhráli, nastoupí do první vyřazovací fáze až v úterý. Pokud ale postoupí Ostrované ze skupiny jako třetí, osmifinále si zahrají někdy mezi nedělí a úterým podle dalších výsledků.

Připomeňme, že dvaadvacetiletý Mount na letoším Euru nechyběl dosud ani minutu, to Chilwell kvůli svým zdravotním potížím, ze kterých se už pomalu zotavuje, se doposud na Euru ještě nepředstavil a navíc nebyl k vidění ani na lavičce.