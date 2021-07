Nad Rapidem Vídeň sice vedla, Sparta ale na úvod kvalifikace Ligy mistrů prohrála 1:2

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V úterý začala pro český klubový fotbal nová fotbalová sezńa 2021/22 a to proto, že právě v úterý večer vstoupil první český klub do bojů o evropské soutěže. Konkrétně se jednalo o pražskou Spartu, která tak tedy vstoupila do 2. předkola Ligy mistrů soubojem s rakouským vicemistrem Rapidem Vídeň v rakouské metropoli. Nad Rapidem sice Sparta rychle vedla, když se ve 3. minutě trefil Ladislav Krejčí mladší, jenže stav po přestávce otočil dvěma přesnými trefami Knasmüllner.