Patrik Schick a gól, který ohromil svět. Práskl jsem to tam, vypověděl střelec

Rozhodující pokutový kop Antonína Panenky v penaltovém rozstřelu vítězného ME 1976. Anebo geniální lob Karla Poborského o dvacet let později ve čtvrtfinále šampionátu v Anglii. Vzpomínáte? Také tehdy dokráčel národní tým až do zápasu o titul mistrů Evropy.

Tentokrát je ještě brzy na to, aby se hádalo, k čemu přispěje fascinující trefa Patrika Schicka z druhé půle utkání se Skotskem. Minimálně přinesla důležité tři body a poměrně velkou naději na postup. Nejen reprezentanti si totiž dobře uvědomovali, že Ostrované jsou ve skupině nejhratelnějším soupeřem.

Schick byl společně s brankářem Tomášem Vaclíkem strůjcem úvodní výhry národního týmu na turnaji. Už v závěru první půle otevřel skóre těžkou hlavičkou po Coufalově centru. Oproti tomu, co přišlo krátce po změně stran šlo však stále o relativně jednoduchou situaci.

V dvaapadesáté minutě přitápěli Skotové pod kotlem, dostávali se do tlaku a hnali se za vyrovnáním. Jenže Hendry ve středu pole nastřelil jen Součka, od kterého se míč odrazil příhodně do běhu Schickovi. Balon jen o pár metrů překročil půlicí čáru, když do něj útočník německého Leverkusenu troufale kopl. A nakonec skončil v síti za bezmocným brankářem Marshallem.

"Už během zápasu jsem se koukal, kde gólman stojí, byl hodně vysoko. Periferně jsem se podíval, viděl jsem, že je venku a prásknul jsem to tam," vysvětloval dvougólový střelec po zápase novinářům.

Poklonu mu složil i anglický útočník Gary Lineker, autor 48 gólů za reprezentaci Albionu a aktuálně televizní moderátor. "Ten gól byl Schick," napsal na twitteru.

Video s gólem od pondělního odpoledne koluje po sociálních sítích s komentáři v nejrůznějších jazycích. Schick se navíc stal rekordmanem evropských šampionátů. Podle oficiálních statistik na nich totiž od roku 1980 nepadl gól z větší dálky. Odchovanec Sparty pálil z více než 45 metrů.

Nyní je ovšem potřeba vrátit se nohama zpátky na zem. Národní tým totiž v pátek od 18 hodin čeká další utkání ve skupině proti vicemistrům světa z Chorvatska. Teoreticky už si v něm reprezentanti mohou zajistit postup do vyřazovacích bojů.