Reprezentace se po vyřazení z MS sype jak domeček z karet. Končí Schick i Holeš

Neúspěch českého mužstva na letošním fotbalovém mistrovství světa, kdy po nevýrazných výkonech skončilo s jedním bodem na posledním místě své skupiny, si vybírá první oběti. Ovšem z řad, ze kterých bychom to příliš nečekali. Krátce po vyřazení z MS totiž konec své reprezentační kariéry poněkud nečekaně oznámila jedna z největší opor české reprezentace, útočník Patrik Schick. Den poté ho následoval další reprezentant, když konec v národním týmu potvrdil i obránce Tomáš Holeš.
Dalo se čekat, že výkon a výsledek českého fotbalového týmu na letošním světovém šampionátu se neobejdou bez reakce. Jenže v českém případě se o adekvátní reakci (zatím) nepokouší ani Fotbalová asociace ČR (FAČR), ani realizační tým v čele s manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem, ale zatím na ni reagují samotní hráči. A to pro český fotbal velmi bolestným způsobem.
Nejprve přišel pro mnohé se šokujícím prohlášení útočník Patrik Schick, jedna z největších – ne-li možná největší opora české reprezentace posledních let. Vždyť se jednalo o nejlepšího kanonýra posledních let, neboť za 56 zápasů, do kterých celkem nastoupil v reprezentačním dresu, nastřílel 26 gólů, přičemž tím jednoznačně jeho nejslavnějším je ten z Eura 2021 proti Skotům, kdy se trefil z půlky hřiště. Jenže na letošním fotbalovém MS se svezl s nevýrazným celkovým výkonem českého mužstva a podobně jako ostatním oporám týmu i jemu nakonec nevyšla forma v ten pravý čas.
Tento zámořský turnaj tak byl pro něj podle všeho tou poslední kapkou v rámci jeho uvažování o tom, zda má v reprezentaci pokračovat či nikoli. „Uzavírá se moje reprezentační kapitola. Toto rozhodnutí není impulzivní a nevzniklo ze dne na den. Je to myšlenka, kterou jsem v sobě nosil delší dobu a nad kterou jsem dlouho přemýšlel,“ uvedl konkrétně Schick na svém instagramovém účtu a pokračoval: „Byla to cesta plná emocí, radosti, zklamání, vítězství i těžkých momentů. Vždy jsem se snažil odevzdat nároďáku maximum a reprezentovat naši zemi co nejlépe.“
Zároveň se ve svém prohlášení nechal slyšet, že česká fotbalová reprezentace má rozhodně na lepší výkony, než jakým se prezentovala na stále ještě probíhajícím turnaji. „Odcházím hrdý na to, co jsem v reprezentačním dresu dokázal. Zároveň ale s pocitem, že český fotbal má na mnohem, mnohem víc, než v posledních letech ukazuje. Je potřeba se podívat pravdě do očí a změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Neříkám to ze zlosti nebo zklamání. Říkám to proto, že mi na českém fotbale záleží. Děkuji všem fanouškům, spoluhráčům a lidem, kteří mě po celou dobu podporovali. Bylo mi ctí nosit český dres.“
Než se čeští fanoušci oklepali z tohoto prohlášení a rozhodnutí, který ale nakonec (vzhledem k atmosféře v české reprezentaci) tolik překvapivý není, přišel den na to další konec další reprezentační kariéry. Tentokrát se jednalo o třiatřicetiletého defenzivního univerzála Tomáše Holeše. Ten pro změnu nastoupil ke 43 duelům za národní tým, přičemž tím prvním byl ten ze září 2020 proti Skotsku. Zúčastnil se celkem tří fotbalových vrcholů, kromě letošního světového šampionátu i dvou evropských (2021, 2024). Během své reprezentační kariéry pak přispěl i dvěma přesnými trefami.
„Mít možnost rozloučit se s národním dresem po mistrovství světa by měl být pomyslný vrchol reprezentační kariéry každého sportovce. I když to aktuálně nevnímám jako nejvhodnější příležitost, věřím, že s odstupem času na to budu vzpomínat v hezčím světle,“ uvedl pro změnu Holeš ve svém prohlášení taktéž na Instagramu. Současný úřadující mistr se Slavií a bývalý fotbalista Hradce Králové a Jablonce pokračoval: „Na hřišti máte na správné rozhodnutí zlomek vteřiny a pak si kolikrát vyčítáte, co všechno šlo udělat jinak. Nechtěl jsem se proto rozhodovat na základě emocí. S přesvědčením, že půjde o mé poslední zápasy za českou reprezentaci, jsem na turnaj odjížděl a nezměnilo by ho nic s ohledem na výsledek.“
Narážel tak na tragický výkon českého týmu v rámci skupiny A na probíhajícím mistrovství světa, které Češi opustili poté, co získali pouhý bod za remízu 1:1 s Jihoafrickou republikou a skončili tak beznadějně, ale zaslouženě na posledním místě.
Rozhodně tak tedy bude Holeš vzpomínat na svůj jistě největší moment v reprezentační kariéře a to když v osmifinále proti Nizozemsku na Euru 2021 pomohl svým gólem k překvapivé výhře 2:0. „Děkuju spoluhráčům a všem trenérům, kteří mi dali důvěru a mohl jsem díky nim okusit fotbal na mezinárodní úrovni. Děkuji fanouškům za jejich podporu za každé situace,“ pokračoval dále Holeš na Instagramu a dodal: „V neposlední řadě chci poděkovat své rodině, že ve mě vždy věřila a vytvářela mi podmínky, abych mohl mít čistou hlavu a odevzdat vždy maximální výkon. I když se teď budu soustředit už jenom na klubové povinnosti, nároďák budu mít vždy v srdci.“
Nadále tak bude pokračovat na klubové úrovni v dresu Slavie, kde od příští sezóny bude nosit kapitánskou pásku poté, co tam v těch o dnech skončil dosavadní kapitán Jan Bořil.
20. června 2026 20:34
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Zdroj: Jan Hrabě