Pražská Slavia se loučí s útočníkem Musou, míří do Portugalska. Olayinka zůstává

Vzhledem k tomu, že je ve slávistickém kádru aktuálně přetlak hráčů a to i v útoku, představil se v právě probíhající sezóně Fortuna ligy 2021/22 ve slávistickém dresu na hřišti dosud jen dvakrát a pokaždé jako střídající hráč.

Stejně tak tomu bylo i v rámci třetího předkola Ligy mistrů, kdy se Slavia ve dvojzápase utkala s maďarským Ferencvárosem, se kterým nakonec neuspěla. Mimo jiné i proto, že se Musovi v těchto soubojích gólově prosadit nepodařilo. Nyní tedy bude oblékat drres Boavisty Porto, klubu, který v portugalské lize aktuáně figuruje na osmé pozici.

Že se do základní sestavy jeho dosavadního zaměstnavatele, tedy pražské Slavie, jen tak nedostane, to si mohl Musa myslet už v druhé polovině loňské sezóny, kdy hostoval pro změnu v německém Unionu Berlín. Tam nastoupil do dvanácti duelů, z toho polovinu z nich odehrál v základní sestavě. Během tohoto působení pak zaznamenal jeden gól a tři asistence.

Ze Slavie naopak neodchází Olayinka, přitom už byl jednou nohou pryč

Na rozdíl od útočníka Musy ovšem podle všeho ve Slavii zůstává i nadále záložník Peter Olayinka. Ten měl podle zákulisních informacích v posledních dnech namířeno do FC Kodaň. Tento klub se totiž nedávno rozloučil Mahammedem Daramym, jenž odešel do Ajaxu. A právě míísto něj měl klubb vyhldnutého Olayinku.

Vypadalo to nadějně, obě strany už byly dohodnuté, přičemž do Slavie mohlo přitéct až 90 milionů korun. Nakonec ale právě to bylo důvodem sporu, neboť podle webu Transfermarket.de slávista stoj daleko více. Za tohoto nigérijského záložníka tak teda chtěla Slavia nově ještě více peněz. Podle jiného zdroje se ale mluví o tom, že k přestupu nakonec nedošlo kvůli lékařské prohlídce, kterou hráč neprošel.

Nejen na začátku nové sezóny, ale ani v té minulé Olayinka neodehrál ve slávistickém dresu mnoho zápasů. A to především kvůli jeho několika zraněním. Jednalo se tak o postupný pád z vrcholu, neboť i on byla jednou z opor té Slavie, která v posledních sezónách zaznamenala nespočet úspěchů na evropské scéně.

Není pak bez zajímavosti, že o Olayinku měl zájem i bundesligový VfB Stuttgart. Ten měl nabízet za nigérijcovy služby 10 milionů eur (zhruba 250 milionů korun), ovšem na to prý Slavia nepřistoupila.