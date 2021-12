Přijede Ronaldo? V Lize národů Šilhavého parta narazí na Španělsko či Portugalsko

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Česká fotbalová reprezentace i v příštím roce bude hrát atraktivní zápasy. A to i díky Lize národů. Jak totiž rozhodl čtvrteční los ve švýcarském Nyonu, do Česka v létě přijedou kromě Švýcarska Španělé s Portugalci. Je tak naděje pro české fanoušky, že uvidíí jednoho z nejlepších fotbalistů světa Cristiana Ronalda. Do elitn Ligy A, ve které se aktuálně Češi nacházejí, se tým pod vedením kouče Jaroslava Šilhavého dostal loni na podzim, po postupu z Ligy B, kde ve své skupině skončili na prvním místě.