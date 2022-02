Ukrajinsko-ruský konflikt ve sportu: fotbalová liga na Ukrajině je přeušena, řeší se sankce vůči Rusku

Je to jen pár dní, co skončily Zimní olympijské hry v Pekingu. Jak známo, během olympiády se ideálně nikde na světě nemá bojovat. Protože ale olympijské období pro letošní rok ještě neskončilo, vzhledem k paralympijským hrám, které teprve od 4. března budou, Mezinárodní olympijský výbor (MOV) už odsoudil porušení olympijského příměří. "MOV důrazně odsuzuje porušení olympijského příměří ruskou vládou. Příslušná rezoluce Organizace spojených národů byla přijata Valným shromážděním 2. prosince 2021 se souhlasem všech 193 členských států OSN," uvedlo MOV ve čtvrtek ve svém prohlášení.

Samotný předseda MOV Thomas Bach odkázal zároveň na výzvy k míru, které vyřknul při svých projevech jak na zahajovacím, tak i na ukončovacím ceremionálu Her v Pekingu. "Dodržujte svůj závazek k tomuto olympijskému příměří. Dejte míru šanci," sdělil konkrétně Bach při zahajovacím ceremoniálu.

MOV také připomněla olympijskou komunitu na Ukrajině. Nyní má totiž obavy o její bezpečnost. "Sestavili jsme speciální komisi, jež bude detailně sledovat situaci a tam, kde to bude možné, koordinovat humanitární pomoc členům olympijské komunity na Ukrajině," sdělil dále MOV.

Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval pak vyslovil myšlenku, aby se v Rusku od nynějška nekonaly žádné mezinárodní sportovní akce. "Nedovedu si představit, že by se v Ruské federaci nyní měly konat jakékoli mezinárodní sportovní akce. Zároveň ale nepovažuji za vhodné v tuto chvíli uplatňovat na jednotlivé ruské sportovce princip kolektivní viny tím, že by se nesměli účastnit sportovních klání," nechal se slyšet konkrétně Kejval.

Ten také během čtvrtka poslal osobní dopis svému ukrajinskému protějšku Sergeji Bubkovi. Činy ze strany Ruska označil za neomluvitelné. Legendě ve skoku o tyči pak ještě napsal: "Milý Sergeji, dovol mi, abych Ti v této těžké chvíli vyjádřil podporu Českého olympijského výboru. Jsme zděšeni posledními zprávami a jednoznačně odsuzujeme agresivní a neomluvitelné kroky Ruské federace. V našich myšlenkách jsme s Tebou, ukrajinskými sportovci i lidem Tvé země. Jsme připraveni pomoci. Neváhej se na mě obrátit."

Na Ukrajině se do odvolání nebude hrát fotbalová liga

Protože byl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pochopitelně nucen ve své zemi vyhlášen válečný stav, sport v zemi jde stranou a nebylo divu, že se tamní fotbalová nejvyšší soutěž přerušila. Kdy bude pokračovat, je pochopitelně ve hvězdách.

Jen pro připomenutí, soutěž je přerušena v době, kdy po 18 kolech je v čele tamní ligové tabulky Šachtar Doněck s dvoubodovým náskokem před úřadujícím mistrem Dynamem Kyjev.

Vzhledem k situaci v zemi pak není vůbec jasné, jak to bude s účastí ukrajinských sportovců na blížících se Zimních paralympijských hrách.

Ukrajinští fotbalisté v Evropě podporují svou napadenou zemi

Několik ukrajinských fotbalistů pochopitelně hrají i jinde po Evropě, v Česku nevyjímaje. Proto tak fotbalisty Tarase Kačarabu a Maksyma Talovjerova a jejich rodiny podpořila ve svém čtvtečním prohlášení na Facebooku pražská Slavia, tedy klub, za který tito fotbalisté hrají. "Jsou věci, které jdou daleko za hranice fotbalového světa. Taras Kačaraba a Maksym Talovjerov se svými rodinami mají od Slavie maximální podporu. Klub nabídl hráčům pomoc v případě jakékoliv potřeby. Zároveň vyjadřujeme podporu a mnoho sil a vůle všem Ukrajincům," napsala konkrétně Slavia.

"Ukrajina je moje vlast. Věřím naší zemi, naší armádě. Chci poděkovat těm, kteří chrání naše hranice. Volba Ukrajinců je evropská Ukrajina. Zachováme si nezávislost, demokracii a státní suverenitu. Jsem hrdý a poctěn, že mohu reprezentovat svou zemi na mezinárodní scéně. Sláva Ukrajině," uvedl k tomu na sociální síti Kačaraba.

V západní Evropě hraje fotbal třeba i Roman Jaremčuk v dresu Benfiky Lisabon. "Chtěl jsem podpořit svou zemi. Hodně jsem o tom přemýšlel a té situace se opravdu bojím. Klub mě v tom podpořil. Mluvili jsme spolu a chtěli udělat vše, aby mi pomohli," uvedl ke své podpoře Ukrajiny Jaremčuk pro CNN Portugal.

"Jsem Ukrajinec a jsem na to hrdý. Jsem ale tisíce kilometrů od své vlasti a chci podpořit všechny, kteří jsou v napětí ve své rodné zemi. Teď je čas se sjednotit. Tohle je naše země, naše historie, naše kultura a naše hranice. Chtěl bych poděkovat obráncům země za jejich odvahu. Sláva Ukrajině," nechal se pak ještě slyšet Jaremčuk.

Jeho kolega z reprezentace Andrij Jarmolenko pak vyzbval k modlitbě za Ukrajinu, jiný fotbalista Oleksandr Zinčenko zase na svém instagramovém účtu uvedl, že si Ukrajinu "nikdo jiný než Ukrajinci nemůže přivlastňovat".

Vyjádřila se i fotbalová legenda a bývalý reprezentační trenér Sergej Ševčenko. "Jsme národem upřímných, pracovitých občanů, kteří milují svou svobodu! To jsou naše nejdůležitější aktiva," uvedl.

Šéf FAČR Fousek chce jednat o případném barážovém zápase v Rusku

Jak známo, přesně za měsíc začne baráž o účast na mistrovství světa v Kataru a právě o tom v těchto dnech jedná neustále šéf Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek s Evropskou fotbalovou unií UEFA.

V úvodu baráže se sice Češi utkají ve Švédsku s tamní reprezentací, v případě výhry pak Čechy čeká finále baráže proti vítězi duelu Rusko-Polsko. Nejen tento další semifinálový barážový duel, ale i ten finálový by se měl už konat podle původních plánů v Rusku. A právě to nyní Fousek nevbidí jako reálné. "Situace se každou hodinou vyvíjí. Organizátorem baráže o postup na mistrovství světa je UEFA, která už avizovala, že se tématem intenzivně zabývá například ve vztahu k finále Ligy mistrů," sdělil Fousek.

K této otázce se pro agenturu Reuters vyjádřil i šéf švédského fotbalu Karl-Erik Nilsson. "Podle spontánních pocitů, které máme po čtvrtečním probuzení, je téměř nemyslitelné, že bychom měli za pár týdnů odehrát v Rusku fotbalové utkání. A jak to tady a teď vypadá, ani po tom netoužíme," řekl.

V pátek by pak měl výkonný výbor UEFA rozhodnout o v médiích spekulované otázce kolem pořadatelství letošního finále Ligy mistrů, které by se mělo 28. května konat v Petrohradu.

Mimochodem, druhého března se neuskuteční v ukrajinském Záporoží zápas českých házenkářek v rámci kvalifikace mistrovství Evropy. Podle svazového mluvčího Kryštofa Rossmanna se má nově tento duel odehrát 4. března v Olomouci.

Vettel nechce jet v Rusku žádné závody Formule 1, fotbalové Schalke se otáčí zády ke Gazromu

K situaci na Ukeqajině se nechal slyšet i německý jezdec Formule 1 Sebastian Vettel. V ten při testování v Barceloně uvedl: "Ranní zprávy mě šokovaly. Je hrozné vidět, co se děje. O to víc, když se pak podíváte do kalendáře a vidíte, že máme v Rusku naplánovaný závod. Můj názor je, že bych tam neměl jet. Nepojedu. Je mi líto všech nevinných lidí, kteří přicházejí o život z hloupých důvodů."

Ve fotbalovém světě pak jistě ještě zaujala zpráva, že německý klubb Schlalke 04 nebude nosit na svém dresu logo svého sponzora, ruské plynárenské společnosti Gazpromu. S touto společností má však klub smlouvu až do roku 2025 a už patnáct let je ve spojení s tímto německým celkem. "Vzhledem k vývoji událostí se FC Schalke rozhodlo odstranit logo hlavního sponzora Gazprom z klubových dresů. Nahrazeno bude nápisem Schalke 04," uvedl klub ve svém prohlášení na Twitteru.