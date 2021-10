V hokejovém svazu skončil dlouholetý funkcionář Lener. Prý kvůli roztržce s Králem

Když se server sport.cz ptal na skutečnost, že Slavomír Lener skončil definitivně své působení v sídle českého hokejového svazu, bývalý svazový šéftrenér a pozdější manažer rozvoje hokeje byl z tohoto dotazu překvapen. „Nevím, odkud se k vám takové zprávy dostaly," nechal se slyšet šestšedesátiletý funkcionář.

Pak se ale přeci jenom ke svému konci ve svazu, ke kterému mělo dojít během minulého týdne, krátce vyjádřil. „Skončil jsem na svazu dohodou. Nepokračuju už v žádné funkci. To je všechno, co vám k tomu můžu říct. Dohodli jsme se, že důvody nebudeme uvádět," řekl konkrétně Lener a horký brambor pak přehodil na svaz, aby se k tomu nějak vyjádřil.

„Smlouva o spolupráci byla ukončena na základě vzájemné dohody. To je jediný komentář, který vám k tomu můžu poskytnout. Obě strany se dohodly, že žádný další komentář k tomu již poskytovat nebudou," potvrdil prakticky stejným vyjádřením svaz prostřednictvím mluvčího Zdeňka Zikmunda.

Podle dobře informovaných anonymních zdrojů serveru sport.cz ale vzájemná dohoda ohledně konce Slavomíra Lenera mezi oběma stranami úplně nebyla. Lenerovi se totiž hodně nelíbila právě již zmiňovaná spolupráce Tomáše Krála s vojenskou kontrarozvědkou. „Lener měl Královi říct něco ve smyslu, že by měl odstoupit z funkce prezidenta svazu. Že jeho minulost se s tímto postem neslučuje," popisuje zdroj zákulisí v tuzemském hokejovém svazu.

Lener se mě takto Královi ozvat jen krátce poté, co Krále ve funkci prezidenta českého hokeje poměrem 9:1 podržel výkonný výbor českého hokejového svazu. „Mně se zase nelíbí ta tvoje účast tady, měl odpovědět Král Lenerovi. A vyhodil ho," pokračoval anonymní zdroj, jenž tak přiblížil hovor mezi oběma funkcionáři.

Sám Slavomír Lener se k těmto zjištěným skutečnostem blíže nikterak vyjadřovat nechtěl. „Jestli na můj konec měla vliv kauza pana Krále? Nechám to na vás," řekl pouze a tím tak dal možnost ke spekulacím, že tomu tak opravdu nakonec bylo.

Připomeňme, že Lener v minulosti vedl národní A-tým a to na světových šampionátech v letech 2003 a 2004. V roce 2010 se pak stal svazovým šéftrenérem. V této funkci sestavil desatero určené koučům mládežnických reprezentací, manažerům a a hokejistům, které mělo za cíl zkvalitnit práci s mladými hokejisty ve všech kategoriích.

I když podobné desatero ungovalo ve Švédsku, u nás příliš pochopení nenašlo a příliš úspěchů se také na základě desatera neudálo. Cenný kov od té hokejisté do dvaceti let nepřivezli ani jeden, osmnáctietí získali jen jednu medaili a to stříbrnou před sedmi lety. Před dvěma lety pak ve funkci svazového šéftrenéra nahradil Slavomíra Lenera Filip Pešán.

Jako manažer rozvoje hokeje se pak Lener věnoval i mezinárodnímu programu mládežnických reprezentací. Od minulého týdne se už ale nevěnuje ani tomu.