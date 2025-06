Fotbalovou Duklu povede David Holoubek. V kádru bude mít absolventa akademie West Hamu

Po Liberci, Spartě, Mladé Boleslavi, ale i Ružomberku je to pro Holoubka, který spojil síly i s mládežnickými reprezentacemi, další klubové angažmá. "Být hlavním trenérem Dukly Praha je pro mě velký závazek vůči všem fanouškům a celé historii klubu. Vážím si toho, že tu mohu být, a těším se na to," uvedl při svém příchodu na Julisku Holoubek, který tak tedy nahradil, jak už bylo výše zmíněno, Petra Radu, jemuž v tomto pražském klubu po sezóně vypršela tříletá smlouva.

Zároveň prozradil, co bude od svých nových svěřenců Holoubek vyžadovat. "Mou filozofií je hrát velice aktivní a fyzicky náročný fotbal, který baví diváky a vytváří emoce. To očekávám od celého týmu, který povedu. Patří do toho i to, že se hráči budou těšit na tréninky a zápasy, ve kterých budou odvádět maximum. Chceme, aby se naši fanoušci mohli těšit z kvalitních výkonů," dodal.

Holoubek se tak tedy bude spolupodílet na rozsáhlé obměněn kádru, kterou začal po svém příchodu do klubu během jara řídit nový sportovní manažer Martin Hašek. "David Holoubek je mladý trenér, který má už bohaté ligové zkušenosti, ať už z České republiky, nebo ze Slovenska. Vedl mládežnické reprezentační výběry a působil i v mládeži Sparty Praha. Jeho výběr nebyl náhodný – naším cílem je omlazení mužstva, a proto jsme chtěli trenéra, který umí s mladými hráči pracovat. U Davida jsme přesvědčeni, že to je jeho silná stránka," sdělil Hašek důvody, proč se klub rozhodl právě pro tohoto trenéra.

Navíc pro něj hovoří i ta skutečnost, že dokáže do mužstva vnést pozitivní atmosféru. "Do našeho projektu byl David vybrán, protože ideálně zapadá do všech jeho parametrů. Primární jsou sportovní výsledky, ale neméně důležitý je i rozvoj hráčů, jejich sportovní a výkonnostní růst. Davidovi přejeme hodně štěstí a věříme, že bude úspěšný," pokračoval Hašek o kouči, jenž naposledy jako trenér působil v Mladé Boleslavi, kde po půlroce skončil během loňského léta.

Nyní tedy bude chtít pozvednout pražský klub alespoň na takovou úroveň, aby nemusel hrát v záchranářské nadstavbové skupině, ba co víc, aby nehrál baráž o udržení v lize. Tu hrál klub v nedávné sezóně 2024/25, v rámci které si klub udržel prvoligovou příslušnost poté, co si ve dvojzápase poradil s Vyškovem. Nejbližšími pobočníky mu budou Marek Nikl, muž se zkušenostmi s trénováním v první a druhé lize, jenž naposledy působil na Žižkově, a Dominik Rodinger, který přichází ze Sokola Hostouň. Brankáře bude mít na starosti Jan Šeda a dukelskou mládež pro změnu Filip Rada.

Dopomoct k daleko lepšímu výsledku v sezóně nadcházející by měl Holoubkovi a spol. mimo jiné i lotyšský reprezentant - gólman Rihards Matrevics. "Přichází ve věku, kdy gólmani teprve začínají být vyspělými gólmany, a věřím, že má před sebou ještě spoustu sezon. Má vynikající fyzické parametry, stejně tak má dobře nastavenou hlavu," uvedl k zahraniční posile Martin Hašek.

Zajímavostí jistě je , že tento brankář přináší do Dukly zkušenosti z ostrovního fotbalu, jelikož prošel akademií ve West Hamu a než se vrátil zase do Lotyšska, působil nějaký čas ve druhé anglické lize. "Dlouho jsem se těšil na podobnou příležitost. Když se Dukla ozvala, neváhal jsem ani chvíli a jsem velmi rád, že tady teď mohu být. Rád skáču pro dlouhé centry, padám pro daleké rány, prostě rád dělám svoji práci, ve které mi také pomáhá moje výška. Troufám si říct, že mám výbornou hru nohama," vyjmenoval své přednosti 202 centimetrů vysoký brankář.