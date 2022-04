Česká hokejová osmnáctka ovládla čtvrtfinále na MS. Nad Švýcary vyhrála vysoko 8:0

Aktualizováno 19:17 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Poté, co čeští hokejoví reprezentanti do 18 let v úterý překvapili na světovém šampionátu své věkové kategorie svou výhrou nad Kanadou 6:5 po prodloužení, měli ve čtvrtek svěřenci kouče Jakuba Petra na programu čtvrtfinálový duel se Švýcarskem. Ten prakticky o začátku byl v režii českého týmu, vždyť už po první třetině to bylo 4:0 pro Čechy, kteří navíc svému soupeři dovolili za první dvacetiminutovku jednu střelu. Ve zbývajícím průběhu hry přidali Češi další čtyři branky, přičemž třetí třetina už se jen dohrávala z povinnosti. Čeští mladíci tak tedy postoupili do semifinále.