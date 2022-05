Česko vs. Rakousko třetina po třetině: Češi vedou 1:0. Krejčí mohl zvýšit

Jako první se o českou střelu v zápase postaral právě nový hráč Kempný, následně Kundrátek zpoza branky vyzval k zakončení Hertla, ale ten kotouč tehdy netrefil. A tak to bylo v úvodu ve většině českých příležitosti, respektive náznaků, které k ničemu nevedly. V sedmé minutě Vrána nahrával Hronkovi, který střílel z voleje, ovšem trefil jen horní část rakouské branky. Minutu na to se Čechům podařilo poprvé skórovat, když dorážel Stránský. Rakušané si ale následně vzali trenérskou výzvu a s tou uspěli, neboť sudí objevili kontakt s brankářem. Pak pokračoval stejný obrázek hry, žádný velký tlak českého týmu, kterému se nedařila místy rozehrávka a když se už skoro do zakončení Češi dostali, tak Špaček třeba na mezkiruží netrefil puk. Hertl před tím pro změnu střílel těsně mimo. V polovině třetiny pak svěřenci kouče Kariho Jalonena nevyužili přesilovku a že to nebyla zrovna oku lahodící část zápas, o tom svědčila náledující statistika střel z 15. minuty: 3:3. Na trestnou lavici se pak podíval i Kempný, jeho vyloučení však Rakušané nevyužili. Krátce na to, když se vrátil Kempný na led, už Češi regulérně skórovali. Po osvědčené spolupráci Blümela a Červenky pak druhý jmenovaný zkušený reprezentant otevbřel střelou z mezikruží skóre, 1:0. V závěru třetiny se pokoušel o úspěšný výpad Hynek Zohorna, jemuž se sice po individuální akci nakonec nepovedlo dostat se až ke gólmanovi soupeře.

Úvodní sestavy:

Česko: Vejmelka (Langhamer) – Kempný, Hronek, Ščotka (A), Kundrátek, Jiříček, Šimek, Sklenička, Jordán – Červenka (C), Krejčí (A), Blümel – Vrána, Zohorna, Hertl – Černoch, Stránský, Smejkal – Flek, Špaček. Trenér: Kari Jalonen

Rakousko: Starkbaum (Madlener) – Maier, Unterweger, Zündel, Heinrich (A), Hackl, Wolf, Wimmer, Brunner, Kirchschläger – Lebler, Haudum, Kasper – Schneider (A), Huber, Nissner – Wukowits, Ganahl (C), Feldner – Achermann, Schwinger. Trenér: Roger Bader