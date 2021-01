Dánsko, Slovensko a Litva? Lotyšsku se nabídl překvapivý možný spolupořadatel MS

Ve středu přišel zástupce litevského ministerstva pro vzdělání Linas Obcarskas s nečekanou nabídkou pro Lotyšsko. A potažmo pak pro celý hokejový svět. V rozhovoru pro web delfi.lt se totiž v souvislosti s možným pořádáním hokejového MS nechal slyšet: „Pokud by Lotyšsko potřebovalo pomoc, může se na nás spolehnout," a pokračoval: „Nyní dolaďujeme postoj ministerstva s hokejovým svazem. Ten nám potvrdil, že zdroje by na to měl. Je to velmi aktuální věc, takže reagujeme rychle. Zatím se ale nikdo k ničemu nezavázal."

Ke slovům tohoto litevského úředníka se přidala i samotná tamní ministryně sportu Jurgita Šugždineneová, která mluvila zase v rozhovoru pro rozhlasovou stanice LTR o tom, že by se v Litvě mohlo odehrát "určitý počet zápasů" hokejového MS. Pokud by tedy přeci jenom volba IIHF v dalších týdnech padla na tuto pobaltskou zemi, znamenalo by to pravděpodobně, že by se v Litvě neodehrály úplně všechny zápasy jedné ze základních skupin.

Pro Litvu by případné pořadání hokejového MS znamenalo jistě veliký svátek pro celý tamní národ. Vždyť rozhodně nepatří mezi tradiční hokejové země (v žebříčku IIHF ji patří až 23. místo za Slovinskem, Maďarskem a Polskem) a její mužská reprezentace se aktuálně ocitá až v B-skupině I. divize MS. Může se ale pyšnit tím, že už v minulosti pořádala čtyři mezinárodní turnaje nižších soutěží.

Oproti Dánsku a Slovensku se pak může spolehnout na jednu výhodu. Hokejisté by nikterak daleko z Rigy cestovat nemuseli, neboť hlavní litevské město Vilnius je od Rigy vzdáleno 300 kilometrů jízdy autem, Kaunas je pak od Rigy o 40 kilometrů blíže. „Mohlo by to hrát důležitou roli vzhledem k situaci se šířením onemocnění covid-19. Pro Lotyšsko by bylo složité uspořádat šampionát samostatně, protože má k dispozici pouze jednu vyhovující halu; Riga Arenu. Potřebovalo by vybudovat ještě jednu dočasnou halu, což je finančně i technicky náročné," připomíná však Obcarskas.