Hokejové Pardubice už znají jméno nového většinového majitele. Stal se jím Dědek

Součástí rozhodnutí pardubického zastupitelství o prodeji většinového podílu Petru Dědkovi je i to, že obě strany ještě mezi sebou uzavřou dvě smlouvy o příplatku mimo základní kapitál. Jedna z nich bude uzavřena na 20 milionů korun, druhá z nich pak na 9 milionů korun. Další smlouva o reklamě pak zaručuje klubu osm milonů korun korun ročně plus DPH od města Pardubice. To pak bude podporovat i mládežnický hokej, o kterém se před několika dny nechal slyšet sám Petr Dědek, že by ho rád propojil s A-týmem. Městský rozvojový fond ještě poskytne slevu na pronájem ledové plochy a po tři sezóny se může Dynamo Pardubice těšit i na dotace na cenu vstupenek.

Jak upozornil náměstek pardubického primátora Jan Mazuch (ODS), pardubický hokejový klub od roku 2017, tedy od doby, kdy ho vede město, řeší stále své ekonomické problémy a nejen ty. „Dynamo se zachránilo na poslední chvíli, a bez pomoci investora, s nímž jsme vyjednávali, by se to nepodařilo a hodnota klubu nebo jeho příjmy by klesly o nějakých 50 milionů korun,“ řekl konkrétně Mazuch.

Podnikatel Petr Dědek jde do pardubického klubu s tím, že za většinový podíl zaplatí 12 milionů korun. V násedujících třech sezónách by ale měl vykazovat mírně ziskové hospodaření. S městem si ale vyjednal investici právě ze strany města do multifunkční arény a vedle toho také opci na prodloužení na dalších deset let.

Město by mělo klub odkoupit od Dědka po patnácti letech zpět do svých rukou. Do té doby se bude na klubu podílet 46 procenty

Zastupitelé Pardubic ale nebyli názorově za jedno co se týče podmínek kontraktu. Například Karel Haas z ODS má návrh za zcela nevyvážený. Připomněl, že by měl podnikatel Petr Dědek do klubu za rok vložit pouze 15 milionů korun, zatímco město se všemi úlevami cca. 35 milionů korun. Nepozdával se mu ani ten fakt, že po ukončení patnáctileté smlouvy by město mělo klub odkoupit zase zpět pod svou kuratelu. A také to, že není možný prodej extraligové licence jinam, neboť tomuto kroku brání pokuta ve výši jednoho milionu korun.

Smlouva je i podle právníka magistrátu Aleše Uchytila tvrdá, nicméně podle něj městu moc nezbývalo, protože město nadále počítá s multifunkční arénou. Smlouva pak ještě zaručuje exkluzivitu podnikateli Petru Dědkovi na provozování cateringu na všech akcích.

Ještě stále je město v současnosti majoritním akcionářem s 96,2 procenta cenných papírů, přičemž tuto většinu získalo před třemi lety, kdy koupilo balík akcií od podnikatele Romana Šmidberského za účelem pomoci klubu. Po vstupu Petra Dědka do hokejových Pardubic by se nově mělo město podílet 46 procenty, vedle něj jsou v klubu ještě menšinoví akcionáři: Dušan Salfický, Petr Čáslava a zapsaný spolek HC Pardubice.