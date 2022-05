Jaké hvězdy na letošním hokejovém MS fanoušek spatří? A jak vypadají nominace?

Mezi gólmany se vyplatí sledovat lotyšskou oporu Elvise Merzlikinse, jenž se nachází v profesionálním hokeji již od roku 2009, kdy svou kariéru začal ve švýcarském Luganu. Tam se dlouhodobě profiloval jako jednička. Po deseti letech strávených ve Švýcarsku zamířil do kanadsko-americkéb NHL, konkrétně do Columbusu. Tam během 120 zápasů, ve kterých za tento klub za tři roky nastoupil, jen potvrdil své kvality.

Mezi obránci nejvíc poutá pozornost bez jakýchkoliv pochybností Švéd Rasmus Dahlin. Jedná se o hokejistu, jehož jistě čeká zářná budoucnost, což se tuší již od roku 2018, kdy byl jedničkou draftu NHL. Tehdy si bvybralo Buffalo a tento klub počítá s tím, že bude hlavním tahounem jeho budoucího výběru.Vždyť jen v jeho první sezóně v Buffalu zaznamenal hned 44 kanadských bodů. Zaujme nejen svým stylem bruslení, ale i citem pro rozehrávku.

Dalším severským hokejistou, který může zaujmout, je Dán Nikolaj Ehlers. Ten totiž zaznamenal svoji nejlepší sezónu v NHL, když tento útočník Winnipagu během této sezóny přesně zakončil hned osmadvacetkrát. I díky němu by rádi Dánové navázali na úspěch z letošní olympiády v Pekingu, kde se jim povedlo postoupit až do čtvrtfinále.

Naši západní sousedé z Německa v posledních letech potvrzovali, že hokej jde u nich strmě vzhzůru a to i především díky mnoha talentům. Hned několik takových v německém týmu nalezne i v rámci letošního světového šampionátu. Toho se třeba zúčastní Moritz Seider, který v dresu Detroitu byl v této sezóně nejvytěžovanějším hráčem tohoto klubu. V průměru byl na ledě 23:02 minuty, přičemž během všech 82 duelů základní části NHL zaznamenal 50 kanadských bodů.

Dalším ostře sledovaným německým talentem bude dvacetiletý hráč Ottawy, kde působí teprve druhou sezónu, Tim Stützle. Jeho originální hokejové myšlení a obdibvuhodné vedení kotouče je něco na co se fanoušek pokaždé musí těšit. O jeho kvalitách svědčí fakt, že během loňského juniorského světového šampionátu během pěti duelů přispěl pěti góly a pěti asistencemi.

Protože Slováci došli k historické bronzové medaili na letošní olympiádě, bude zajímavé sledovat pochopitelně i je. A především pak jejich talenta Juraje Slafkovského. Tento od března osmnáctiletý hráč byl jedním z tahounů slovenského týmu na olympiádě. o dokazuje především skutečnost, že byl na olympiádě vyhlášen nejlepším střelcem, nejproduktivnějším hokejistou, nejužitečnějším hráčem a členem All-Star týmu. Během sdmi zápasů na olympiádě vstřelil sedm gólů. Přestože se mu na klubové úrovni v TPS Turku tolik střelecky nedaří, jelikož tam se za osmnáct duelů trefil jen dvakrát, v reprezentačním dresu může navázat na olympijské výkony.

Ve skvělé fazóně byli v této sezóně Švýcar Timo Meier a Kanaďan Pierre-Luc Dubois. Zatímco prvně jmenovaný je devátým hráčem draftu NHL z roku 2015, jenž v této sezóně hrál nejlépe od svého přestupu do zámoří, když v 77 zápasech zaznamenal 35 gólů a 41 přihrávek, to druhá jmenovaný byl nejvíce viditelný z osledního týmu NHL Montrealu, ve kterém za 81 duelů nastřílel 28 branek a k tomu 32 asistencí. Právě Dubois by měl být stavebním kamenem Montrealu i po plánované přestavbě. Co se týče Tima Meiera ze San Jose, tak ten zase zaujal svými pěti přesnými záhy v jedné třetině během lednového zápasu s Los Angeles.

A San Jose bude mít zástupce i v českém výběru a tím je pochopitelně Tomáš Hertl. Po dlouhých sedmi letech se ukáže na mistrovství světa a čeští hokejoví fanoušci jsou zvědaví, jaký bude jeho návrat na tuto vrcholnou akci. Realizační tým v čele s Finem Karim Jalonenem chce využívat Hertla co by nezpochybnitelného lídra útočné formace. Hokejista, jenž dres San Jose obléká už do roku 2013, odehrál v této sezóně plný počet utkání NHL, což se mu do té doby podařilo jen v sezóně 2014/15. Nejlepší český forvard během letošní sezóny skóroval hned třicetkrát, přičemž čtyřiatřicetkrát pak přihrával na gól svých spoluhráčů.

SKUPINA A – Helsinky:

Dánsko:

Brankáři: Mathias Seldrup (Frederikshavn), Frederik Dichow (Kristianstad/Švéd.), Sebastian Dahm (Klagenfurt/ICEHL)

Obránci: Matias Lassen, Markus Lauridsen, Oliver Lauridsen (všichni Malmö/Švéd.), Nicholas B. Jensen (Eisbären Berlín/Něm.), Morten Jensen (Rungsted), Jesper Jensen Aabo (Krefeld/Něm.), Emil Kristensen (Pustertal/ICEHL), Oliver Larsen (Jukurit Mikkeli/Fin.)

Útočníci: Patrick Bjorkstrand, Julian Jakobsen (oba Aalborg), Mathias Bau Hansen, Morten Poulsen (Herning), Matthias Asperup (Herlev), Felix Scheel (Esbjerg), Mikkel Aagaard (MoDo Hockey/Švéd.), Joachim Blichfeld (San Jose Barracuda/AHL), Nikolaj Ehlers (Winnipeg/NHL), Nicolai Meyer (Vídeň Capitals/ICEHL), Frans Nielsen (Eisbären Berlín/Něm.), Peter Regin (Ambri-Piotta/Švýc.), Frederik Storm (Ingolstadt/Něm.), Christian Wejse (Bremerhaven/Něm.)

Francie:

Brankáři: Henri-Corentin Buysse (Amiens), Sébastian Ylönen (Cergy-Pontoise), Quentin Papillon (Grüner/Nor.)

Obránci: Romain Bault (Amiens), Pierre Crinon (Grenoble), Florian Chakiachvili (Rouen), Vincent Llorca (Angers), Yohann Auvitu (IFK Helsinky/Fin.), Hugo Gallet (KalPa Kuopio/Fin.), Enzo Guebey (Curych/Švýc.), Thomas Thiry (Bern/Švýc.)

Útočníci: Charles Bertrand (Tappara Tampere/Fin), Louis Boudon (Lake Superior State University/NCAA), Kévin Bozon (Winterthur/Švýc.), Tim Bozon (Lausanne/Švýc.), Valentin Claireaux (Kloten/Švýc.), Fabien Colotti (Gap), Dylan Fabre, Damien Fleury (oba Grenoble), Guillaume Leclerc (Olimpija Lublaň/ICEHL), Jordann Perret (Hradec Králové/ČR), Anthony Rech (Wolfsburg/Něm.), Nicolas Ritz (Angers), Alexandre Texier (Columbus/NHL), Sacha Treille (Grenoble)

Itálie:

Brankáři: Andreas Bernard, Davide Fadani, Justin Fazio

Obránci: Lorenzo Casetti, Dylan Di Perna, Gregorio Gios, Daniel Glira, Enrico Miglioranzi, Phil Pietroniro, Peter Spornberger, Alex Trivellato

Útočníci: Ivan Deluca, Daniel Frank, Luca Frigo, Dante Hannoun, Marco Insam, Diego Kostner, Marco Magnabosco, Daniel Mantenuto, Matthias Mantinger, Brandon McNally, Alex Petan, Marco Sanna, Tommaso Traversa

Kanada:

Brankáři: Chris Driedger (Seattle/NHL), Logan Thompson (Vegas/NHL), Matt Tomkins (Frölunda/Švéd.)

Obránci: Ryan Graves, Damon Severson (oba New Jersey/NHL), Nick Holden, Thomas Chabot (oba Ottawa/NHL), Dysin Mayo (Arizona/NHL), Travis Sanheim (Philadelphia/NHL), Zach Whitecloud (Vegas/NHL)

Útočníci: Pierre-Luc Dubois, Adam Lowry (oba Winnipeg/NHL), Kent Johnson, Cole Sillinger (oba Columbus/NHL), Josh Anderson (Montreal/NHL), Mathew Barzal (New York Islanders/NHL), Drake Batherson (Ottawa/NHL), Max Comtois (Anaheim/NHL), Dylan Cozens (Buffalo/NHL), Morgan Geekie (Seattle/NHL), Noah Gregor (San Jose/NHL), Dawson Mercer (New Jersey/NHL), Nicolas Roy (Vegas/NHL), Eric O’Dell (Dynamo Moskva/KHL)

Kazachstán:

Brankáři: Sergej Kudrjavcev, Ilja Rumjancev, Andrej Šutov

Obránci: Adil Beketajev, Jesse Blacker, Samat Danijar, Darren Dietz, Leonid Metalnikov, Valerij Orechov, Jegor Šalapov, Viktor Svedberg

Útočníci: Pavel Akolzin, Alichan Asetov, Sajan Danijar, Dmitrij Gurkov, Nikita Michajlis, Kirill Panjukov, Jegor Petuchov, Michajl Rachmanov, Anton Sagadějev, Kirill Savickij, Arkadij Šestakov, Dmitrij Ševčenko, Roman Starčenko, Curtis Valk

Německo:

Brankáři: Matthias Niederberger (Eisbären Berlín), Dustin Strahlmeier (Wolfsburg), Philipp Grubauer (Seattle/NHL)

Obránci: Jonas Müller, Kai Wissmann (oba Eisbären Berlín), Dominik Bittner (Wolfsburg), Korbinian Holzer (Mannheim), Moritz Müller (Kolín nad Rýnem), Fabio Wagner (Ingolstadt), Mario Zimmermann (Straubing), Moritz Seider (Detroit/NHL)

Útočníci: Alexander Ehl, Daniel Fischbuch (oba Düsseldorf), Yasin Ehliz, Maximilian Kastner (oba EHC Mnichov), Marcel Noebels, Leo Pföderl (oba Eisbären Berlín), Taro Jentzsch (Iserlohn), Alexander Karachun (Schwenningen), Matthias Plachta (Mannheim), Daniel Schmölz (Norimberk), Samuel Soramies (Ingolstadt), Stefan Loibl (Skelleftea AIK/Švéd.), Marc Michaelis (Toronto Marlies/AHL), Tim Stützle (Ottawa/NHL)

Slovensko:

Brankáři: Adam Húska (NY Rangers/NHL, Hartford/AHL), Patrik Rybár (Dinamo Minsk/KHL), Matej Tomek (Kometa Brno/ČR)

Obránci: Adam Jánošík (Mladá Boleslav), Michal Ivan, Mislav Rosandič (oba Liberec/ČR), Šimon Nemec (Nitra), Martin Bučko (České Budějovice/ČR), Peter Čerešňák (HC Plzeň/ČR), Daniel Gachulinec (Slovan Bratislava), Mário Grman (Hämeenlinna/Fin.)

Útočníci: Andrej Kollár, Michal Krištof (oba Kometa Brno/ČR), Jakub Minárik (Trenčín), Pavol Regenda (Michalovce), Adam Sýkora (Nitra), Samuel Takáč (Slovan Bratislava), Alex Tamáši (Banská Bystrica), Róbert Lantoši (Linköping/Švéd.), Adam Liška (Čerepovec/KHL), Mário Lunter (Mladá Boleslav/ČR), Kristián Pospíšil (Davos/Švýc.), Miloš Roman (Třinec/ČR), Juraj Slafkovský (TPS Turku/Fin.), Tomáš Tatar (New Jersey Devils/NHL)

Švýcarsko:

Brankáři: Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (Zug)

Obránci: Dominik Egli (Davos), Michael Fora (Ambri-Piotta), Tobias Geisser (Hershey/AHL), Andrea Glauser (Lausanne), Dean Kukan (Columbus/NHL), Christian Marti (Curych), Janis Moser (Arizona/NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey/NHL)

Útočníci: Andres Ambühl, Enzo Corvi (oba Davos), Christoph Bertschy, Damien Riat (oba Lausanne), Fabrice Herzog, Dario Simion (oba Zug), Nico Hischier (New Jersey/NHL), Philipp Kurashev (Chicago/NHL), Denis Malgin (Curych), Timo Meier (San Jose/NHL), Marco Miranda (Ženeva), Tristan Scherwey (Bern), Pius Suter (Detroit/NHL), Calvin Thürkauf (Lugano)

SKUPINA B – Tampere:

Česko:

Brankáři: Lukáš Dostál (Anaheim/NHL, San Diego/AHL; 0 startů), Marek Langhamer (Ilves Tampere/Fin.; 6), Karel Vejmelka (Arizona/NHL; 2)

Obránci: Tomáš Kundrátek (80 zápasů/10 branek), David Musil (oba Třinec; 50/0), David Jiříček (Plzeň; 13/2), Filip Hronek (Detroit/NHL; 35/7), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL; 92/5), David Sklenička (Kärpät Oulu/Fin.; 68/5), Jan Ščotka (Jyväskylä/Fin.; 22/1), Radim Šimek (San Jose/NHL; 33/5)

Útočníci: Jiří Černoch (15/5), Jakub Flek (oba Karlovy Vary; 39/8), Matěj Blümel (Pardubice; 33/10), Petr Holík (Brno; 43/15), Petr Kodýtek (Plzeň; 21/2), David Krejčí (Olomouc; 42/9), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.; 166/42), Tomáš Hertl (San Jose/NHL; 39/5), Dominik Simon (Anaheim/NHL; 38/9), Jiří Smejkal (Pelicans Lahti/Fin.; 42/5), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 42/6), Michael Špaček (Frölunda/Švéd.; 29/3), Jakub Vrána (Detroit/NHL; 19/8), Hynek Zohorna (Oskarshamn/Švéd.; 53/7)

Finsko:

Brankáři: Jussi Olkinuora (Magnitogorsk/KHL), Harri Säteri (Arizona/NHL), Frans Tuohimaa (Nižněkamsk/KHL)

Obránci: Nils Friman (Hämeenlinna), Atte Ohtamaa (Kärpät Oulu), Mikael Seppälä (Tappara Tampere), Juuso Hietanen (Ambri-Piotta/Švýc.), Mikko Lehtonen (Petrohrad/KHL), Ville Pokka (Omsk/KHL), Sami Vatanen (Ženeva/Švýc.)

Útočníci: Teemu Hartikainen, Sakari Manninen (oba Ufa/KHL), Toni Rajala, Jere Sallinen (oba Biel-Bienne/Švýc.), Marko Anttila (Ilves Tampere), Hannes Björninen (Pelicans Lahti), Jere Innala (IFK Helsinky), Saku Mäenalanen (Kärpät Oulu), Markus Nurmi (TPS Turku), Petrus Palmu (Jukurit Mikkeli), Joel Armia (Montreal/NHL), Valtteri Filppula (Ženeva/Švýc.), Juho Lammikko (Vancouver/NHL), Harri Pesonen (Langnau/Švýc.), Mikael Granlund (Nashville/NHL)

Lotyšsko:

Brankáři: Gustavs Davis Grigals (Univrsity of Alaska-Fairbanks/NCAA), Elvis Merzlikins (Columbus/NHL), Arturs Šilovs (Abbotsford/AHL)

Obránci: Arvils Bergmanis (University of Alaska-Fairbanks/NCAA), Karlis Čukste (Pelicans Lahti/Fin.), Janis Jaks (Soči/KHL), Arturs Kulda (Krefeld/Něm.), Roberts Mamčics (Linköping/Švéd.), Sandis Smons (Ženeva/Švýc.), Kristaps Sotnieks (Dinamo Riga/KHL), Kristaps Zile (Örebro/Švéd.)

Útočníci: Rodrigo Abols (Örebro/Švéd.), Rudolfs Balcers (San Jose/NHL), Oskars Batna (Jukurit Mikkeli/Fin.), Rihards Bukarts (Vladivostok/KHL), Roberts Bukarts (Vítkovice/ČR), Martinš Dzierkals (Plzeň/ČR), Andris Džerinš (Linec/ICEHL), Nikolajs Jelisejevs (MoDo Hockey/Švéd.), Ronalds Keninš (Lausanne/Švýc.), Renars Krastenbergs (Villach/ICEHL), Oskars Lapinskis (Langnau/Švýc.), Rihards Marenis (Vita Hästen/Švéd.), Deniss Smirnovs (Ženeva/Švýc.), Klavs Veinbergs (Zemgale)

Norsko:

Brankáři: Henrik Holm (Stavanger), Jonas Arntzen (Örebro/Švéd.), Henrik Haukeland (EHC Mnichov/Něm.)

Obránci: Andreas Klavestad, Daniel Böen Rokseth (oba Stavanger), Johannes Johannesen, Max Krogdahl (oba Västervik/Švéd.), Christian Bull (Nové Zámky/SR), Christian Kasastul (Ontario/AHL, Greenville/ECHL), Emil Lilleberg (Oskarshamn/Švéd.), Mattias Nörstebö (Björklöven/Švéd.)

Útočníci: Magnus Brekke Henriksen, Mathis Olimb, Martin Röymark (všichni Valerenga Oslo), Martin Rönnild, Eirik Salsten (oba Storhamar), Magnus Geheb (Frisk Asker), Ludvig Hoff (Stavanger), Kristian Jakobsson (Sparta Sarpsborg), Andreas Martinsen (Lillehammer), Tobias Fladeby (Tingsryd/Švéd.), Michael Haga (Lukko Rauma/Fin.), Ken André Olimb (Schwenningen/Něm.), Mats Rosseli Olsen (Frölunda/Švéd.), Mathias Trettenes (La-Chaux-de-Fonds/Švýc.)

Rakousko:

Brankáři: David Kickert, Bernhard Starkbaum (oba Vídeň Capitals/ICEHL), David Madlener (Dornbirn/ICEHL)

Obránci: Dominique Heinrich, Philipp Wimmer, Kilian Zündel (všichni Salcburk/ICEHL), David Maier, Clemens Unterweger (oba Klagenfurt/ICEHL), Nico Brunner (Villach/ICEHL), Dominic Hackl (Vídeň Capitals/ICEHL), Erik Kirchschläger (Štýrský Hradec/ICEHL), Bernd Wolf (Lugano/Švýc.)

Útočníci: Oliver Achermann (La Chaux-de-Fonds/Švýc.), Benjamin Baumgartner (Lausanne/Švýc.), Nico Feldner (Sheffield Steelers/EIHL), Manuel Ganahl, Lukas Haudum (oba Klagenfurt/ICEHL), Marco Kasper (Rögle/Švédsko), Paul Huber, Brian Lebler, Benjamin Nissner, Thomas Raffl, Peter Schneider, Ali Wukovits (všichni Salcburk/ICEHL), Dominic Zwerger (Ambri-Piotta/Švýc.)

Švédsko:

Brankáři: Marcus Högberg (Linköping), Oscar Dansk (Spartak Moskva/KHL), Magnus Hellberg (Detroit/NHL)

Obránci: Rasmus Dahlin (Buffalo/NHL), Oliver Ekman Larsson (Vancouver/NHL), Christian Folin (Frölunda), Erik Gustafsson (Chicago/NHL), Adam Larsson (Seattle/NHL), Anton Lindholm (Dinamo Minsk/KHL), Jonathan Pudas (Skelleftea AIK), Henrik Tömmernes (Ženeva/Švýc.)

Útočníci: Nils Aman, Oskar Lang (oba Leksand), Rasmus Asplund (Buffalo/NHL), Emil Bemström (Columbus/NHL), Max Friberg, Elmer Söderblom (oba Frölunda), Joakim Nordström, Lucas Wallmark (oba CSKA Moskva/KHL), Anton Bengtsson (Rögle), Linus Karlsson (Skelleftea AIK), Joel Kellman (Växjö), Carl Klingberg (Zug/Švýc.), Mathias Bromé (Davos/Švýc.)

USA:

Brankáři: Jon Gillies (New Jersey/NHL), Alex Nedeljkovic (Detroit/NHL), Strauss Mann (Skelleftea AIK/Švéd.)

Obránci: Caleb Jones, Seth Jones, Jaycob Megna (všichni Chicago/NHL), Nick Blankenburg, Andrew Peeke (oba Columbus/NHL), Jordan Harris (Montreal/NHL), Luke Hughes (University of Michigan/NCAA), Nate Schmidt (Winnipeg/NHL)

Útočníci: Thomas Bordeleau, Sasha Chmelevski (oba San Jose/NHL), Adam Gaudette, Austin Watson (oba Ottawa/NHL), Riley Barber (Detroit/NHL), Kieffer Bellows (New York Islanders/NHL), Sean Farrell (Harvard University/NCAA), Alex Galchenyuk (Arizona/NHL), John Hayden (Buffalo/NHL), Sam Lafferty (Chicago/NHL), Vinni Lettieri (Anaheim/NHL), Karson Kuhlman (Seattle/NHL), Ben Meyers (Colorado/NHL)

Velká Británie:

Brankáři: Jordan Hedley (Coventry/EIHL), Jackson Whistle (Belfast/EIHL), Ben Bowns (Trenčín/SR)

Obránci: Sam Jones, Evan Mosey, David Phillips (všichni Sheffield/EIHL), Josh Batch, Mark Richardson (Cardiff/EIHL), David Clements (Coventry/EIHL), Josh Tetlow (Nottingham/EIHL), Ben O’Connor (Csíkszereda/Rum.)

Útočníci: Ben Davies, Sam Duggan, Josh Waller (všichni Cardiff/EIHL), Scott Conway, Lewis Hook, Ben Lake (všichni Belfast/EIHL), Ollie Betteridge, Matthew Myers (oba Nottingham/EIHL), Robert Dowd, Jonathan Phillips (oba Sheffield/EIHL), Robert Lachowicz (Guildford/EIHL), Mike Hammond (Hannover/Něm.), Cade Neilson (Aberdeen/NAHL), Brett Perlini (Ringerike/Nor.)