Koučem české hokejové reprezentace je opravdu Jalonen. A kdo mu bude asistovat?

Přestože měl generální manažer reprezentace Nedvěd měl čas až do polobviny března, už nyní mu svaz odsouhasil, že to bude na lavičce vypadat právě takto. I s těmito celkem překvapivými dvěma asistenty, tolik spojenými s brněnským hokejem. Tento nový realizační tým se bude moct těšit na smlouvu až do konce května 2024, kdy se uskuteční mistrovství světa v Praze a Ostravě.

Právě o Jalonenovi hovořil Nedvěd od konce Filipa Pešána a jeho asistentů jako o nejpravděpodobnější variantě. To tak tedy žádné překvapení není, že právě Jalonen se stal novým hlavním trenérem reprezentačního A-týmu. To jména nových asistentů jistě zaskočila. Stal se jím jednak Libor Zábranský, majitel hokejového Brna, který nedávbno skončil ve funkci viceprezidenta svazu a který s brněnskou Kometou vyhrál coby kouč ligové tituly.

Druhým asistentem se stává Martin Erat, jenž se pro změnu může pyšnit 900 starty v kanadsko-americké NHL. Bude to poprvé pro něj, co bude trénovat na takto vysoké úrovni. Vždyť dosud vedl pouze mládež v Třebíci. S Liborem Zábranským se ale nesetká ve své kariéře poprvé, velmi dobře ho zná.

Mimochodem, Libor Zábranský byl dlouhodobě mezi kandidáty na post kouče reprezentace, dosud však takové nabídky odmítal. Nyní tedy přichází jako asistent. Není pak rozhodně bez zajímavosti, že veškerou finanční odměnu, kterou dostane za práci s národnm týmem hodlá Zábranský věnovat nadačnímu forndu pomáhajícím ukrajinským uprchlíkům a že tak tedy bude na lavičce národního týmu za symbolickou jednu korunu.

Co se týče Jalonena, tak tento dvaašedesátiletý stratég vedl mezi lety 2014 a 2016 finskou reprezentaci a právě před šesti lety s ní dokázal dojít ke stříbrným medailím na mistrovství světa. V Česku nebude působit Jalonen poprvé, neboť v minulosti vedl klub Lev Praha, jenž hrál ruskou KHL. V roce 2014 s ním dokázal dojít až do finále play-off.

Ve finském hokeji byl úspěšný i jako kouč juniorů v roce 2001, kdy získal taktéž stříbro. Má za sebou pak bvelmi bohatou hráčskou kariéru na klubové úrovni, neboť hrál za Kärpätu Oulu, IFK Helsinky, TPS Turku a Lukko Rauma ve Finsku, Skelleftea HC ve Švédsku a Calgary Flames či Edmontonu Oilers v NHL. Kromě toho pochopitelně i Finsko reprezentoval a to v 55 duelech.