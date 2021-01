Na pondělní Radě IIHF bude odebráno MS Bělorusku. Kam se může šampionát přesunout?

Po několika státech, které nesouhlasily s tím, aby země, kde se porušují lidská práva pořaádala takovouto mezinárodní sportovní akci a po Mezinárodním olympijském výboru, který doporučil, aby se v Bělorusku v současnosti žádná velká mezinárodní sportovní akce neuskutečňovala, se v posledních dnech stejně vyslovovali sponzoři v čele s českou automobilkou Škoda Auto. Vedle ní pak stejný postup směrem k letošnímu MS v Bělorusku, které ho má spolupořádat s Lotyšskem, provedli další sponzoři a to značka pánské kosmetiky Nivea Men a německý výrobce motorových olejů Liqui Moly.

„Jde spíše o politický tlak než o situaci se sponzory. Je to špatná situace, ale myslím, že je pro nás velmi těžké jít proti ní. Musíme analyzovat situaci a učinit rozhodnutí. Nyní je situace srovnatelná s tím, že plujete na moři a přišla bouře. Musíme najít způsob, jak se z této situace dostat," nechal se před pár dny slyšet v rozhovoru pro ruskou agenturu TASS šéf IIHF René Fasel. Ten byl před týdnem na jednání se samotným Lukašenkem v Bělorusku.

Poslední kroky, které učinilo několik sponzorů v čele se Škoda Auto, chválil na svém twitterovém účtu Jiří Hrdina, mistr světa z roku 1985, držitel tří Stanley Cupů a současný skaut Dallasu. „Tleskám rozhodnutí Škoda auto nesponzorovat MS v hokeji 2021, pokud se bude konat v Bělorusku. Konečně někdo silný s pákou na IIHF dal jasně najevo, že nám není jedno dělat křoví diktátorovi, který nechává mlátit vlastní lidi za svobodná vyjádřeni názoru," napsal.

Na pondělním zasedání Radě IIHF se vedle formálního odebrání pořadatelství letošního MS Bělorusku se bude především jednat o tom, zda bude muset této postsovětské zemi uhradit finanční kompenzaci právě za odebrání.

Dalším hlavním tématem pondělní Rady IIHF bude pochopitelně i to, v jaké zemi se bude letošní MS konat. Nejpravděpodobněji se jeví hned tři varianty: buď se letošní hokejový svátek uskuteční v lotyšské Rize, jež měla tedy původně spolupořádat šampionát s Minskem (v tom případě se však musí najít rychle druhý stadion) a nebo by mohlo Lotyšsko spolupořádat šampionát s někým jiným. Mluví se hlavně o Dánsku i o Slovensku. Před časem se také hovořčilo o možnosti přesunout MS do Ruska, ale proti tomu hovoří ta skutečnost, že Rusko bylo opět na dva roky vyloučeno z vrcholných sportovních akcích kvůli dopingu.

Ani pořádání šampionátu v Česku se už nejeví jako nejpravděpodobnější varianta. A už vůbec se neuvažuje o Švýcarsku, kde se mělo konat MS v loňském roce, ale kvůli pandemii koronaviru muselo být tehdy zrušeno. „Hotely a všechno ostatní jsou ve Švýcarsku tak drahé, že si to nedokážete představit. Rozpočet na mistrovství světa v loňském roce činil 37 milionů eur. V Bratislavě (v roce 2019) to bylo 18 milionů eur. Ve Švýcarsku to stojí dvakrát tolik," vysvětloval Fasel důvody, proč MS ve Švýcarsku v současnosti není možné.

Jedno je však jisté. Fasel rozhodně nechce, aby se hokejové MS hned podruhé za sebou muselo zrušit. „Doufáme, že se nám v květnu podaří uspořádat mistrovství světa, i když budeme muset hrát bez diváků. Chceme hrát, budeme o tom mluvit s organizačním výborem. Protože dva roky bez mistrovství světa nejsou dobré," dodal švýcarský funkcionář.