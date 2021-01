Po Škodě Auto tlačí na IIHF kvůli MS v Bělorusku další sponzor. Tentokrát Liqui Moly

"Současná situace v Bělorusku stejně jako vládní politika, postup proti demonstrantům a očividné porušování lidských práv v Bělorusku je v ostrém rozporu s přesvědčením a hodnotami Liqui Moly," uvedla v neděli ve svém prohlášení německá společnost.

Tímto svým krokem se tak přidala ke Škodě Auto, která už v sobotu dala najevo, že nebude sponzorovat letošní hokejový svátek, pokud bude právě v Bělorusku. Právě v jeho hlavním městě Minsku se má od 21. května do 6. června 2021, přičemž se má ještě MS konat i v lotyšské Rize. Tlak na to, aby se tato sportovní akce nekonala v této postsovětské zemi sílí poté, co loni v srpnu v prezidentských volbách, přičemž probíhaly jakkoliv, pošesté vyhrál Alecandr Lukašenko, kterému se přezdívá poslední evropský diktátor. Proti výsledku voleb se záhy začalo demonstrovat, přičemž demonstrace trvaly několik týdnů. A nebyla při nich nouze o zatýkání opozičních aktivistů, normálních demonstrantů a novinářů.

Proti pořádání jakýchkoliv mezinárodních sportovních akcích v Bělorusku se před ndávnem vyslovil i Mezinárodní olympijský výbor a poukazuje se i na případ šéfa běloruského hokejového svazu Dmitrije Baskova, jenž je podezřelý z útoku na jednoho z opozičních aktivistů, který následně zemřel.

Škoda Auto a Liqui Moly však nemusí být jedinými společnostmi, které bytakto tlačily na IIHF. Už i Nivea se nechala slyšet, že nesouhlasí se světovým šampionátem v Bělorusku.

Definitivní verdikt, jak by to s letošním MS mělo nakonec dopadnout, by se měla veřejnost dozvědět do konce ledna. Už v pondělí by ale měla zasednout IIHF a rozhodovat o novém pořadateli. Nejčastěji se uvažuje o Dánsku a Slovensku.