Senzační výhra českých mladíků na MS. Favorizovanou Kanadu udolali v prodloužení

Duel však nezačal pro český tým zrovna nejlépe, vždyť prohrávali už po 115 vteřinách od úvodního vhazování, když gólmana Špunara překonal Moldenhauer, 0:1 pro Kanadu. Mimochodem, Špunar tentokrát v českém brankovišti nahradil Schnattingera. Na druhé straně se pak jako první dostal do příležitosti Melovský, nicméně Češi uspěli až v šesté minutě, kdy využili přesilovou hru, kterou už po šesti vteřinách ukončil přesnou tečí Bareš, jenž tak usměrnil ránu od modré z Hamarovy hokejky, 1:1.

Na českého muže s maskou si pak nepřišel Lorenze poté, co spolu se Schuurmanem ujel do přečíslení. Blízko k vedoucímu českému gólu pak byl Šapovaliv, stejně tak jako k tomu kanadskému Fantilli, který z pravého kruhu trefil tyčku. Stateční Češi pokračovali ve vyrovnaném souboji a pomohla k tomu i úspěšně odbráněné oslabení.

A když se podruhé v zápase dostali do oslabení Kanaďané, byla tu akce, která konečně skončila českým vedoucím gólem. Tehdy, když na trestné lavici seděl zrovna teprve šestnáctiletý Bedard, jenž je mimochodem favoritem draftu NHL pro příští rok, se Hamara rozhodl kotouč dostat zpátky na modrou čáru, kde byl kapitán Kulich, ten se napřáhl a díky tomu, že kanadský gólman nic pořádně neviděl, doplachtil puk za jeho záda, 2:1 pro Česko. Trvalo však jen 73 vteřin do doby, kdy Kanaďané opět srovnali krok. I tehdy se jednalo o gól v přesilovce, o který se postaral kanadský ostrostřelec Fantilli, 2:2.

Když se psala 27. minuta zápasu, Češi dostali možnost dvojnásobné přesilové hry a opět početní výhodu dokázali využít. Aktivní Hamara se rozhodl ke střele, Šapeliv vytvořil díky své přítomnosti před brankou zmatek, ve kterém se nejlépe zorientoval Bareš a ten se tak tedy podruhé v zápase zapsal do střelecké listiny, 3:2 pro Česko. Javorovým listům tehdy nepomohla ani trenérská výzva. Dvojnásobná přesilovka tak pokračovala i nadále, ale tentokrát už ji Češi nevyužili.

Při následné přesilovce Kanady zahrozil dorážející Goyette, za chvíli na druhé straně zase znamenal nebezpečí pro Kanadu Soukup. Ve 35. minutě už ale Češi nedokázali zareagovat na rychlý protiútok, na jehož konci se po Goyetteově přihrávce dostal k zakončení Dragicevic, 3:3. O 32 vteřin později tu ale byli Češi s odpovědí, když se potřetí v zápase trefili v přesilovce. Kapitn Kulich tentokrát vypálil úspěšně z levého kruhu, 4:3 pro Česko.

Přestřelka jak na divokém Západě však pokračovala v německém Landshutu dál. Sto vteřin na to totiž se Filmo dostal do brejku, po němž pak dopravil míčb do česksé sítě jiný Kanaďan Siepmann, 4:4. Když ve 45. minutě pak ve své šanci neuspěl Melovský, mohlo ho to mrzet, jelikož o pět minut později se trefil dorážející Delic, 4:5 pro Kanadu. Poté se pokoušeli mezi úspěčné střelce zapsat Slavíček a na druhé straně Fantilli.

Vše už se schylovalo k závěrečné siréně, když dvě minuty před koncem stadion viděl opět spolupáci Kulicha se Šalém, jenž dokázal vyrovnat a divoký zápas tak dospěl do prodloužení. A v něm hlavní roli opět sehrál talentovaný kapitán Kulich a další využitá přesilovka. Ve hře čtyři proti třem to byl právě Kulich, jemuž se podařilo svůj skvělý výkon korunovat vítěznou trefou z pravého kruhu a rozhodl tak o senzační výhře 6:5.

Hrdina z Karlových Varů pak neskrýval po zápase nadšení. O svém hattricku však skromě řekl: "Je super, ale jsem strašně hrdý na tým, že jsme to dokázali. Vyhrát jsme si zasloužili právem. Byl to výborný týmový výkon."

Veliký zářitek byl tento zápas pochopitelně i pro českého stratéga Jakuba Petra. "Pro mě je to zážitek na celý život. Někdo dělá hokej pro peníze, někdo pro jiné věci. Kdybych po sezoně s hokejem skončil, budu si tenhle zápas pamatovat. Hokej vymysleli v Kanadě a za každou výhru proti tomuhle soupeři jsem neskutečně rád," uvedl po zápase.

Konečný výsledek zápasu skupiny MS hráčů do 18 let (26.4.2022):

ČR - Kanada 6:5 v prodl. (1:1, 3:2, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Bareš (Hamara, Šalé), 22. Kulich (Hamara, Šalé), 28. Bareš (Šapovaliv, Hamara), 36. Kulich (Šalé, Šapovaliv), 58. Šalé (Kulich), 62. Kulich (Hamara) - 2. Moldenhauer (Dragicevic, Fantilli), 23. Fantilli, 35. Dragicevic (Lorenz, Goyette), 42. Siepmann (Filmon), 50. Delic (Pickering, Hvidston). Rozhodčí: Palkovi (Maď.), Suominen - Hautamäki (oba Fin), Rozitis (Lot.). Vyloučení: 3:8. Využití: 5:14. Diváci: 326.

Sestava ČR: Špunar - Prčík, Hamara, T. Tůma, A. Čech, F. Němec, J. Dvořák, Puchala - Kulich, Šapovaliv, Šalé - Bareš, Becher, Melovský - J. Gaspar, Sapoušek, Š. Slavíček - M. Soukup, V. Polák, Plos. Trenér: Jakub Petr