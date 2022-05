Švédsko vs. Česko třetina po třetině: Ve druhé třetině hrají Češi se Švédy 1:1

Aktualizováno 20:12 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Pouze jedinou změnu oproti prvnímu zápasu s Velkou Británií (5:1) učinil před zápasem se Švédskem realizační tým v čele s Karim Jalonenem v základní sestavě. Do branky se totiž místo Lukáše Dostála proti Seveřanům postavil Karel Vejmelka. V zápase nejprve měli kotouč na hokejkách více Švédové, pak se ale po pár minutách dostali do útočného pásma i Češi a třeba Ščotka vypálil od modré, rychlí Švédové se ale snaží najít skulinky. První gól ale dali Češi, když se po Červenkově přihrávce trefil Krejčí. Češi zatím výtečně brání švédské pokusy o výlety do útočného pásma a když už se do nějakého zakončení Švédové dostanou, vychytá je Vejmelka. V 17. minutě byl blízko ke gólu Stránský, ten se ale zblízka neprosadil. Následně nějaký čas Švédové pobyli v útočném pásmu, kdy své šance neproměnili Asplund a Dahlin. Další šance měl v přesilovce v závěru první třetiny Wallmark, ale gólman Vejmelka zůstává nepřekonán. V závěru první třetiny už ale Švédové zásuhou Asplunda v přesilovce vyrovnali, následně dokonce trefili břevno. Jak si Češi vedou v zápase s prvním těžším soupeřem na světovém šampionátu, sledujte online třetinu po třetině na serveru EuroZprávy.cz.