Hokejová trenérka MacLeodová přerušila kariéru. Bude se věnovat léčbě rakoviny prsu

David Holub

14. dubna 2026 21:04

Olympijský hokejový stadion v Miláně Foto: Leontýna Frýbová / INCORP images

Po nedávných zimních olympijských hrách v Miláně, na kterých s českými hokejovými reprezentantkami došla do čtvrtfinále, trenérka Carla MacLeodová ukončila úspěšnou spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. Kromě toho v kanadsko-americké PWHL vedla také klub Ottawa Charge. Nyní si dává od trénování pauzu, aby se mohla věnovat léčbě rakoviny prsu, která ji byla diagnostikována loni v listopadu.

Právě tehdy tato třiačtyřicetiletá Kanaďanka, díky níž se významně rozvinul český ženský hokej, zahájila léčbu s tím, že si nadále ponechala plný úvazek u Ottawy i u českého národního týmu. Po zimní olympiádě ji u české ženské reprezentace vypršela smlouva a aktuálně je čím dál pravděpodobnější, že ji neprodlouží. Teď tedy přerušuje na neurčito i své působení u Ottawy.

„Je dál v dobré náladě, ale potřebuje se soustředit na své zdraví. Celá organizace Carlu plně podporuje. A rodina žádá, aby bylo respektováno její soukromí,“ stojí v prohlášení ženského ottawského klubu, v němž Kanaďanka působí od roku 2023.

Připomeňme, že MacLeoodová byla šéfkou realizačního týmu české ženské reprezentace od dubna 2022 a od té doby získala pro český tým hned dvě historické bronzové medaile na mistrovství světa. Na posledních dvou turnajích skončily Češky vždy čtvrté. 

18. března 2026 21:31

Za dva roky bude v Praze k vidění velký hokejový svátek. Světový pohár s hvězdami NHL

Související

O2 arena

Za dva roky bude v Praze k vidění velký hokejový svátek. Světový pohár s hvězdami NHL

Už dříve bylo známo, že v roce 2028 se po 12 letech uskuteční Světový pohár, hokejový turnaj s nejlepšími hokejisty světa organizovaný kanadsko-americkou NHL. Nyní přišli zástupci nejslavnější hokejové soutěže na světě s velice zajímavou informací pro české hokejové fanoušky. Kromě dvou kanadských měst Calgary a Edmontonu se očekávaný hokejový svátek uskuteční i v Praze. Rozhodnutí o tom padlo na zasedání generálních manažerů v Palm Beach na Floridě.
Radko Gudas

Gudas si znepřátelil v NHL fanoušky. Tvrdým hitem ukončil sezónu Matthewsovi

O českém hokejovém obránci Radku Gudasovi se dlouhodobě ví, že pro tvrdé střety nikdy nechodí daleko. Na nedávných zimních olympijských hrách jeho tvrdost poznal kapitán Kanady Sidney Crosby. Nyní v rámci kanadsko-americké NHL poznal tuto tvrdost americký kapitán Toronta Austona Matthewse. Nutno však říct, že tentokrát Gudas svou tvrdost přehnal, jelikož se jednalo o tvrdý faul kolenem, po němž český reprezentant zaslouženě vyfasoval trest do konce zápasu, stejně tak jako další trest ze strany oddělení pro hráčskou bezpečnost. Gudas se nyní také stal terčem útoků ze strany fanoušků, kteří volají i po jeho konci v nejslavnější hokejové soutěži.

hokej

Aktuálně se děje

před 30 minutami

před 1 hodinou

Aktualizováno před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

včera

včera

včera

včera

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy