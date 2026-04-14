Hokejová trenérka MacLeodová přerušila kariéru. Bude se věnovat léčbě rakoviny prsu

Po nedávných zimních olympijských hrách v Miláně, na kterých s českými hokejovými reprezentantkami došla do čtvrtfinále, trenérka Carla MacLeodová ukončila úspěšnou spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. Kromě toho v kanadsko-americké PWHL vedla také klub Ottawa Charge. Nyní si dává od trénování pauzu, aby se mohla věnovat léčbě rakoviny prsu, která ji byla diagnostikována loni v listopadu.
Právě tehdy tato třiačtyřicetiletá Kanaďanka, díky níž se významně rozvinul český ženský hokej, zahájila léčbu s tím, že si nadále ponechala plný úvazek u Ottawy i u českého národního týmu. Po zimní olympiádě ji u české ženské reprezentace vypršela smlouva a aktuálně je čím dál pravděpodobnější, že ji neprodlouží. Teď tedy přerušuje na neurčito i své působení u Ottawy.
„Je dál v dobré náladě, ale potřebuje se soustředit na své zdraví. Celá organizace Carlu plně podporuje. A rodina žádá, aby bylo respektováno její soukromí,“ stojí v prohlášení ženského ottawského klubu, v němž Kanaďanka působí od roku 2023.
Připomeňme, že MacLeoodová byla šéfkou realizačního týmu české ženské reprezentace od dubna 2022 a od té doby získala pro český tým hned dvě historické bronzové medaile na mistrovství světa. Na posledních dvou turnajích skončily Češky vždy čtvrté.
18. března 2026 21:31
