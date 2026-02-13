Janatová se ani ve volné technice neztratila. Medaile se rozdávaly ve snowboardových disciplínách

I šestý soutěžní den 25. her zimní olympiády v Miláně a Cortině d´Ampezzo přinesl řadu bojů o medaile i další várku olympijských příběhů. Ke svému dalšímu olympijskému závodu se postavili třeba běžkyně na lyžích, které po skiatlonu a sprintu absolvovaly desetikilometrový běh volnou technikou. Nechybělo mnoho, a i v tomto závodě, stejně jako ve skiatlonu, mohla nejlepší česká běžkyně na lyžích v současnosti Kateřina Janatová opět skončit v TOP 10. Tentokrát její výkon stačil „jen“ na 12. místo. Ze zlata se podruhé na těchto hrách radovala Švédka Frida Karlssonová. Vítěze poznali snowboardisté v mužském snowboardcrossu a na U-rampě mezi ženami. A medailisté se dekorovali i po závodě smíšených štafet sáňkařů.
Dá se říct, že i když to během posledních závodů v rámci Světového poháru nevypadalo, česká reprezentantka Janatová svou formu vyladila nejlépe, jak mohla a v tom nejlepším možném čase. Už byla řeč o tom, že v prvním letošním olympijském závodě ve skiatlonu se blýskla sedmým místem. Ve sprintu se jí sice nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále, nyní ale v závodě volnou technikou taktéž nebyla daleko od první desítky. I když úvodní okruh ze tří celkových různých nezačala nejrychleji, postupem závodu ji ale lyže jely čím dál rychleji což ji nakonec stačilo na zmiňované 12. místo.
„Určitě jsem nad tím hodně přemýšlela. Samozřejmě si všechno vizualizovala, abych na to byla připravená a měla zautomatizované. Nevím, jestli někdo zabloudil, ale myslím si, že to všechno holky zvládly, takže to nemohlo být až tak náročné. Jely se tři různé okruhy a člověk se nesměl zapomenout, ale každý si na to dával pozor, aby neudělal chybu,“ přiblížila osmadvacetiletá závodnice, na co si ona a její kolegyně ve startovním poli musely dát pozor.
Po závodě okomentovala i samotnou trať, kterou organizátoři ve Val di Fiemme poprvé na těchto Hrách posypali solí. To proto, aby byla trať vzhledem k teplému počasí tvrdší. „Bylo to hodně tvrdé. Dobrý na to, jaký to tady bylo včera. Dneska byla perfektně připravená. Chvíli mi trvalo, než jsem se s lyžemi nějakým způsobem sžila a občas jsem měla respekt ze sjezdů, jak to bylo dost ledovatý. Ale nechtěla jsem ztratit výsledek tím, že udělám nějakou fatální chybu a spadnu a ztratím strašně moc vteřin,“ vyprávěla dále jilemnická rodačka.
Ta nebyla jedinou českou olympioničkou, která se zúčastnila tohoto závodu. Anna Milerská, Anna Marie Jaklová a Barbora Havlíčková. Ty se umístily až v šesté desítce. „Obecně desítka skatem je má trochu slabší disciplína. Lépe se určitě cítím v klasice a v této sezoně jsem jela desítky, ve kterých jsem se opravdu hodně trápila. Ale tuhle hodnotím asi nejlépe, co jsem doposud jela. Ta trať je tady extrémně náročná. Relativní výhodou bylo, že jsem jela na začátku, kdy trať byla ještě tvrdší,“ říkala spokojená Havlíčková, která bude ráda za nižší teploty při dalších závodech než bylo čtvrtečních osm stupňů nad nulou. „Musím říct, že s tím vedrem strašně bojuju. Nezávodí se mi dobře. Mám pocit, že se ve mně doslova vaří krev,“ prozradila.
Podobně jako ve skiatlonu, i v tomto závodě byla na nejvyšších příčkách nadvláda švédských vlajek a to zásluhou první Fridy Karlssonové a druhé Ebby Anderssonové, která dorazila za vítězkou až o 46,6 vteřiny později. Z bronzu se mohla radovat lídryně Světového poháru Američanka Jessie Digginsová.
Mužský snowboardcross po napínavém finále vyhrál Hämmerle. Choura s Houserem do bojů o medaile neprošli
Mužský závod ve snowboardcrossu měl nejprve o čtvrtečním dopoledni rozřazovací část, v níž se sice oba Češi Radek Houser a Kryštof Choura nedostali mezi dvacítku nejlepších a proto mohli ještě možnost opravy – v ní byl lepší Choura, jenž s časem 1:09,24 skončil na 24. místě, Houser (1:10,33) pak na 29. místě.
V následném osmifinále se z Čechů jako první představil Choura hned dokázal překvapit, když dokázal porazit stříbrného medailistu z Pchjongčchangu 2018 Australana Hughese, stejně tak jako Nizozemce De Bloiseho. Před něj se český lišák dostal mazaně v zatáčce a druhé místo si už pak nenechal vzít. De Blois tuto jízdu ani nedokončil, jelikož upadl. Tuto osmifinálovou jízdu vyhrál Rakušan Dusek. „Byla to taktika. Díky tomu, že soupeř jel z vnějšku, jsem mohl na vnitřek. Udržel jsem si rychlost, předjel ho a zavřel, aby mě ještě nestřihnul,“ komentoval svoji taktiku v této jízdě Choura.
To Houserovi se naopak z osmifinále postoupit nepovedlo, jelikož na své soupeře ve své jízdě vůbec nestačil a skončil tak až jako poslední. Dál postoupili Francouz Chollet a Američan Pare, legendární Ital Visintin svým fanouškům radost z postupu nepřinesl.
Pro samotného Housera se jednalo o první velký závod po návratu z marodky zapříčiněné zraněním kolene i obratlů. „Myslím, že umím jezdit rychleji a lépe techničtěji, ale věřím, že olympiádou sezona nekončí. Výsledek mě mrzí, ale primárně jsem rád, že jsem mohl jet a být součástí této akce,“ okomentoval svůj výkon.
Chourova cesta závodem našla svůj konec ve čtvrtfinále, kde právě s již zmiňovaným Francouzem Cholletem, jenž ovládl kvalifikaci, dalším Francouzem Surgetem a Rakušanem Duskem měl daleko k postupu do bojů o cenné kovy. I tak je pro něj úspěchem účast na Hrách, když si vezmeme, že tuto sezónu Světového poháru absolvoval s trhlinou v prsním svalu. Čtvrtý ve své čtvrtfinálové jízdě skončil nejen kvůli kvalitě svých soupeřů, ale i kvůli hustému sněžení a větru, který závod doprovázel. Nakonec skončil Choura na 15. pozici. „Neskutečně si toho vážím. Před měsícem jsem se dozvěděl, že asi nebudu moct ani závodit, že budu muset na operaci. Byl to pro mě trošičku šok. Nakonec jsem se dostal až do top šestnáctky, což je s ohledem na poslední týdny neskutečné. Všechny věci hrály proti mně, takže myslím, že jde o úžasný výsledek,“ je si vědom Choura.
Finálová jízda nabídla nejnapínavější boj o medaile na olympiádě, který kdy byl k vidění, neboť celé kvarteto závodníků dojelo téměř nastejno. Zlato nakonec bral Rakušan Hämmerle, stříbro Kanaďan Grondin a bronz další Rakušan Dusek.
Další český olympionik se ve čtvrtek představil v kvalifikaci v jízdě v boulích. Matyáš Kroupa ale po nedokončení druhé části kvalifikace nakonec skončil až na 28. místě se známkou 68,75. K postupu do finále mu tak chybělo dalších sedm bodů. Proto ve své jízdě riskoval. „Bohužel jsem přepadával přes špičky. Věděl jsem, že tam musím narvat dobrou jízdu, 75 bodů plus. Chtěl jsem zajet to nejlepší, co umím, ale když jedete na hraně, může přijít nějaká taková chybička. Nedokázal jsem to udržet pod kontrolou tak, jak bych chtěl. Chytly se mi lyže, rozjely se mi nohy a vzal jsem jednu bouli moc zvenku. To mě chytilo a nedokázal jsem pokračovat dál,“ komentoval zklamaně svoji kvalifikaci.
Husté sněžení poznamenalo ve čtvrtek i ženské finále U-rampy, jelikož nebylo nouze o řadu i tvrdých pádů. Nejlépe se s podmínkami ale vyrovnala teprve sedmnáctiletá Korejka Čhce Ka-on, která ukončila olympijskou nadvládu Američanky Chloe Kimové. Ta nakonec skončila stříbrná a jako první vítězce tohoto gratulovala. Třetí skončila Japonka Onová.
Čtvrteční short trackový program pak ovládli Nizozemci, když nejprve mezi ženami na pětistovce triumfovala světová rekordmanka Xandra Velzeboerová, mezi muži pak na tisícovce Jens van 'T Wout.
Sáňkařskou štafetu pak ovládli německá šestice v čele s dvojicí Tobias Wendl, Tobias Arlt, kteří se tak nejúspěšnějšími sportovci v historii zimních her, když získali svou sedmou zlatou medaili. Druhé skončilo Rakousko, třetí Itálie. Jako šestí skončili Ukrajinci, kteří se museli obejít bez Vladyslava Heraskevyče diskvalifikovaného za svou helmu připomínající ukrajinské oběti ruské invaze. Heraskevyče pak jeho krajané v tomto závodě podpořili zvednutím helem.
