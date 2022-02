Ledecká v super-G zlato neobhájila. Závod tentokrát ovládla Lara Gutová-Behramiová

Oproti super-G v Pchjongčchangu, kde se vydala na trať až jako šestadvacátá a tudíž měla dostatek informací jak o trati, tak i o tom, jaký čas má zajet, vyjela tentokrát na trať olympijského superobřího slalomu jako teprve druhá v pořadí. Po své jízdě se zařadila do průběžného vedení před Rakušankou Ariane Rädlerovou, na kterou najela 1,39 sekundy. Jiná Rakušanka Mirjam Puchnerová ji ale vzápětí o vedení připravila a tudíž rovnou i o šanci obhájit zlato. Protože se pak před českou reprezentantku ještě dostaly Gisinová, Tamara Tipplerová a Gutová-Behramiová, bylo zanedlouho jasé, že ani žádná další medaile z toho pro Ledeckou tentokrát nebude.

Když se pak vydávaly na trať závodnice s číslem osm a výše, žádné takové závodnici se už před Ledeckou dostat nepodařilo. Pro českou sportovní obojživelnici to tak znamenalo, že si připsala v Pekingu nejlepší výsledek v super-G v této sezóně. Nebylo to jej poslední představení pod pěti kruhy. Ještě v úterý se ukáže ve své silnější disciplíně, tedy ve sjezdu. Právě v této disciplíně se před čtyřmi lety v Pchjongčchangu kvůli termínové kolizi nepředstavila.

"Výsledek mi přijde skvělý. Spousta opravdových favoritek skončila za mnou. Celkově jsem s jízdou spokojená. Udělala jsem maximum a uvidíme, jak to půjde dál," byla smířená s pátým místem Ledecká v pozávodním rozhovoru pro ČT sport. V něm byla se závodem spokojena. "Trať byla fajn. Asi jsem měla jet v některých pasážích víc napřímo, agresivně, ale dělala jsem, co jsem mohla, a zajela nejlepší jízdu, které jsem v tu chvíli byla schopná."

Pekingské super-G tedy ovládla Gutová-Behramiová, pro kterou to je v jejích třiceti letech první zlato vybojované pod pěti kruhy. Zatímco před čtyřmi lety se muela kvůli Ledecké senzační jízdě spokojit pouze s bramborovou medailí, nyní se dočkala té nejcennější, kterou přidala k bronzové z obřího slalomu, kterou už v Pekingu vybojovala. Druhá Puchnerová za ní zaostala o 22 setin a poprvé v historii se tak některé z lyžařek povbedlo vyhrát super-G jak na mistrovství světa, tak i na olympiádě.

V této disciplíně se navíc Gutová-Behramiová stala první švýcarskou olympijskou šampionkou od roku 1988, kdy se tato disciplína závodila pod pěti kruhy poprvé. V rozhovoru po závodě prozradila, jaká taktika jí pomohla k vítězství. "Neměla jsem vůbec žádnou strategii, jen jsem lyžovala. To byl vždycky v minulosti trochu problém - přemýšlela jsem o tom, co udělat a co udělat lépe. Teď jsem to jen zkusila a jela," řekla a dodala: "Miluji super-G. Řekla jsem si, že tohle není zase tak odlišná trať od těch, na kterých už jsem závodila."

Také se nechala slyšet, že v cílovém prostoru dlouho čekala na to, aby se mohla opravdu radovat z olympijského triumfu. "Byla jsem strašně nervózní, že někdo pojede rychleji. Snažím se si to užít, ale myslím si, že ještě budu potřebovat pár dní, aby mi došlo, co se děje," zakončila Švýcarka.

Po dvou předešlých výpadcích v Pekingu pak svůj první zápas zde dokončila i Američanka Mikaela Shiffrinová, jež nakonec skončila na deváté pozici.

Kromě Ledecké se pak z Češek na trati ještě objevily Tereza Nová a Barbora Nováková. Prvně jmenovaná skončila třiatřicátá, druhá pak o tři míísta za ní, přičemž obě měly až čtyřsekundovou ztrátu na nejlepší.