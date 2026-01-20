Na ME v rychlobruslení zajela Zdráhalová životní výkony. Ke stříbru přidala i zlato

David Holub

20. ledna 2026 20:13

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová
Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová Foto: Instagram Nikola Zdráhalová

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou životní výkony a jen necelý měsíc před začátkem Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzu. Na mistrovství Evropy v Polsku totiž nejprve v sobotu získala na trati dlouhé 1500 metrů stříbrnou medaili, aby pak tento svůj výkon v neděli přebila zlatou medailí na trati dlouhé 1000 metrů.

Zdráhalová, která na tento sport tak přešla z hokeje, dává ve svých devětadvaceti letech českým fanouškům naději, že poté, co po letošní sezóně skončí svou úspěšnou kariéru Martina Sáblíková, bude ještě několik let na ni navazovat mezi ženami právě její životní přítelkyně. Nehledě k tomu, že jsme si poslední dobou mezi muži na senzační výkony talentovaného Metoděje Jílka.

Už před Vánoci v norském Hamaru byl k vidění její začínající vzestup, když v tamním závodě v rámci Světového poháru dojela na trati dlouhé 1500 metrů na čtvrtém místě. Na nedávném mistrovství Evropy v Polsku tuto vzestupnou tendenci jejích výkonů potvrdila nejlepším možným způsobem, kdy nejprve v první závodní den jela na patnáctistovce v rozjížďce ve dvojici s norskou hvězdou Ragne Wiklundovou. Ta před tím ovládla tříkilometrovou trať, na níž mimochodem jiná česká reprezentantka Sáblíková skončila čtvrtá, a v této zmiňované jízdě na patnáctistovce se Zdráhalovou jela vyrovnaně bok po boku a i proto mohla Zdráhalová protnout cíl v čase 1,56:54. Po dojetí byly Wiklundová se Zdráhalovou na průběžných prvních dvou místech.

„Led tu není z nejlepších, ale mně ty těžší sedí. Chtěla jsem to rozjet, protože Ragne je jedna z nejlepších holek na světě, tak jsem byla ráda, že jedu s ní a byl to skvělý závod. Měla jsem ji před sebou a snažila se ji stáhnout. První místo bohužel nedopadlo, ale jsem hrozně ráda za to druhé,“ komentovala své pocity z jízdy na patnáctistovce Zdráhalová.

Po česko-norské dvojici zbývající dva páry ani jednu závodnici neohrozily. Zvláště poté, co v poslední rozjížďce spadla Belgičanka Isabelle van Elstová, bylo jasné o stříbru pro Zdráhalovou.

Už to byl pro samotnou Zdráhalovou snový výkon, netušila ještě však, že na něj dokáže navázat i v druhý závodní den evropského šampionátu na kilometrové trati, ba co víc, dokonce ji vylepšit. Tehdy se stala evropskou šampionkou poté, co při rozjížďce s domácí polskou závodnicí Igu Wojtasikovou dokázala v poslední okruhu předjet průběžně vedoucí Chloé Hoogendoornovou a to o 27 setin. Po protnutí pomyslné cílové pásky mohla propuknout po dni další velká radost.

„Je to hrozně zvláštní, snad mi tak nikdo nebude říkat. Pořád tomu nemůžu uvěřit,“ nevěřila zářící česká závodnice po závodě, která se ze startovní listiny mohla jako jediná pyšnit nejlepším osobním rekordem na kilometrové trati.

Nakonec pro Zdráhalovou hovořilo její dobře rozložené tempo. „Když jsem viděla, co předvedly za časy Holanďanky, věděla jsem, že musím dát všechno do posledního kola, protože tam je můžu porazit. A povedlo se to,“ vyprávěla po závodě Zdráhalová, stejně tak přiblížila i emoce přímo při závodě. „Petr (trenér Novák – pozn. red.) na mě něco křičel, ale při závodě mám problém ho slyšet, na tabuli jsem se podívala až za cílem. A bylo to něco neuvěřitelného. Ty emoce byly jiné než v sobotu, protože jsem hned věděla, jak na tom jsem, když jsem jela v posledním páru,“ dodala.

Před blížícími se Zimními olympijskými hrami tak skutečně není lepší zápasy o stavu českého rychlobruslení.

25. prosince 2025 15:33

Předvánoční úspěchy českých sportovců, které dávají naději směrem k Zimním olympijským hrám

Související

Metoděj Jílek

Skvělý vstup do nové olympijské sezóny. Rychlobruslař Jílek si v rekordním čase dojel pro druhé místo

Lepší start do nové a zároveň důležité zimní sportovní sezóny 2025/26 si nemohl devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek vysnít. V úvodním závodě úvodní zastávky Světového poháru 2025/26 v americkém Salt Lake City totiž zaujal svým výkonem na pětikilometrové trati. Zaznamenal na ni čas 6:02,78, což ho řadí v historických světových tabulkách na třetí místo a v těch českých dokonce na první. Tento rekordní čas nakonec stačil na druhé místo, neboť závod vyhrál Francouz Timothy Loubineaud v novém světovém rekordu 6:00,23.
Martina Sáblíková

Sáblíková na další medaili i kvůli nemoci neměla. Na MS zářili i Zdráhalová a bronzový Jílek

Poté, co rychlobruslařka Martina Sáblíková před víkendem získala v rámci svého posledního mistrovství světa v norském Hamaru již 35. cenný kov ze světových šampionátů, když na tříkilometrové trati brala stříbro, v sobotu v závodě na 5000 metrů už na medaili nedosáhla. To především proto, že do závodu šla i s tím, že ji trápí horečka. Nakonec tedy v tomto závodě skončila na pátém místě. Pětikilometrovou trať ovládla Italka Francesca Lollobrigidaová. 

Více souvisejících

Rychlobruslení Nikola Zdráhalová

Aktuálně se děje

před 2 minutami

před 35 minutami

před 1 hodinou

Islámský stát (ISIS)

Hon na teroristy: Syrská armáda po hromadném útěku z vězení loví členy Islámského státu

Syrské vládní síly aktuálně pátrají po desítkách trestanců napojených na teroristickou organizaci ISIS, kterým se podařilo uprchnout z věznice v severovýchodní části země. K hromadnému útěku došlo v pondělí v zařízení al-Shaddadi v provincii Hasaka, a to v momentě, kdy nad oblastí přebírala kontrolu armáda od kurdských jednotek SDF. Syrské ministerstvo vnitra v úterý oznámilo, že z celkového počtu 120 uprchlíků se již podařilo 81 dopadnout a bezpečnostní složky intenzivně pátrají po zbývající skupině.

před 2 hodinami

Alexander Stubb, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Stubb: Napětí kolem Grónska poleví do konce tohoto týdne

Finský prezident Alexander Stubb věří, že napětí kolem Grónska by se mohlo uvolnit už do konce tohoto týdne. V rozhovoru pro Bloomberg v Davosu uvedl, že jeho poslední jednání z uplynulých hodin mu dávají mírnou naději na nalezení smírného řešení. Stubb zdůraznil, že se světová diplomacie mění neuvěřitelně rychle, ale náznaky možného kompromisu jsou podle něj reálné.

před 3 hodinami

Evropský parlament

Evropský parlament se chystá k zásadnímu kroku. Chce zastavit obchodní dohodu s USA, píše BBC

Evropský parlament se chystá k zásadnímu kroku, který může definitivně pohřbít naděje na stabilní obchodní vztahy se Spojenými státy. Podle zdrojů serveru BBC z výboru pro mezinárodní obchod hodlají europoslanci pozastavit schvalování obchodní dohody, kterou loni v červenci uzavřela šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen s Donaldem Trumpem. Rozhodnutí by mělo být oficiálně oznámeno ve středu odpoledne během zasedání ve Štrasburku.

před 4 hodinami

Prezident Trump hostí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona

Co odhalily SMS evropských lídrů, které Trump zveřejnil?

Prezidentská kancelář v Elysejském paláci potvrdila pravost zprávy, kterou Donald Trump zveřejnil na svých sociálních sítích. Emmanuel Macron v ní americkému prezidentovi navrhuje setkání v Paříži, kde by společně probrali napjatou globální situaci. Francouzský lídr volí smířlivý tón, když Trumpa oslovuje jako přítele, což má být zjevný pokus o uklidnění vzájemných vztahů, analyzuje web Politico.

před 5 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Proč není Zelenskyj na Světovém ekonomickém fóru? Oznámil, že do Davosu přijde pod jednou podmínkou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil vážné obavy, že vyostřený spor o Grónsko mezi Spojenými státy a Evropou může odvrátit pozornost světového společenství od probíhající války na Ukrajině. Během úterního brífinku zdůraznil, že jakákoliv ztráta soustředění v době, kdy jeho země čelí plnoformátové ruské agresi, představuje pro Ukrajinu riziko. Zelenskyj vyzval Washington k diplomatickému dialogu a vyjádřil naději, že Spojené státy budou evropským spojencům skutečně naslouchat.

před 5 hodinami

Pedro Sánchez

Politico: Myšlenka náhrady za NATO naráží na první problémy

Krize kolem Grónska vdechla nový život staré myšlence na vytvoření „Evropské rady bezpečnosti“. Tváří v tvář nepředvídatelným krokům Donalda Trumpa a agresivní politice Vladimira Putina sílí v Bruselu i dalších metropolích volání po vzniku akceschopného orgánu, který by umožnil kontinentu reagovat na hrozby rychle a bez nutnosti zdlouhavého hledání shody všech 27 členských států.

před 6 hodinami

Gavin Newsom

V Davosu to vře. Trump si z lidí dělá blázny, ví, že se mu smějete, vaše reakce je trapná, vmetl Evropě Newsom

Zatímco se Světové ekonomické fórum v Davosu připravuje na středeční příjezd Donalda Trumpa, atmosféra v kuloárech připomíná spíše válečnou poradu než diplomatický summit. Kalifornský guvernér Gavin Newsom do této napjaté situace vnesl nebývalou dávku upřímnosti, když označil dosavadní reakci evropských lídrů za „patetickou“ a „trapnou“.

před 7 hodinami

Lars Klingbeil

Evropský pohár trpělivosti přetekl. Vydírat se nenecháme, vzkazuje Evropa Trumpovi

Evropský pohár trpělivosti s nevybíravou politikou Donalda Trumpa podle BBC definitivně přetekla. Poté, co americký prezident v pondělí večer znovu potvrdil, že Spojené státy „musí mít“ Grónsko z důvodů národní bezpečnosti, se evropské metropole rozhodly odhodit rukavičky. Trumpův předpoklad, že lídři starého kontinentu nebudou klást přílišný odpor, se ukazuje jako fatální omyl.

před 7 hodinami

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Světové ekonomické fórum začalo. Von der Leyenová v úvodním projevu nešetřila Trumpa

Světové ekonomické fórum v Davosu se krátce po zahájení stalo dějištěm otevřené diplomatické roztržky mezi evropskými spojenci a administrativou Donalda Trumpa. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém ostře sledovaném projevu označila americké hrozby cly kvůli Grónsku za „zásadní chybu“. Podle ní takový postup podkopává důvěru mezi dlouholetými partnery a narušuje stabilitu, na které obě strany léta pracovaly.

před 8 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj oznámil zásadní inovaci protivzdušné obrany. Ukrajina chystá anti-dronový dóm

Ukrajina čelí kritickému období války, která trvá již 1 427 dní. Prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na stupňující se ruské útoky na energetickou síť oznámil zásadní inovaci protivzdušné obrany. Klíčem k ochraně ukrajinského nebe se má stát „anti-dronový dóm“, postavený na mobilních palebných skupinách a nově i na masovém nasazení dronových zachycovačů.

před 9 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Pochválí se za bystrost a obratem usne. Co se děje se zdravím Trumpa?

Zdravotní stav devětasedmdesátiletého amerického prezidenta Donalda Trumpa se na začátku druhého roku jeho mandátu stal vděčným tématem k diskusím. Virální záběry, rozporuplná vyjádření Bílého domu a absence kompletních lékařských záznamů vyvolávají vlnu spekulací o jeho fyzické i kognitivní kondici. Celá debata navíc otevírá nepříjemné otázky ohledně transparentnosti moci v nejvyšších patrech americké politiky.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Z Trumpova „šílenství“ není návratu, obává se Evropa. Zvažuje náhradu NATO, bez USA s Ukrajinou

Trumpovy stupňující se ambice na ovládnutí Grónska uvrhly transatlantické vztahy do nejhlubší krize za poslední desetiletí. Evropští lídři, kteří se po Trumpově návratu do Bílého domu snažili zachovávat zdání klidu, nyní otevřeně mluví o „geopolitickém rozvodu“. Výhrůžky desetiprocentními cly vůči osmi spojencům, včetně Dánska a Velké Británie, se staly bodem, ze kterého už podle mnoha diplomatů není návratu.

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

včera

Český lev představil nominované. Ceny budou předány za dva měsíce

Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) dnes oznámila nominace 33. ročníku výročních cen Český lev. V rámci 24 statutárních kategorií do druhého kola hlasování postoupilo 32 filmů, televizních seriálů a minisérií z celkového počtu 94 děl uvedených v premiéře v roce 2025. Nejvíce nominací posbíraly snímky Franz, Sbormistr, Karavan, Letní škola, 2001, Nahoře nebe, v dolině já a minisérie Studna.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy