Na ME v rychlobruslení zajela Zdráhalová životní výkony. Ke stříbru přidala i zlato

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou životní výkony a jen necelý měsíc před začátkem Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzu. Na mistrovství Evropy v Polsku totiž nejprve v sobotu získala na trati dlouhé 1500 metrů stříbrnou medaili, aby pak tento svůj výkon v neděli přebila zlatou medailí na trati dlouhé 1000 metrů.
Zdráhalová, která na tento sport tak přešla z hokeje, dává ve svých devětadvaceti letech českým fanouškům naději, že poté, co po letošní sezóně skončí svou úspěšnou kariéru Martina Sáblíková, bude ještě několik let na ni navazovat mezi ženami právě její životní přítelkyně. Nehledě k tomu, že jsme si poslední dobou mezi muži na senzační výkony talentovaného Metoděje Jílka.
Už před Vánoci v norském Hamaru byl k vidění její začínající vzestup, když v tamním závodě v rámci Světového poháru dojela na trati dlouhé 1500 metrů na čtvrtém místě. Na nedávném mistrovství Evropy v Polsku tuto vzestupnou tendenci jejích výkonů potvrdila nejlepším možným způsobem, kdy nejprve v první závodní den jela na patnáctistovce v rozjížďce ve dvojici s norskou hvězdou Ragne Wiklundovou. Ta před tím ovládla tříkilometrovou trať, na níž mimochodem jiná česká reprezentantka Sáblíková skončila čtvrtá, a v této zmiňované jízdě na patnáctistovce se Zdráhalovou jela vyrovnaně bok po boku a i proto mohla Zdráhalová protnout cíl v čase 1,56:54. Po dojetí byly Wiklundová se Zdráhalovou na průběžných prvních dvou místech.
„Led tu není z nejlepších, ale mně ty těžší sedí. Chtěla jsem to rozjet, protože Ragne je jedna z nejlepších holek na světě, tak jsem byla ráda, že jedu s ní a byl to skvělý závod. Měla jsem ji před sebou a snažila se ji stáhnout. První místo bohužel nedopadlo, ale jsem hrozně ráda za to druhé,“ komentovala své pocity z jízdy na patnáctistovce Zdráhalová.
Po česko-norské dvojici zbývající dva páry ani jednu závodnici neohrozily. Zvláště poté, co v poslední rozjížďce spadla Belgičanka Isabelle van Elstová, bylo jasné o stříbru pro Zdráhalovou.
Už to byl pro samotnou Zdráhalovou snový výkon, netušila ještě však, že na něj dokáže navázat i v druhý závodní den evropského šampionátu na kilometrové trati, ba co víc, dokonce ji vylepšit. Tehdy se stala evropskou šampionkou poté, co při rozjížďce s domácí polskou závodnicí Igu Wojtasikovou dokázala v poslední okruhu předjet průběžně vedoucí Chloé Hoogendoornovou a to o 27 setin. Po protnutí pomyslné cílové pásky mohla propuknout po dni další velká radost.
„Je to hrozně zvláštní, snad mi tak nikdo nebude říkat. Pořád tomu nemůžu uvěřit,“ nevěřila zářící česká závodnice po závodě, která se ze startovní listiny mohla jako jediná pyšnit nejlepším osobním rekordem na kilometrové trati.
Nakonec pro Zdráhalovou hovořilo její dobře rozložené tempo. „Když jsem viděla, co předvedly za časy Holanďanky, věděla jsem, že musím dát všechno do posledního kola, protože tam je můžu porazit. A povedlo se to,“ vyprávěla po závodě Zdráhalová, stejně tak přiblížila i emoce přímo při závodě. „Petr (trenér Novák – pozn. red.) na mě něco křičel, ale při závodě mám problém ho slyšet, na tabuli jsem se podívala až za cílem. A bylo to něco neuvěřitelného. Ty emoce byly jiné než v sobotu, protože jsem hned věděla, jak na tom jsem, když jsem jela v posledním páru,“ dodala.
Před blížícími se Zimními olympijskými hrami tak skutečně není lepší zápasy o stavu českého rychlobruslení.
25. prosince 2025 15:33
Předvánoční úspěchy českých sportovců, které dávají naději směrem k Zimním olympijským hrám
