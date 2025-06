Nedvěd už je oficiálně manažerem reprezentací. Na trenéra Haška má spoustu otázek

Jak známo, o služby Pavla Nedvěda projevila FAČR zájem už začátkem loňského kalendářního roku, tedy v době, kdy českému fotbalu šéfoval Petr Fousek, a v době, kdy se stal novým reprezentačním koučem Ivan Hašek. Jenže když už to vypadalo, že by snad mohla tato spolupráce klapnout, nakonec k ní nedošlo a po dalších měsících hledání se nakonec sportovním manažerem reprezentace stal Tomáš Hübschmann.

Následující Nedvědovy kroky vedly do saúdskoarabského aš-Šababu, kde se stal začátkem letošního roku sportovním ředitelem. Vydržel tam půlroku, než ho dokázal zlanařit k návratu domů nový šéf českého fotbalu David Trunda. Ten se s Nedvědem dohodl na čtyřleté spolupráci.

"Hrozně příjemně mě překvapilo jednání pana předsedy i některých členů výkonného výboru. Sešli jsme se párkrát a jejich jednání bylo velice příjemné v tom, protože měli jasnou vizi o mojí roli. Je to role, která mě baví, naplňuje. Už po první schůzce jsem byl přesvědčen, že chci pomoct českému fotbalu a že tohle je ten správný moment," nechal se slyšet Nedvěd poté, co ho výkonný výbor tento týden posvětil do funkce manažera reprezentací a pokračoval: "Je to pro mě čest a na druhou stranu velká zodpovědnost. Cením si to, že jsem byl jednomyslně schválen výkonným výborem. Myslím, že je to dobrá vizitka. Budu mít jasně vytyčené kompetence, co se týče prvního mužstva i jednadvacítky."

"Nebylo to součástí předvolebních dohod. Nicméně máte nějaké sny a představy o tom, kdyby se to všechno náhodou povedlo. Ta diskuse vznikla až poté, co jsem vyhrál volby. Mám velkou radost, že se držitel Zlatého míče a dlouholetý úspěšný manažer evropského velkoklubu rozhodl nabídku přijmout. Myslím, že pro celé české fotbalové prostředí je to perfektní signál. Je důležité přivádět zpět lidi, co něco pro český fotbal dokázali," uvedl ke spolupráci s Nedvědem Trunda, pro kterého je to tak první významný krok od jeho zvolení do čela FAČR.

Dosavadní manažer reprezentace Hübschmann by měl v řadách asociace figurovat i po Nedvědově příchodu s tím, že se mu nejspíš pravomoce pozmění. "Jsem ve funkci pár minut, takže nejdřív se chci sejít se všemi trenéry, jejich realizační týmy, s Tomášem Hübschmanem taky. Samozřejmě potřebuju trošku času, abych si prohlédl to prostředí a jak to na FAČR i v reprezentacích funguje. Myslím, že Tomáš Hübschman zůstane na své funkci a bude nadále pomáhat trenérovi. Já potom po nějakém čase představím nějaký návrh výkonnému výboru, jak by to mělo vypadat," řekl Nedvěd.

Co se týče pravomocí, bude je mít široké. "Pravomoce budu mít v tom, že můžu navrhnout odvolání trenéra, a výkonný výbor to samozřejmě bude schvalovat. Moje role vždy byla a bude hodně operativní. To znamená, že budu každý den na FAČR. Budu se věnovat všem problematikám, co se týče reprezentace a jednadvacítky. Mám veškerou podporu předsedy i výkonného výboru," prozradil Nedvěd, přičemž Trunda ho doplnil: "Chystáme rozdělení gescí pro výkonný výbor. V těch gescích bude samozřejmě nejdůležitější ta sportovní rovina. Pavlova pozice je taková, že bude zodpovídat předsedovi FAČR. Bude partnerem pro diskusi i jednotlivým členům této sportovní skupiny, která se bude podílet na tom, aby tam byla větší oponentura pro trenéry. Aby se to řešilo trošičku jinak, než to bylo zvykem v minulé době."

Na svou novou práci je Nedvěd očividně natěšený: "Náplň práce bude každodenní. Budu bydlet v Praze a budu se věnovat jenom fotbalu. Moje role byla vždy hodně operativní. Každý den budu na FAČR a budu se věnovat všem problematikám, co se týče reprezentace a jednadvacítky. Musím říct, že se na to hrozně těším,"

Do nové role manažera reprezentací přichází v době, kdy národní tým v rámci kvalifikace na MS schytal naposledy debakl v Chorvatsku 1:5 a vzdálil se mu tak přímý postup z prvního místa kvalifikační skupiny. A taky v době, kdy na letošním Euru hráčů do 21 let na Slovensku skončila reprezentace této věkové kategorie už ve skupině poté, co prohrála s Anglií a Německem a dokázala porazit akorát Slovinsko.

Oboje Nedvěda mrzí. "Ten poslední zápas (s Chorvatskem) se nám absolutně nepovedl. Myslím, že i s trenérem uděláme hlubokou analýzu, kterou máme připravenou už na zítřek. Mám tam spoustu otázek a spoustu věcí, které jsem, řekněme, vykoukal. Ale byl jsem mimo, takže potřebuji být vevnitř, abych poznal dynamiku těch věcí a rozhodování," sdělil Nedvěd a vrátil se i k vystoupení Suchopárkova výběru na Slovensku. "Byl jsem v každodenním kontaktu se (místopředsedou FAČR) Zdeňkem Grygerou, který byl na Slovensku a koukal na ty zápasy. Já jsem něco viděl sám a moc se mi to nelíbilo. Mrzelo mě i to, že jsme tam nebyli schopni dostat některé hráče, kteří mohli reprezentovat. Měli bychom vždy mít chuť postavit ten nejlepší tým, je to mistrovství Evropy. Myslím, že tohle už se nám nestane," věří Nedvěd.

Den po schválení do funkce mluvil téměř tři hodiny s koučem Haškem. Bude mu tvrdým oponentem

Schválení do funkce manažera reprezentací proběhlo v úterý, už ve středu se setkal s koučem národního A-týmu Ivanem Haškem. S ním navíc mluvil i ve čtvrtek, kdy s ním řešil taktické a technické detaily. "Myslím si, že bylo z jedné strany příjemné a z druhé strany ne. Probrali jsme spoustu věcí, hlavně pocity. Nešli jsme do taktických věcí, na které budeme mít až další schůzku. Pocity, které jsem měl v sobě, jsem mu potřeboval říct. Reprezentaci jsem sledoval už před mistrovstvím Evropy, docela jsem ji studoval," uvedl Nedvěd a prozradil, jakým způsobem středeční jednání s Haškem probíhalo: "Měl jsem napsaných hodně bodů, i když jsem nebyl jakoby vevnitř. Na prvním místě je disciplína. Dělal jsem si to pro sebe, protože jsem si myslel, že mi to může pomoct v mojí profesi. Bylo tam toho hodně. Chtěl jsem mu jenom říct, co bych dělal jinak, a zeptat se, proč dělal on tyhle věci. Tak jsme si vyměnili názory, ale do většího detailu jsme ještě nešli."

Pochopitelně se oba pozastavili nad posledním nevydařeným vystoupením reprezentačního A-týmu v Chorvatsku. "Já bych uchopil jinak to poslední utkání. On měl svoji vizi, myšlenky, proč je udělal. Samozřejmě po zápase a po boji je každý chytrý. Ale určitě bych nějaké věci udělal jinak. Je dobré, že on tam tu konfrontaci bude mít a bude ji mít tvrdou. Takže myslím, že i jeho to může posunout," věří Nedvěd, který rozhodně nehodlá Haška do další zářijového reprezentačního srazu odvolávat. "Já myslím, že (Hašek) může být v klidu, protože má všechno, co potřebujeme. Má výkonný výbor, má mě a může se v klidu připravovat," řekl k tomu Nedvěd.

Navzdory tomu však ale od Haška i tak očekává, že do nadcházejícího zářijového srazu provede změny, díky kterým zlepší obraz hry. "My se známe dlouho, vím, jak on uvažuje. Budu po něm chtít, aby byl ten starý Ivan Hašek. On měl v sobě vždy takové ty věci jako dobré rozhodnutí, sázka na mladé hráče. Nebál se ničeho. A to chci, aby byl znova. Klidně jako Ivan Hašek, když byl ve Spartě," zavzpomínal Nedvěd na tehdy Haškovo úspěšné angažmá na Letné.

Hned při jeho prvním setkání s Haškem tak postupoval způsobem, jaký si stanovil a jaký sliboval. Tedy tvrdým. "Myslím si, že Ivan je už hodně zkušený. Myslím, že u reprezentace by měl být vždy zkušený trenér, který už něco prošel, a to on je. Myslím, že mu pomůže tahle moje oponentura, i když nebude vždy příjemná," řekl Nedvěd, který hodlá s Haškem vést debaty i o složení nominací. "Není to o tom, že někoho opomíjí. Spíš mi přišlo, že když vezmete nějaké hráče na mistrovství Evropy, tak pak moc dobře nechápu, proč tam dnes nejsou. Třeba nehrají ve svých klubech nebo něco, ale já se o tom chci bavit, protože si myslím, že někteří mají velký potenciál. Řeknu jedno jméno – Robin Hranáč. Ten mě napadl teď hned. Myslím si, že to je velice solidní hráč a nemůžeme se ho lehce vzdát. Na druhou stranu potřebujeme, aby měl zápasové vytížení," pokračoval Nedvěd.

Jsou to tak jeho první kroky a první seznamování s českým fotbalovým prostředím od roku 1996. Právě od té doby Nedvěd v Česku nepůsobil, jelikož právě tehdy přestoupil ze Sparty do Itálie, kde hrál až do roku 2010 s tím, že své jméno tam spojil především s Juventusem Turín, kde následně byl i ve vedení. "Navnímal jsem, že bude hromada práce. Musím ale říct, že mám strašně hezký pozitivní feedback od lidí, kteří mě potkávají na ulici a tak. Ženy, muži, mladí, staří. Všichni mi přejí, aby nám to fungovalo a abychom zase někam zvedli český fotbal. To je pro mě strašná motivace, ale samozřejmě i zodpovědnost," prozradil Nedvěd, jak prožívá své první dny v Česku po návratu do rodné vlasti.

Vysvětlil také, proč na spolupráci s FAČR kývl až nyní po nedávném zvolení Davida Trundy do čela asociace a ne začátkem minulého roku. "Myslím, že je to ten správný moment, kdy jsem se měl vrátit. Já to dělám podle pocitu. Předtím jsem to necítil, teď jsem to cítil za pět minut. Takže ta naše dohoda byla rychlá a super," řekl konkrétně a pokračoval: "Tenkrát by ta role byla jiná. Teď je to tak, jak to má být. Zapůsobili na mě, že měli přesnou představu a vizi, co bych měl dělat a co bychom měli dělat společně. Vím, jak těžké je dělat fotbal a že ho musíš dělat každý den. Takže to jsou ti správní lidé. I když skončíme v práci, tak tě nenechají být a máš je na telefonu."

Práce pro FAČR nemusí být jediným Nedvědovým zapojením do českého fotbalu

V posledních týdnech a měsících se sice hovořilo o návratu Pavla Nedvěda do českého fotbalu, ale v jiné pozici, než do jaké byl v těchto dnech uveden. Mluvilo se především o jeho zapojení do vedení prvoligového královéhradeckého klubu. To v době, kdy město, které doposud klub vlastní, pro něj hledá nové majitele. Zájem o něj začala mít skupina kolem Ivo Ulicha, jejíž součástí je i Nedvěd. "Ten projekt se mi velice líbí a rád zůstanu jeho součástí. Samozřejmě jsem měl myšlenku, že moje role bude daleko více operativní, než dnes mohu být. Tím, že jsem vzal tuto funkci, samozřejmě všechno tohle padá a já můžu být jenom minoritní akcionář. Myslím, že jednání budou pokračovat za dva dny," sdělil k tématu tuto středu Nedvěd, jenž tak nevyloučil případný vstup do Hradce.

Práce tak tedy bude mít Nedvěd v tuzemském fotbale rozhodně víc než dost, ta ho čeká už jen v samotné asociaci, což potvrzuje i předseda Trunda. "Spojení sil s Pavlem má přesah také směrem k mládeži, k partnerům. Jak se postupně ta spolupráce bude prezentovat navenek, uvidíte, jak enormní ten přesah bude. Budeme se věnovat i tomu, jak získat větší prestiž pro fotbal i v mládežnických kategoriích. Jak se budeme společně prezentovat třeba i na menších turnajích a tak dál. Budeme k tomu připravovat určitou koncepci dlouhodobého fungování. Pavlova činnost bude komplexní. Už tady má kancelář, už tady pracuje. Já se na to strašně těším," dodal.