Nejvěrnějším fanouškům nepřišli poděkovat. Fotbalisté přišli o prémie a Souček o pásku

Sváteční kvalifikační zápas české fotbalové reprezentace s Gibraltarem, který zvládla s přehledem 6:0, mohl mít sváteční atmosféru od začátku až do konce, jenže to by se nesměl odehrát předešlý přátelský zápas se San Marinem (1:0). Právě to byla poslední kapka pro nejskalnější fanoušky národního týmu sdružené pod spolkem „Fanatismus Česko“. Ti vyzvali své stoupence, aby při zápase s Gibraltarem dali reprezentaci najevo, co si o výkonech myslí. Kvůli tomuto postoji se hráči národního týmu rozhodli, že po zápase nepůjdou poděkovat a následovala slovní roztržka mezi fanoušky a týmem, který v této vzrušené debatě zastupovali Vladimír Coufal s Tomášem Součkem. Fotbalová asociace ČR nakonec rozhodla, že hráči kvůli svému chování vůči fanouškům přijdou o prémie a že Souček přijde o kapitánskou pásku.
Fanoušci slibovali protest proti posledním výkonům reprezentace a ten byl také během závěrečného kvalifikačního duelu v Olomouci slyšet, když se z ochozu ozývalo „Bojujte za Česko!“.
Spolek „Fanatismus Česko“ sdružuje fanoušky, kteří cestují s mužstvem kamkoliv, kde zrovna hraje a tak třeba v poslední době trpěli u domácí remízy 1:1 v přátelském duelu se Saúdskou Arábií nebo u říjnové prohra 1:2 na Faerských ostrovech.
I proto výkonný výbor FAČR nenašel pochopení pro postoj českých fotbalistů k fanouškovskému jádru a rozhodl se tak k neobvykle rychlé reakci hned druhý den po zápase. "Bohužel, přístup hráčů zcela zastínil výkon na hřišti a pozitivní skutečnost postupu národního týmu do baráže o mistrovství světa 2026. Nikdo z hráčů nestojí nad zemí, kterou má tu čest reprezentovat, a nikdo z hráčů není víc než fanoušek, který věnuje své prostředky, čas i energii, aby podpořil český národní tým. Fanoušek má zároveň plné právo vyjádřit nesouhlas s neuspokojivými výkony v posledních zápasech," uvedla ve svém prohlášení FAČR zřejmě si vědoma toho, že fanoušky bude národní tým ještě potřebovat především pro důležitou jarní baráž.
S reakcí, kterou si jednomyslně odhlasovala celá kabina, tedy že hráči nepůjdou nejskalnějším fanouškům po zápase poděkovat, FAČR nesouhlasí a na rozdíl od reprezentantů by zvolila jiný postup. "Aktivním fanouškům měli poděkovat. Nejen za včerejší podporu, ale i za jejich dlouhodobou a neúnavnou podporu v celém kvalifikačním cyklu po řadě nepřesvědčivých výkonů." pokračovala.
Až Češi tedy v březnu nastoupí do úvodního barážového duelu, bude mít jiného kapitána než Tomáše Součka, kterým jím byl doposud. "Zpětně mě to mrzí. Ví se o mně, že chci kabinu a fanoušky vždy spojovat. Dělal jsem to ve Slavii, ve West Hamu i v reprezentaci. Nechtěli jsme nikoho naštvat. Jen jsme chtěli dát najevo, jak jsou pro nás důležití, že nám na nich záleží a že na hřišti cítíme, jestli nás podporují, nebo ne. Chceme být jednotní a potřebujeme, aby při baráži vytvořili pro soupeře peklo," nechal se slyšet fotbalista londýnského West Hamu pro server iDnes.cz. "Zpětně bych se zachoval jinak, bohužel už to nevrátíme. Věřím, že každý problém se dá vyřešit, i tenhle. Doufám, že zase s fanoušky budeme na jedné lodi, protože si jich vážíme a jejich podporu potřebujeme," dodal.
O rozhodnutí, že už nebude kapitánem, Souček předem nevěděl a prý o tom ani výkonným výborem nebyl předčasně informován. Dozvěděl se to podle jeho slov od médií během úterní autogramiády spojené s jeho nedávno vyšlou autobiografickou knihou „Suk“.
Zástupci spolku „Fanatismus Česko“ popsali aroganci ze strany hráčů
S odstupem času se o incidentu po zápasu s Gibraltarem mezi hráči a fanoušky vyjádřil i samotný spolek „Fanatismus Česko“. Ten popsal, jak celá výměna názorů probíhala.
Tato ostrá výměna názorů začala pro mnohé těžko pochopitelným Součkovým vysvětlením, proč se reprezentanti rozhodli fanouškovský kotel ignorovat. „Jsme šťastní, co se odehrálo za poslední rok, že Česko má fanoušky. Ale bavíme se o jednotě, a ta dneska nebyla. My jsme zatleskali támhletěm divákům, kteří nám fandili devadesát minut,“ řekl konkrétně, jak vyplývá z nahraného videa na síti X.
„Debata se změnila v hádku, protože fanoušci čekali vysvětlení. A ano, jeden kelímek tomu nepomohl. Tohle nechceme, ale takové momenty jen odvádějí pozornost od skutečného problému,“ dodal spolek, jenž vznikl během kvalifikace na Euro 2024 a nejenže se starají o atmosféru na stadionech, ale i před zápasy v ulicích měst svými organizovanými pochody. „Jenže místo navázání na tuhle energii přišel slet kauz, který znovu snižuje důvěru brát reprezentaci vážně. Kauza Belmondo, tříkolky, posměch nároďáku, zvláštní kroky svazu, ležérní výsledky… Všechno, co reprezentaci táhne ke dnu,“ stojí ve fanouškovském prohlášení.
V něm se také připomenul přístup hráčů v posledních zápasech. „Je to dlouhodobý problém: bojovnost bez zápalu. Jako by národní dres byl jen povinností. Žádné emoce, žádná vášeň, žádná hrdost, žádná dravost. Fanoušci přitom cestují přes celou Evropu za vlastní peníze a čas. Stačí přitom málo. Vyhecovat kotel, slavit góly pod kotlem, ukázat emoce. Chladnokrevnost už unavuje každého, kdo tu ČR pořád bere vážně,“ zakončuje se v něm.
Dodejme, že odebrané prémie spojené s výhrou nad Gibraltarem na základě rozhodnutí výkonného výboru FAČR půjdou na pomoc potřebným.
Zdroj: Libor Novák