Nejvěrnějším fanouškům nepřišli poděkovat. Fotbalisté přišli o prémie a Souček o pásku

David Holub

23. listopadu 2025 19:47

Tomáš Souček
Tomáš Souček Foto: Instagram Tomáš Souček

Sváteční kvalifikační zápas české fotbalové reprezentace s Gibraltarem, který zvládla s přehledem 6:0, mohl mít sváteční atmosféru od začátku až do konce, jenže to by se nesměl odehrát předešlý přátelský zápas se San Marinem (1:0). Právě to byla poslední kapka pro nejskalnější fanoušky národního týmu sdružené pod spolkem „Fanatismus Česko“. Ti vyzvali své stoupence, aby při zápase s Gibraltarem dali reprezentaci najevo, co si o výkonech myslí. Kvůli tomuto postoji se hráči národního týmu rozhodli, že po zápase nepůjdou poděkovat a následovala slovní roztržka mezi fanoušky a týmem, který v této vzrušené debatě zastupovali Vladimír Coufal s Tomášem Součkem. Fotbalová asociace ČR nakonec rozhodla, že hráči kvůli svému chování vůči fanouškům přijdou o prémie a že Souček přijde o kapitánskou pásku.

Fanoušci slibovali protest proti posledním výkonům reprezentace a ten byl také během závěrečného kvalifikačního duelu v Olomouci slyšet, když se z ochozu ozývalo „Bojujte za Česko!“.

Spolek „Fanatismus Česko“ sdružuje fanoušky, kteří cestují s mužstvem kamkoliv, kde zrovna hraje a tak třeba v poslední době trpěli u domácí remízy 1:1 v přátelském duelu se Saúdskou Arábií nebo u říjnové prohra 1:2 na Faerských ostrovech.

I proto výkonný výbor FAČR nenašel pochopení pro postoj českých fotbalistů k fanouškovskému jádru a rozhodl se tak k neobvykle rychlé reakci hned druhý den po zápase. "Bohužel, přístup hráčů zcela zastínil výkon na hřišti a pozitivní skutečnost postupu národního týmu do baráže o mistrovství světa 2026. Nikdo z hráčů nestojí nad zemí, kterou má tu čest reprezentovat, a nikdo z hráčů není víc než fanoušek, který věnuje své prostředky, čas i energii, aby podpořil český národní tým. Fanoušek má zároveň plné právo vyjádřit nesouhlas s neuspokojivými výkony v posledních zápasech," uvedla ve svém prohlášení FAČR zřejmě si vědoma toho, že fanoušky bude národní tým ještě potřebovat především pro důležitou jarní baráž.

S reakcí, kterou si jednomyslně odhlasovala celá kabina, tedy že hráči nepůjdou nejskalnějším fanouškům po zápase poděkovat, FAČR nesouhlasí a na rozdíl od reprezentantů by zvolila jiný postup. "Aktivním fanouškům měli poděkovat. Nejen za včerejší podporu, ale i za jejich dlouhodobou a neúnavnou podporu v celém kvalifikačním cyklu po řadě nepřesvědčivých výkonů." pokračovala.

Až Češi tedy v březnu nastoupí do úvodního barážového duelu, bude mít jiného kapitána než Tomáše Součka, kterým jím byl doposud. "Zpětně mě to mrzí. Ví se o mně, že chci kabinu a fanoušky vždy spojovat. Dělal jsem to ve Slavii, ve West Hamu i v reprezentaci. Nechtěli jsme nikoho naštvat. Jen jsme chtěli dát najevo, jak jsou pro nás důležití, že nám na nich záleží a že na hřišti cítíme, jestli nás podporují, nebo ne. Chceme být jednotní a potřebujeme, aby při baráži vytvořili pro soupeře peklo," nechal se slyšet fotbalista londýnského West Hamu pro server iDnes.cz. "Zpětně bych se zachoval jinak, bohužel už to nevrátíme. Věřím, že každý problém se dá vyřešit, i tenhle. Doufám, že zase s fanoušky budeme na jedné lodi, protože si jich vážíme a jejich podporu potřebujeme," dodal.

O rozhodnutí, že už nebude kapitánem, Souček předem nevěděl a prý o tom ani výkonným výborem nebyl předčasně informován. Dozvěděl se to podle jeho slov od médií během úterní autogramiády spojené s jeho nedávno vyšlou autobiografickou knihou „Suk“.

Zástupci spolku „Fanatismus Česko“ popsali aroganci ze strany hráčů

S odstupem času se o incidentu po zápasu s Gibraltarem mezi hráči a fanoušky vyjádřil i samotný spolek „Fanatismus Česko“. Ten popsal, jak celá výměna názorů probíhala.

Tato ostrá výměna názorů začala pro mnohé těžko pochopitelným Součkovým vysvětlením, proč se reprezentanti rozhodli fanouškovský kotel ignorovat. „Jsme šťastní, co se odehrálo za poslední rok, že Česko má fanoušky. Ale bavíme se o jednotě, a ta dneska nebyla. My jsme zatleskali támhletěm divákům, kteří nám fandili devadesát minut,“ řekl konkrétně, jak vyplývá z nahraného videa na síti X.

„Debata se změnila v hádku, protože fanoušci čekali vysvětlení. A ano, jeden kelímek tomu nepomohl. Tohle nechceme, ale takové momenty jen odvádějí pozornost od skutečného problému,“ dodal spolek, jenž vznikl během kvalifikace na Euro 2024 a nejenže se starají o atmosféru na stadionech, ale i před zápasy v ulicích měst svými organizovanými pochody. „Jenže místo navázání na tuhle energii přišel slet kauz, který znovu snižuje důvěru brát reprezentaci vážně. Kauza Belmondo, tříkolky, posměch nároďáku, zvláštní kroky svazu, ležérní výsledky… Všechno, co reprezentaci táhne ke dnu,“ stojí ve fanouškovském prohlášení.

V něm se také připomenul přístup hráčů v posledních zápasech. „Je to dlouhodobý problém: bojovnost bez zápalu. Jako by národní dres byl jen povinností. Žádné emoce, žádná vášeň, žádná hrdost, žádná dravost. Fanoušci přitom cestují přes celou Evropu za vlastní peníze a čas. Stačí přitom málo. Vyhecovat kotel, slavit góly pod kotlem, ukázat emoce. Chladnokrevnost už unavuje každého, kdo tu ČR pořád bere vážně,“ zakončuje se v něm.

Dodejme, že odebrané prémie spojené s výhrou nad Gibraltarem na základě rozhodnutí výkonného výboru FAČR půjdou na pomoc potřebným.

20. listopadu 2025 18:11

Češi na závěr kvalifikace zvládli s přehledem porazit Gibraltar

Související

Fotbal, ilustrační fotografie.

Češi na závěr kvalifikace zvládli s přehledem porazit Gibraltar

Česká fotbalová reprezentace byla zaslouženě pod palbou kritiky po přátelském zápase se San Marinem (1:0) za výkon i hubený výsledek. O svátečním pondělí mohla dojem napravit v závěrečném kvalifikačním duelu s podobně „těžkým“ soupeřem z Gibraltaru. Svěřencům dočasného trenéra Jaroslava Köstla, kteří už před tímto utkáním měli jistotu druhého místa v kvalifikační skupině, šlo především o umístění ve výhodnějším druhém výkonnostním koši pro nadcházející los jarní baráže o mistrovství světa. Už po prvním poločase vedli Češi 5:0. Po přestávce tempo opadlo a Gibraltar dokázal zabránit většímu gólovému rozdílu, přesto se šestý gól podařilo vstřelit Hranáčovi. 
Marco Rubio na zápase UFC 316

Ani se vstupenkami vás do USA pustit nemusíme, vzkazují úřady fanouškům před MS

Americká vláda pod vedením Donalda Trumpa v pondělí oznámila spuštění nového prioritního vízového systému určeného pro miliony fotbalových fanoušků směřujících do USA na Mistrovství světa 2026. Cílem tohoto opatření je sice urychlit administrativní proces, ovšem úřady současně důrazně varovaly, že platná vstupenka na zápas nezaručuje automatické povolení ke vstupu do země.

Více souvisejících

Fotbal FAČR Tomáš Souček (fotbalista)

Aktuálně se děje

před 21 minutami

Tomáš Souček

Nejvěrnějším fanouškům nepřišli poděkovat. Fotbalisté přišli o prémie a Souček o pásku

Sváteční kvalifikační zápas české fotbalové reprezentace s Gibraltarem, který zvládla s přehledem 6:0, mohl mít sváteční atmosféru od začátku až do konce, jenže to by se nesměl odehrát předešlý přátelský zápas se San Marinem (1:0). Právě to byla poslední kapka pro nejskalnější fanoušky národního týmu sdružené pod spolkem „Fanatismus Česko“. Ti vyzvali své stoupence, aby při zápase s Gibraltarem dali reprezentaci najevo, co si o výkonech myslí. Kvůli tomuto postoji se hráči národního týmu rozhodli, že po zápase nepůjdou poděkovat a následovala slovní roztržka mezi fanoušky a týmem, který v této vzrušené debatě zastupovali Vladimír Coufal s Tomášem Součkem. Fotbalová asociace ČR nakonec rozhodla, že hráči kvůli svému chování vůči fanouškům přijdou o prémie a že Souček přijde o kapitánskou pásku.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Prezident Trump

Nikdo neví, co bude. Trump jde po neexistujícím venezuelském „kartelu“

Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Venezuelu a označuje vládu Nicolase Madura za „narkoteroristický kartel“, který podle expertů ve skutečnosti neexistuje. Caracas je však zároveň stále nepříliš cenným, ale stále rizikovým opěrným bodem Ruska, Číny či Íránu. Spojenci slábnou, režim se hroutí a Washington balancuje mezi diplomacií, sabotáží i možností vojenského zásahu. Výsledkem je vysoce nestabilní situace s nepředvídatelnými důsledky.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Ilustrační foto

Omluva za velký internetový výpadek. Experti poukazují na slabinu

Velký výpadek v tomto týdnu, konkrétně v úterý, postihl internet po celém světě. Příčinou byl problém jedné ze služeb, která je rozsáhle využívána. Firma Cloudflare se za potíže omluvila. Experti upozornili, že jde o významnou slabinu, kterou je nutné řešit. 

před 6 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Rusko se stalo tím, proti čemu bojovalo. Každý další útok na Ukrajině je důkazem

Ruská agrese proti Ukrajině už čtvrtým rokem odhaluje svou skutečnou povahu: nejde o žádnou „operaci“, ale o útočnou válku vedenou s vědomou brutalitou a cynismem. Kreml likviduje města, terorizuje civilisty a používá metody, které odporují elementární lidskosti. Každý další útok, každá rozbořená čtvrť a každé dítě vytažené z trosek jen potvrzují, že ruská moc se dobrovolně stala tím, proti čemu sami Rusové bojovali.

před 6 hodinami

před 8 hodinami

Nákupní vozík

Padl absolutní rekord. Letošní podzimní sbírka potravin se mimořádně vydařila

Sbírky nejsou o rekordech, překonaných metách a dosažených nejvyšších skóre, ale o pomoci. Přesto letošní podzimní kolo Sbírky potravin překonalo všechny dosavadní výsledky a stalo se historicky největší materiální sbírkou v České republice. Lidé darovali 774 tun potravin a drogerie, což představuje zhruba 1 388 000 porcí jídla pro ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci, samoživitele a samoživitelky, seniory, rodiny v krizi či osoby se zdravotním znevýhodněním.

před 8 hodinami

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš naznačil, že bude mít do měsíce vládu. S prezidentem je prý domluvený

Nová česká vláda by podle pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše (ANO) měla vzniknout do poloviny prosince. Babiš to naznačil v pravidelném videu, které zveřejnil v neděli dopoledne. Předseda hnutí, které zvítězilo v říjnových sněmovních volbách, je na tom prý domluvený s prezidentem Petrem Pavlem. 

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 13 hodinami

včera

Viktor Orbán

Orbán chce zablokovat finanční pomoc Kyjevu. Podporuje návrh USA pro Ukrajinu

Maďarský premiér Viktor Orbán, který dlouhodobě vystupuje proti podpoře Ukrajiny, vidí v novém kontroverzním 28bodovém diplomatickém návrhu Spojených států příležitost, jak zdržet miliardy eur určených pro Kyjev. Návrh, který vypracoval vyslanec Bílého domu Steve Witkoff bez konzultace s evropskými spojenci, obsahuje rozsáhlé ústupky pro Moskvu. Kritici ho považují za odměnu ruské agrese.

včera

Přípravy na COP30

Dohoda na summitu COP30 schválena. Zachovává cíl 1,5°C a zahajuje plán konce fosilních paliv

Dohoda ze summitu COP30 o klimatu, na které se shodlo 193 zemí, byla schválena, a ministr energetiky Velké Británie Ed Miliband ji přivítal s tím, že státy za tento výsledek tvrdě bojovaly. Připustil sice, že dokument „neobsahuje veškerou ambici, kterou bychom si přáli“, ale zdůraznil, že zachovává cíl 1,5°C, zahajuje plán přechodu od fosilních paliv a podniká kroky v oblasti adaptace a lesů.

včera

Volodymyr Zelenskyj v hádce s Donaldem Trumpem

Spojenci Ukrajiny z Evropy a Japonska jsou mírovým plánem USA znepokojeni

Spojenci Ukrajiny vyjádřili obavy ohledně amerického plánu na ukončení rusko-ukrajinské války, přičemž návrhy označili za „základ, který bude vyžadovat dodatečnou práci“. Ve společném prohlášení vydaném na summitu G20 v Jihoafrické republice lídři uznali, že plán obsahuje důležité prvky nezbytné pro spravedlivý a trvalý mír. Zároveň však citovali obavy týkající se hranic a navrhovaných omezení ukrajinských ozbrojených sil.

včera

včera

Trumpova neúčast zastiňuje africkou G20: Jihoafrická republika vzdoruje tlaku USA

Jihoafrická republika, jako první africká země hostící summit G20, doufala, že využije své předsednictví k prosazení klíčových témat rozvojových zemí, jako je zlevnění půjček pro tyto státy. Rozvojové země totiž platí dvakrát až čtyřikrát vyšší úroky z dluhů než vyspělé ekonomiky. Mezi další cíle víkendového summitu patří zajištění financování boje proti změně klimatu a zvýšení účasti afrických zemí v mezinárodních fórech.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy