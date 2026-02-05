Neuvěřitelná Lindsey Vonnová se jen tak nevzdává. I přes zranění chce startovat na olympiádě

Právě ona bez pochyby patří k těm sportovcům, které budou na nadcházejících Zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo stát za sledování. Už samotný její příběh, že se byla schopná se ve svých 41 letech vrátit do kolotoče Světového poháru a bojovat v každém jeho závodě o nejvyšší příčky je unikátní, proto byli všichni zvědaví, co předvede právě na blížící se olympiádě. Její příběh jen pár dní před jejím začátkem ale dostává nový rozměr. Na generálce v Crans Montaně si totiž při pádu ve sjezdu přetrhla přední zkřížený vaz, ovšem i přesto se legendární americká alpská lyžařka Lindsey Vonnová nebojí postavit se na start olympijského závodu.
Při nešťastné zmíněné generálce na olympijské hry konající se ve švýcarské Crans Montaně byla jednou z lyžařek, který tento pro tamní pořadatele nevydařený sjezd nedokončila, protože tvrdě spadla a následně se zamotala do ochranných sítí. Tehdy všichni přihlížející ani nedutali a čekali, jak to s americkou hvězdou nakonec bude. Vonnová se nakonec postavila na vlastní nohy a dojela na lyžích do cíle, i když bylo na ni znát, že jí něco bolí. Následující vyšetření však ukázalo, že se pád neobešel bez následků. Konkrétně ukázalo přetržený přední zkřížený vaz.
„Řešíme to s lékaři a uvidíme, jak dopadnou vyšetření. Ale jestli něco opravdu umím, tak to jsou návraty. Můj olympijský sen neskončil,“ uvedla pak Vonnová na svém instragramovém účtu, kde už tehdy dávala naději, že nic vzdávat nebude.
Vonnovou trápí vedle přetrženého předního zkříženého vazu také nejedna pohmožděná kost. „Vím, jaké byly moje šance před pádem, a vím, že teď už nejsou stejné. Ale pořád existuje šance, takže se budu snažit,“ nechala se slyšet na mimořádné předolympijské tiskové konferenci v Cortině.
Již začátkem tohoto týdne už byla inspirující americká sportovkyně k vidění na lyžích na italských svazích. „Podstoupila jsem intenzivní léčbu, konzultovala jsem to s lékaři, trénovala v posilovně a dnes jsem šla lyžovat. Moje koleno je stabilní a já se cítím silná. Takže jsem přesvědčená, že můžu v neděli závodit,“ řekla dále Vonnová, která zároveň prozradila, že během olympijských závodů si vezme kolenní ortézu.
Olympijský sjezd je na programu již tuto neděli a je jisté, že na startu bude i Vonnová. Zda získá i olympijskou medaili po svém návratu na svahy je zatím ve hvězdách, přesto musela čelit otázce, kam by takový případný výkon zařadila vzhledem k její bohaté kariéře. „No, na start se určitě postavím… To by byl nejlepší comeback, jaký jsem zatím zvládla. Rozhodně ten nejdramatičtější, to je jisté,“ řekla s úsměvem zkušená harcovnice.
Na letošních Zimních olympijských hrách tak bude chtít navázat na sjezdařské zlato z Vancouveru 2010, ale i na bronz ze super-G ze stejné olympiády. Kromě toho má doma ve sbírce i bronzovou ze sjezdu z Pchjongčchangu 2018.
Kromě zmiňovaného nedělního sjezdu chtěla Vonnová původně na letošních Hrách absolvovat i týmovou kombinaci a super-G. Před nedělním sjezdem navíc musí dle pravidel odjet minimálně jeden trénink.
Přestože i v těchto dalších závodech by jistě patřila k favoritkám na zisk medaile, zda se v nich opravdu objeví bude samozřejmě záležet na jejím aktuálním zdravotním stavu. „Ráda bych odjela všechno, to je samozřejmě můj cíl. Chci dokončit sezonu, pokud to bude možné. Ale teď to nemůžu potvrdit. Musím nejdřív absolvovat tréninkový sjezd a zjistit, jak se budu cítit,“ zakončila Vonnová.
