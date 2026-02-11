Vonnová má za sebou tři operace. Její otec má o její budoucnosti jasno

Americká legenda alpského lyžování Lindsey Vonnová psala svůj letošní olympijský příběh ještě před začátkem právě probíhajícího sportovního svátku v Miláně a Cortině d´Ampezzo. Závodnice, která se ve svých 41 letech před touto sezónou vrátila už po jednom konci své kariéry do kolotoče Světového poháru, v němž několikrát udivovala svými výkony atakující nejvyšší příčky, cílila právě na tyto olympijské hry jako na vrchol svého comebacku. Jenže vše se začalo komplikovat už při generálce na tyto Hry v Crans Montaně, kde při sjezdu spadla a zpřetrhala přední zkřížený vaz. Přesto se chtěla vrátit na velkou mezinárodní scénu pod pěti kruhy, jenže hned při svém prvním vystoupení ve sjezdu taktéž zažila karambol po pouhých dvanácti vteřinách od startu. Vrtulník ji následně musel převézt do nemocnice, kde zjistily zlomenou nohu a kde musely provést už tři operace. Jak to všechno ovlivní její kariéru v budoucnu, zatím nevíme, její otec má ale v této otázce docela jasno.
Všichni sportovní fanoušci to mají jistě v živé paměti. Když v nedělním olympijském závodě ve sjezdu, rázem celé okolí svahu v Bormiu oněměl a sledoval, jak to bude po tvrdém pádu s Vonnovou dál. Závodnice se po zavlíknutí ramene do branky krátce po jejím startu, který očekával celý, snad nejen lyžařský, svět přetočila a následně se po tvrdém pádu kutálela po sjezdovce.
Následovala dvacetiminutová pauza, během kterého ji vrtulník přenesl do nemocnice v Trevisu, kde ji bylo zjištěno, že má zlomenou levou nohu po první ze tří operací ležel na jednotce intenzivní péče. Druhá operace souvisela s následnými problémy. „Vonnová byla operována týmem ortopedů a plastických chirurgů. Důvodem lékařských zákroků byla prevence dalších komplikací spojených s otoky a krevním oběhem obecně,“ citovala své zdroje agentura Reuters, přičemž tyto informace zprvu americký olympijský výbor odmítl jakkoli komentovat.
Až v pondělí večer přišlo první vyjádření přímo od samotné Vonnové. „Včera můj olympijský sen neskončil tak, jak jsem si vysnila. Nebyl to pohádkový ani filmový konec, byl to prostě život,“ uvedl tehdy ve vzkazu na svém instagramovém účtu.
Dále v něm popsala, o jaké zranění konkrétně jde. „Bohužel jsem utrpěla komplexní zlomeninu holenní kosti, která je momentálně stabilní, ale bude vyžadovat několik operací, aby se správně zahojila,“ pokračovala jednačtyřicetiletá veteránka mající olympijské zlato z Vancouveru 2010.
Navzdory tvrdému pádu ale sama lyžařka byla ráda, že se mohla na startu pod pěti kruhy představit. „I když včerejšek neskončil tak, jak jsem doufala, a navzdory intenzivní fyzické bolesti, kterou způsobil, ničeho nelituji. Stát včera na startu byl neuvěřitelný pocit, na který nikdy nezapomenu. Vědomí, že jsem tam stála a měla šanci vyhrát, bylo samo o sobě vítězstvím. Zároveň jsem věděla, že závodění je risk. Vždy bylo a vždy bude neuvěřitelně nebezpečným sportem,“ uvedla konkrétně a pokračovala: „A podobně jako ve sjezdovém lyžování, i v životě podstupujeme rizika. Sníme. Milujeme. Skáčeme. A někdy padáme. Někdy nám někdo zlomí srdce. Někdy nedosáhneme snů, o kterých víme, že jsme je mohli naplnit. Ale právě v tom je také krása života – že to můžeme zkusit. Zkusila jsem to. Snila jsem. Skočila jsem.“
„Doufám, že si z mé cesty odnesete jediné: abyste měli odvahu jít do toho naplno. Život je příliš krátký na to, abyste neriskovali sami pro sebe. Protože jediným skutečným selháním v životě je to, že to ani nezkusíte. Věřím ve vás, stejně jako jste vy věřili ve mě,“ zakončila svůj vzkaz jejím přáním a dodáním odvahy fanouškům.
Pochopitelně se záhy po pádu Lindsey Vonnové debatovat ve veřejném prostoru o tom, jaký bude mít vliv na její kariéru. Do této debaty se ostře vložil možná ten nejpovolanější, její otec Alan Kildow. „Je jí 41 let – to je konec kariéry,“ řekl konkrétně a dle zahraničních médií pokračoval: „Pro Lindsey už žádné další lyžařské závody nebudou, pokud se k tomu tedy mám vyjádřit.“
Muž, který toho pro média jinak příliš nenamluví, smekl před svou dcerou za to, jak se nebála přese všechno znovu se postavit na olympijskou sjezdovku. „Je to velmi silná osobnost, zná fyzickou bolest a svou situaci zvládá dobře.“
K příběhu Vonnové se vyjádřil i velký fanoušek alpského lyžování a rakousko-americký herec Arnold Schwarzenegger. „Nemůžete dosáhnout velikosti bez toho, že byste zažili selhání a zlomené srdce,“ vyťukal na síti X, kde celý příběh Vonnové označil za inspirativní. „Je jí 41 let, jedno koleno měla kompletně rekonstruováno a teď jela na olympiádu s čerstvě natrženým předním zkříženým vazem. Opravdu působivý příběh. Je statečná, odvážná a trochu bláznivá. A přitahuje všechny skeptiky, kteří si jen stěžují. Tito lidé nechápou, protože nikdy nic velkého nezkusili, protože se nikdy nepokoušeli o své limity, protože nikdy nedosáhnou svého skutečného potenciálu, že neexistuje nic takového jako bezriziková velikost,“ uzavřel muž, jenž v červnu přijede i do Prahy.
Související
Neuvěřitelná Lindsey Vonnová se jen tak nevzdává. I přes zranění chce startovat na olympiádě
Lyžařka Vonnová oznámila zasnoubení. Kdo je jejím vyvoleným?
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Zelenskyj popřel spekulace, že chce vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě
před 20 minutami
Vonnová má za sebou tři operace. Její otec má o její budoucnosti jasno
před 1 hodinou
Bílý dům smazal Vanceův příspěvek na sociálních sítích
před 2 hodinami
Netanjahu opět míří za Trumpem. Už se s ním setkal vícekrát než jakýkoliv jiný lídr
před 3 hodinami
Ideologie ustupuje, prim hrají peníze. Ukrajinci, kteří zrazují svou vlast, končí na dlouhé roky ve vězení
před 4 hodinami
Olympijský debut na jedničku. Vinklárková nejlepší Češkou ve vytrvalostním závodě, vyhrála Simonová
Aktualizováno před 4 hodinami
Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých
před 5 hodinami
Epidemické šíření chřipky v Česku. Odborníci vyhlížejí snižování aktivity
před 5 hodinami
Babiš v Rakousku a na Slovensku. S Ficem a Stockerem řešil evropské priority
před 6 hodinami
Extrémní počasí ve Španělsku. Padají rekordy, zemi trápí povodně
před 7 hodinami
Dobrá zpráva z Milána. Sáblíková se rozhodla nastoupit do příštího závodu
před 7 hodinami
Zapsaly se do historie. Ženy, které obětovaly život pro vědu
před 8 hodinami
Fiala prozradil, jak bude pokračovat jeho politická kariéra
před 9 hodinami
Klempíř se s umělci na ničem neshodl. Cibulka a Jagelka s ním uzavřeli sázku
před 10 hodinami
Pavel odhalil svůj program na Mnichovské konferenci. Jede tam i Macinka
před 10 hodinami
Napadení v Chrudimi. Osoby se znaly, kriminalisté vyšetřují případ jako vraždu
před 11 hodinami
Trump před lety mluvil s policií o Epsteinovi, odhalil dokument FBI
před 12 hodinami
Poslední rozloučení s Brejchovou má termín. Bude bez státních poct
před 12 hodinami
Lyžařskou kombinaci vyhrály Rakušanky, vrátila se Vlhová. V boulích se představil Kroupa
před 14 hodinami
K zimnímu počasí patří sníh. Meteorologové řekli, jaká je aktuální situace
Meteorologická zima pokračuje až do konce února, ale sníh se z nížin vytratil již v posledních dnech. Na horách se ale místy drží desítky centimetrů sněhové pokrývky. Další nadílky se na některých místech v Česku dočkáme snad o víkendu.
Zdroj: Jan Hrabě