Vonnová má za sebou tři operace. Její otec má o její budoucnosti jasno

David Holub

11. února 2026 21:22

Americká sjezdařská hvězda Lindsey Vonnová
Americká sjezdařská hvězda Lindsey Vonnová Foto: lindseyvonn.com

Americká legenda alpského lyžování Lindsey Vonnová psala svůj letošní olympijský příběh ještě před začátkem právě probíhajícího sportovního svátku v Miláně a Cortině d´Ampezzo. Závodnice, která se ve svých 41 letech před touto sezónou vrátila už po jednom konci své kariéry do kolotoče Světového poháru, v němž několikrát udivovala svými výkony atakující nejvyšší příčky, cílila právě na tyto olympijské hry jako na vrchol svého comebacku. Jenže vše se začalo komplikovat už při generálce na tyto Hry v Crans Montaně, kde při sjezdu spadla a zpřetrhala přední zkřížený vaz. Přesto se chtěla vrátit na velkou mezinárodní scénu pod pěti kruhy, jenže hned při svém prvním vystoupení ve sjezdu taktéž zažila karambol po pouhých dvanácti vteřinách od startu. Vrtulník ji následně musel převézt do nemocnice, kde zjistily zlomenou nohu a kde musely provést už tři operace. Jak to všechno ovlivní její kariéru v budoucnu, zatím nevíme, její otec má ale v této otázce docela jasno.

Všichni sportovní fanoušci to mají jistě v živé paměti. Když v nedělním olympijském závodě ve sjezdu, rázem celé okolí svahu v Bormiu oněměl a sledoval, jak to bude po tvrdém pádu s Vonnovou dál. Závodnice se po zavlíknutí ramene do branky krátce po jejím startu, který očekával celý, snad nejen lyžařský, svět přetočila a následně se po tvrdém pádu kutálela po sjezdovce.

Následovala dvacetiminutová pauza, během kterého ji vrtulník přenesl do nemocnice v Trevisu, kde ji bylo zjištěno, že má zlomenou levou nohu po první ze tří operací ležel na jednotce intenzivní péče. Druhá operace souvisela s následnými problémy. „Vonnová byla operována týmem ortopedů a plastických chirurgů. Důvodem lékařských zákroků byla prevence dalších komplikací spojených s otoky a krevním oběhem obecně,“ citovala své zdroje agentura Reuters, přičemž tyto informace zprvu americký olympijský výbor odmítl jakkoli komentovat.

Až v pondělí večer přišlo první vyjádření přímo od samotné Vonnové. „Včera můj olympijský sen neskončil tak, jak jsem si vysnila. Nebyl to pohádkový ani filmový konec, byl to prostě život,“ uvedl tehdy ve vzkazu na svém instagramovém účtu.

Dále v něm popsala, o jaké zranění konkrétně jde. „Bohužel jsem utrpěla komplexní zlomeninu holenní kosti, která je momentálně stabilní, ale bude vyžadovat několik operací, aby se správně zahojila,“ pokračovala jednačtyřicetiletá veteránka mající olympijské zlato z Vancouveru 2010.

Navzdory tvrdému pádu ale sama lyžařka byla ráda, že se mohla na startu pod pěti kruhy představit. „I když včerejšek neskončil tak, jak jsem doufala, a navzdory intenzivní fyzické bolesti, kterou způsobil, ničeho nelituji. Stát včera na startu byl neuvěřitelný pocit, na který nikdy nezapomenu. Vědomí, že jsem tam stála a měla šanci vyhrát, bylo samo o sobě vítězstvím. Zároveň jsem věděla, že závodění je risk. Vždy bylo a vždy bude neuvěřitelně nebezpečným sportem,“ uvedla konkrétně a pokračovala: „A podobně jako ve sjezdovém lyžování, i v životě podstupujeme rizika. Sníme. Milujeme. Skáčeme. A někdy padáme. Někdy nám někdo zlomí srdce. Někdy nedosáhneme snů, o kterých víme, že jsme je mohli naplnit. Ale právě v tom je také krása života – že to můžeme zkusit. Zkusila jsem to. Snila jsem. Skočila jsem.“

„Doufám, že si z mé cesty odnesete jediné: abyste měli odvahu jít do toho naplno. Život je příliš krátký na to, abyste neriskovali sami pro sebe. Protože jediným skutečným selháním v životě je to, že to ani nezkusíte. Věřím ve vás, stejně jako jste vy věřili ve mě,“ zakončila svůj vzkaz jejím přáním a dodáním odvahy fanouškům.

Pochopitelně se záhy po pádu Lindsey Vonnové debatovat ve veřejném prostoru o tom, jaký bude mít vliv na její kariéru. Do této debaty se ostře vložil možná ten nejpovolanější, její otec Alan Kildow. „Je jí 41 let – to je konec kariéry,“ řekl konkrétně a dle zahraničních médií pokračoval: „Pro Lindsey už žádné další lyžařské závody nebudou, pokud se k tomu tedy mám vyjádřit.“

Muž, který toho pro média jinak příliš nenamluví, smekl před svou dcerou za to, jak se nebála přese všechno znovu se postavit na olympijskou sjezdovku. „Je to velmi silná osobnost, zná fyzickou bolest a svou situaci zvládá dobře.“

K příběhu Vonnové se vyjádřil i velký fanoušek alpského lyžování a rakousko-americký herec Arnold Schwarzenegger. „Nemůžete dosáhnout velikosti bez toho, že byste zažili selhání a zlomené srdce,“ vyťukal na síti X, kde celý příběh Vonnové označil za inspirativní. „Je jí 41 let, jedno koleno měla kompletně rekonstruováno a teď jela na olympiádu s čerstvě natrženým předním zkříženým vazem. Opravdu působivý příběh. Je statečná, odvážná a trochu bláznivá. A přitahuje všechny skeptiky, kteří si jen stěžují. Tito lidé nechápou, protože nikdy nic velkého nezkusili, protože se nikdy nepokoušeli o své limity, protože nikdy nedosáhnou svého skutečného potenciálu, že neexistuje nic takového jako bezriziková velikost,“ uzavřel muž, jenž v červnu přijede i do Prahy.

před 4 hodinami

Olympijský debut na jedničku. Vinklárková nejlepší Češkou ve vytrvalostním závodě, vyhrála Simonová

Americká sjezdařská hvězda Lindsey Vonnová

Neuvěřitelná Lindsey Vonnová se jen tak nevzdává. I přes zranění chce startovat na olympiádě

Právě ona bez pochyby patří k těm sportovcům, které budou na nadcházejících Zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo stát za sledování. Už samotný její příběh, že se byla schopná se ve svých 41 letech vrátit do kolotoče Světového poháru a bojovat v každém jeho závodě o nejvyšší příčky je unikátní, proto byli všichni zvědaví, co předvede právě na blížící se olympiádě. Její příběh jen pár dní před jejím začátkem ale dostává nový rozměr. Na generálce v Crans Montaně si totiž při pádu ve sjezdu přetrhla přední zkřížený vaz, ovšem i přesto se legendární americká alpská lyžařka Lindsey Vonnová nebojí postavit se na start olympijského závodu.

Lindsey Vonnová

