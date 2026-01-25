Nezastavitelný rychlobruslař Jílek. Vyhrál Světový pohár v rámci dlouhých tratí

25. ledna 2026

Metoděj Jílek
Metoděj Jílek

Rychlost jeho vzrůstající formy je až těžko pochopitelná a krátce před Zimními olympijskými hrami v Miláně a Cortině d´Ampezzo je čím dál tím jasnější, že právě on bude jedním z nejžhavějších želízek v ohni. Řeč je o teprve devatenáctiletém rychlobruslařském talentu Metoději Jílkovi. Ten si totiž připsal další úspěch, když v rámci závodu Světového poháru v německém Inzellu skončil na trati dlouhé 5000 metrů druhý, když na ni zajel svůj rekordní čas 6:01,98. Nejen tento výkon mu vynesl celkový triumf ve Světovém poháru na dlouhých tratích.

Právě v německém Inzellu se o tomto víkendu koná poslední rychlobruslařský podnik na dlouhých tratí v rámci Světového poháru a právě během sobotního programu se jel závěrečný závod na 5000 metrů. Na této trati skončil na druhém místě, když tedy zajel osobní rekord 6:01,98. Ani takový výkon mu nepomohl vyhrát v tomto závodě, protože jednoznačným vítězem se stal Nor Sander Eitrem. Ten totiž předvedl výkon naprosto z jiné galaxie, když se jako prvnímu závodníkovi v historii podařilo na tak dlouhé trati zajet čas pod hranici šesti minut 5:58,52, z čehož tak logicky vyplývá, že se jedná o světový rekord.

Na to, že letošní sezóna byla pro Jílka teprve druhá v jeho kariéře, si vedl více než dobře, jelikož v ní nasbíral celkem 264 bodů, tedy o 11 víc než druhý Francouz Timothy Loubineaud. Znamená to tak, že se Jílek stal celkovým vítězem Světového poháru na dlouhých tratích.

Ještě před tímto podnikem v Inzellu figuroval mladý český rychlobruslař na vedoucí pozici průběžného pořadí a ukázal se až vv závěrečné jízdě, kdy byl jeho soupeřem Eitrem. Ze začátku se sice oba protivníci pohybovali v čele průběžného pořadí tohoto závodu s podobnými časy, poté se ale Nor utrhl a nejenže porazil Jílka, ale zároveň překonal Loubineaudův dosavadní světový rekord, který byl doposud ustanoven na čase 6:00,23. Dodejme, že tento čas zajel Francouz v listopadu v Calgary.

„Byl to dobře zajetý závod, ve kterém jsem udělal málo chyb. Jel jsem tak, abych porazil Timothyho (Loubineauda) a vyhrál Světový pohár. Sander zajel neskutečný čas, pokořil o šest vteřin traťový rekord, světový o dvě vteřiny. Zajel super. Teď jsem neměl na to, abych mu konkuroval,“ okomentoval výkon jak svůj, tak norského soupeře po závodě Jílek.

„Po polovině závodu, kdy se to rozjelo ve velkém tempu, tak jsem věděl, že pokud nezpomalí, bude to světový rekord. Snažil jsem se s ním udržet, ale ke konci mi už trochu došly síly,“ pokračoval Jílek v popisu závodu a svých pocitů z něj. „Cítím se dobře, forma je. Ještě se to musí trochu dopilovat. Jak je vidět, tak jsou tady lidi, kteří zajíždí výborné časy. Do Milána ale budu připravený,“ dodal pak k směrem blížící se zimní olympiádě.

Právě ta je pro něj hlavním cílem této sezóny, s celkovým triumfem ve Světovém poháru na dlouhých tratích původně nepočítal. „Tím cílem je olympiáda. Tohle je vedlejší produkt, který z toho vzešel. Jsem za to šťastný, ale jak říkám, není to hlavní cíl,“ uzavřel český talent, jehož driluje novozélandský kouč Kalon Dobbin.

V rámci sobotního programu v německém Inzellu se představila také tuto sezónu loučící se Martina Sáblíková, která sice v závodě na 3000 metrů sice tentokrát zajela rychlejší čas (4:01,98) než na nedávném evropském šampionátu v Polsku, kde skončila čtvrtá, tentokrát však i takový výkon stačil jen na šestou příčku.

Ve své rozjížďce s Belgičankou Sandrine Tasovou totiž prohrála a průběžně se tak tehdy umístila na třetí pozici. Následně ji ale ještě dokázaly překonat další tři závodnice. V celkové klasifikaci tak skončila až na osmém místě.

Finálové závody Světového poháru v rychlobruslení v Inzellu (Německo) – (24.1.2026):

Muži:

1000 m: 1. Stolz (USA) 1:06,83, 2. Žurek (Pol.) 1:07,20, 3. Wennemars (Niz.) 1:07,23, ...divize B: 31. Stodola (ČR) 1:14,50

Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Stolz 300, 2. Žurek 234, 3. De Boo (Niz.) 231.

5000 m: 1. Eitrem (Nor.) 5:58,52 - světový rekord, 2. Jílek (ČR) 6:01,98, 3. Loubineaud (Fr.) 6:03,65, ...divize B: 31. Procházka (ČR) 6:41,06

Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Jílek 264, 2. Loubineaud a Eitrem oba 253

Ženy:

1000 m: 1. Leerdamová (Niz.) 1:12,74, 2. M. Takagiová (Jap.) 1:13,43, 3. Koková (Niz.) 1:13,67.

Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Koková 264, 2. Leerdamová 223, 3. Boweová (USA) 209, ...23. Zdráhalová (ČR) 91.

3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 3:54,74, 2. Beuneová (Niz.) 3:56,96, 3. Maltaisová (Kan.) 3:59,92, ...6. Sáblíková 4:01,98, ...divize B: 21. Korvasová 4:13,05, 26. Kuršová 4:18,15, 28. Kainová (všechny ČR) 4:19,94

Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Wiklundová 270, 2. Weidemannová (Kan.) 227, 3. Beuneová 222, ...8. Sáblíková 18240. Zdráhalová 2850. Korvasová 4

