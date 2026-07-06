Norská pohádka na fotbalovém MS pokračuje. Po přestřelce na Aztéce postupují Angličané

Norové, kteří si podmaňují během světového šampionátu svými výkony a soudržností fotbalový svět, veslují úspěšně turnajem dál. A to i přesto, že v osmifinále narazili na jednoho z největších favoritů. Ukázalo se, že když Brazilci narazí na Nory, s touto severskou zemí mají problém. Dosud se jim je nepodařilo porazit a jinak tomu nebylo ani tentokrát. Díky skvěle chytajícímu gólmanovi Nylandovi a genialitě útočníka Haalanda, který opět předvedl jeden ze svých typických výkonů, kdy po celý zápas není pořádně vidět a pak rozhodne, se postarali Norové o další senzaci turnaje. O oba norské góly se postaral až ve druhé půli právě Haaland. Frustrovaní Brazilci se zmohli jen na snížení na 1:2 poté, co se z penalty trefil loučící se Neymar. Norové se nyní mohou těšit na čtvrtfinále s Anglií, která si ve svém osmifinále na Aztéckém stadionu po přestřelce a po průběhu, který jim úplně nepřál, nakonec poradili s domácím Mexikem 3:2.
Možná bylo pro Brazilce chybou už to, že od úvodních minut nechali Nory hrát jejich nebezpečné protiútoky, na které čekali. Jeden takový přišel už v první desetiminutovce, z níž dokonce Norové skórovali, ale tehdy tato norská přesná trefa ještě neplatila kvůli ofsajdu. První varování to ale bylo. V 10. minutě tu byla brazilská akce, na jejímž konci došlo k ostrému faulu v šestnáctce ze strany Ajera na Cunhu, až bylo zvláštní, že americký sudí Elfath nepískal ihned a čekal až na komunikaci s VARem. Následnou penaltu však Guiimaraes neproměnil vzhledem k nedůraznosti jejího provedení.
Přestože tempo z první desetiminutovky v následujících minutách postupně opadlo, i tak se fanoušci na obou stranách ještě v první půli dočkali šancí. Brankář Nyland se poprvé výrazněji předvedl skvělým zákrokem proti Martinelliho střele z úhlu a neméně výtečně si poradil i s následným zakončením Vinícia Júniora. Brazilský gólman Alisson pak vychytal z bezprostřední blízkosti kapitána Norů Ödegaarda.
Ani po obrátce se obraz hry nikterak výrazně nezměnil. V 59. minutě se snažili Brazilci překlopit zápas na svou stranu, když Endrick unikal sám na gólmana Nylanda, v rozhodující chvíli si však Endrick ukopl míč a už ani špičkou kopačky ho nedokázal následně usměrnit tam, kam chtěl. O další větší vzrušení v hledišti s brazilskou převahou se postaral trenér Brazílie Carlo Ancelotti, když na hrací plochu v 67. minutě vyslal největší hvězdu „Kanárků“ Neymara. Tento historicky nejlepší brazilský střelec ale zůstal za očekáváním, za to na druhé straně se o slovo přihlásil norský kanonýr Haaland. V 79. minutě poprvé spolupracoval se Schjelderupem, přičemž na konci této spolupráce byla prudká nechytatelná hlavička Haalanda, 1:0 pro Norsko.
Ke druhé a opět úspěšné spolupráci těchto dvou hráčů došlo zase až v 90. minutě, kdy Haaland zužitkoval další Schjelderupovu přihrávku tím, že vystřelil přesně k tyči, 2:0. Touto trefou se tak v tabulce střelců dostal na roveň Mbappému a Messimu mající oba sedm přesných tref. Zbytek zápasu se už nesl ve znamení frustrace Brazilců, ti se zmohli už jen na snížení 1:2, když se z penalty v osmé minutě nastavení trefil Neymar. Od jeho loučení s reprezentační kariérou ho ale tato trefa neoddálila.
Angličané navzdory oslabení vyloupili Mexičanům Aztécký stadion
Podobně jako v šestnáctifinále i tentokrát v osmifinále bylo na Mexičanech znát, že chtějí rozhodnout už v prvním poločase. Před zaplněným Aztéckým stadionem nebylo divu, že se rozhodli i nyní vstoupit do zápasu aktivně, ale Ostrované dokázali na rozdíl od Ekvádorců mexický nápor zneutralizovat. Úvodní čtvrthodina byla ukončena hlavičkovým pokusem Jiméneze, se kterým gólman Pickford bez problémů poradil. Poté na druhé straně zahrozil Gordon, když se kličkou od rohového praporku dostal do šance, jeho střela z úhlu si ale na gólmana Rangela nepřišla.
Až ve 36. minutě se Angličanům povedlo překonat mexického brankáře, když Sakův centrovaný balon usměrnil hlavou do branky Bellingham, 1:0 pro Anglii. Nakonec se Angličanům povedlo do konce první půle dvakrát skórovat, jelikož 98 vteřin po prvním gólu přišel druhý Bellinghamův gól. Tentokrát se tak stalo po narážečce s Kanem, 2:0. Nicméně do poločasu se trefili i Mexičané. Quiňones střelou z první snížil na 1:2. Ani u toho však ještě nemusel první poločas skončit. Za chvíli musel Pickford zasahovat proti další Jiménezově hlavičce a pak byl blízko k vyrovnání Montes, jemuž na poslední chvíli před brankovou čárou ukopl míč Bellingham.
Do druhého dějství zápasu, jehož výkop byl kvůli počasí o hodinu posunut, vstoupili lépe Angličané, když O´Reilly z dálky rozezvučel tyč. Za chvíli ale viděl Quansah zaslouženou červenou kartu po tvrdém zákroku. Místo toho, aby Mexičané začali tuto početní výhodu využívat, se o čtyři minuty později naopak kopala penalta proti mexické brance. To poté, co Rangel fauloval unikajícího Gordona. K penaltě se postavil pochopitelně Kane, nemýlil se a opět zlepšil svůj střelecký rekord za reprezentaci, 3:1 pro Anglii.
Prakticky za chvíli ale naopak se Kane na druhé straně svým faulem postaral o penaltu pro Mexiko a i Jiménez pak ukázal, s jakým přehledem je umí kopat, 3:2. Sice následoval závěrečný mexický nápor, ale ten k vytouženému obratu ve skóre nakonec nevedl a Mexičanům pak nepomohlo ani dvanáctiminutové nastavení. Anglie se tak tedy v souboji o semifinále utká s Norskem.
Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku (5.7.2026):
Osmifinále:
Brazílie – Norsko 1:2 (0:0)
Branky: 90.+10 Neymar z pen. – 79. a 90. Haaland. Rozhodčí: Elfath – Parker, Atkins (všichni USA) – Guzmanová (video, Nik.). ŽK: Neymar. Diváci: 80 663
Brazílie: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Rayan (67. Danilo Santo,s), Guimaraes (79. Éderson), Casemiro, Martinelli (67. Neymar) – Cunha (58. Endrick), Vinícius Júnior. Trenér: Ancelotti
Norsko: Nyland – Ryerson (63. Aursnes), Ajer, Heggem, Wolfe (90.+5 Östigaard) – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth (46. Bobb), Haaland, Nusa (46. Schjelderup). Trenér: Solbakken
Mexiko – Anglie 2:3 (1:2)
Branky: 42. Quiňones, 69. Jiménez z pen. – 36. a 38. Bellingham, 60. Kane z pen.. Rozhodčí: Faghaní – Lakrindis, Lindsay (všichni Austr.) – Gallo (video, Kol.). ŽK: Sánchez, Vásquez – Rice, Kane, O'Reilly, Henderson. ČK: 54. Quansah (Angl.). Diváci: 80 824
Mexiko: Rangel – Sánchez (79. Fidalgo), Montes (46. Álvarez), Vásquez, Gallardo – Mora (61. Giménez), Lira, Romo (61. Gutiérrez) – Alvarado, Jiménez, Quiňones (81. Martínez). Trenér: Aguirre
Anglie: Pickford – Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly (75. Spence) – Anderson (75. Burn), Rice – Saka (57. Stones), Bellingham, Gordon – Kane (90. Rogers). Trenér: Tuchel
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