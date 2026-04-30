Pardubice se konečně dočkaly. Na Pernštýnském náměstí se ve čtvrtek konaly oslavy prvního extraligového titulu po 14 letech. Dynamo jej získalo po vítězství v prodloužení úterního šestého zápasu finále play-off v Třinci.
Zlatý gól v prodloužení vstřelil nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů Roman Červenka. Kapitán mistrů světa z předloňského domácího šampionátu získal ve 14 zápasech celkem 21 kanadských bodů za 11 gólů a 10 asistencí. Na náměstí v centru východočeského města by dnes neměl chybět.
Program oficiálních oslav začal v 16:00. Fanoušci se kromě mistrovských hokejistů Dynama mohli těšit na koncerty populární místní kapely Vypsaná fixa a také někdejšího účastníka televizní talentové soutěže SuperStar Juliana Záhorovského.
Dynamo se letos pod vedením majitele Petra Dědka konečně dočkaly vytouženého titulu a navázaly na poslední triumf z ročníku 2011/12. V předchozích dvou sezónách zažili pardubičtí hokejisté opakované zklamání v sedmém finálovém zápase. Loni podlehli Kometě Brno, před dvěma lety je pokořili Oceláři Třinec.
Východočeši se letos oběma pokořitelům z předchozích finále pomstili. Brno vyřadili v nejkratším možném čase, tedy ve čtyřech zápasech, už ve čtvrtfinále. Nejvíce potrápila pozdější vítěze pražská Sparta, která semifinálovou sérii dotáhla do ultimátního sedmého zápasu. Ve finále stačilo k triumfu šest zápasů.
27. dubna 2026 20:23
Hokejová baráž opět terčem kritiky. Hadamczik apeluje na tlak na extraligové kluby
Související
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Odradil ji Trumpův přístup? Kanada zavádí zásadní změnu, vytváří mocnou agenturu
před 1 hodinou
Natankujte ještě dnes. Od zítřka ceny pohonných hmot prudce vzrostou
před 1 hodinou
OBRAZEM: Pardubice po 14 letech slaví hokejový titul. Trefil ho Červenka
před 2 hodinami
Kim Čong-un ocenil severokorejské vojáky, kteří na Ukrajině raději spáchali sebevraždu
před 4 hodinami
Německo drží nelichotivý trend. Výrazně se zhoršila i Británie
před 5 hodinami
Život na Kubě se v tichosti hroutí. V zemi kolabují základní pilíře společnosti, varuje koordinátor OSN
před 6 hodinami
Jak na bezpečné pálení čarodějnic? Hasiči vydali důležitá doporučení
před 7 hodinami
Bydlí v obecním bytě, chce legalizovat své černé stavby. Mrázová čelí výzvám k rezignaci, Babiš to neřeší
před 8 hodinami
Modžtaba Chameneí vydal další ostré prohlášení. Trumpovi ustupovat nehodlá
před 8 hodinami
USA řeší zásadní otázku: Pokud je "86 47" trestný čin, skončí za mřížemi tisíce lidí?
před 9 hodinami
Otevření Hormuzského průlivu, ale za vysokou cenu. Co obsahuje nový íránský mírový návrh zaslaný USA?
před 10 hodinami
Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje
před 11 hodinami
Pentagon zvažuje, že stáhne 40 000 amerických vojáků z Německa
před 12 hodinami
EU čelí nečekanému problému. Zjistila, že vůbec neví, kolik má ropy
před 13 hodinami
Cena ropy dál prudce roste. Je nejvyšší za poslední čtyři roky
před 14 hodinami
Problematický aspekt počasí v Česku. Řeší se opakovaně a už i letos
včera
Trump už se nahlas hlásí ke královské rodině. Mohou za to britští novináři
včera
Babiš je na první cestě mimo EU. V Ázerbájdžánu jednal o dodávkách ropy a plynu
včera
Ledecká půjde do další zimní sezóny bez lyžařských koučů Gampera a Banka
včera
Obchody nemají na vybranou. V květnu se jednou musí řídit zákonem
V květnu se opět uplatní zákon, který omezuje otevírací dobu obchodů během vybraných státních svátků. Supermarkety budou během jednoho z následujících dvou pátků nedostupné. Tento týden ale můžete být v klidu.
Zdroj: Jan Hrabě