Odešla fotbalová legenda. Zemřel někdejší reprezentační brankář Mikloško

Českou fotbalovou obec zasáhla velmi smutná zpráva hned na začátku nového týdne. Ve věku 64 let zemřel Luděk Mikloško, bývalý brankář a naposledy funkcionář ostravského Baníku. Mikloško se v poslední době potýkal s rakovinou.
Fanoušky Baníku již v neděli rozesmutnila domácí ligová porážka s Pardubicemi. Dnes ale přišla ještě mnohem smutnější zpráva o odchodu jedné z klubových legend, která navíc v posledních letech působila ve vedení ostravského klubu.
Mikloško je odchovancem Baníku, kde působil od druhé poloviny 70. let minulého století až do roku 1990. Odskočil se pouze na dva roky na vojnu do Hvězdy Cheb. Za mateřský klub odchytal přes dvě stovky ligových zápasů.
Legendární brankář se po sametové revoluci stal jedním z prvních fotbalistů, kteří udělali Česku dobré jméno v Anglii. Jedenáct let strávil ve dvou londýnských klubech. Delší čas působil ve West Hamu United, kariéru ukončil v roce 2001 po třech letech v Queens Park Rangers.
Mikloško se mezi lety 1982 až 1997 objevil celkem dvaačtyřicetkrát objevil v dresu české a československé reprezentace. Největším úspěchem byl postup na mistrovství světa v roce 1990.
Prostějovský rodák se po konci kariéry stal trenérem brankářů ve West Hamu. Lavičku opustil v roce 2010. V posledních letech byl zodpovědný za sportovní úsek Baníku Ostrava, kde působil až do své smrti.
10. září 2026 20:09
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Zdroj: Libor Novák