Olympijská kolekce českých sportovců ve světě zaujala. Řadí je k těm nejpoutavějším

David Holub

8. února 2026 12:42

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Lukáš Henzl / INCORP images

Na domácí scéně nejen mezi fanoušky, ale i mezi politiky nenašlo oblečení českých sportovců pro letošní zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo příliš pochopení vzhledem k jeho netradiční barevné kombinaci. Jak už to ale v mnoha případech bývá, to, co pro Čechy může být pohoršující, může naopak ve světě snést pochvalu. A to je právě případ i nové české olympijské kolekce. Podle zahraničních médií se totiž Češi ve svém oblečení při zahájení rozhodně neztratili. Kolekce prý patří k pěti nejzajímavějším.

Česká olympijská kolekce, která vznikla na základě návrhu Anežky Bereckové, s níž spolupracoval grafik, malíř, ilustrátor a autor písma Vojtěch Preissigm, podle světových magazínů zabývajících se módou zaujala stejně hodně jako kolekce týmů Brazílie, Mongolska, USA a Itálie.

Třeba server Variety Fair k českému tmavě modro-červeno-žluto-bílému oblečení složeného ze svetru, šály evokující italskou módu a typické české čepice „Raškovky“ uvedl následující hodnocení: „Česká republika, v pořádku! Svetry, co vypadají jako z Konečně zvoní (americký komediální seriál z 90. let minulého století plný pestrobarevného oblečení). Rychlé googlování ale potvrzuje, že jde o víc než Kelly Kapowskou a Screeche (seriálové postavy).“

„Tyhle outfity od Alpine Pro byly inspirovány módou, jež se objevila na zimních olympijských hrách, které se konaly v roce 1956 v Cortině,“ pokračoval v hodnocení server.

To jiný server USA Today zase pro změnu zvolil nejlepším outfitem ten, který měli na sobě mongolští olympionici. Druhý nejlepší outfit měli podle něho Francouzi.. České oblečení pak označil za nejodvážnější. „Alpine Pro pokračuje v dlouholeté tradici, kdy se v národní olympijské kolekci objevují čeští umělci. Tento olympijský cyklus vyzdvihuje motivy slavného grafika Vojtěcha Preissiga v kombinaci s retro prvky ze zimních olympijských her v Cortině d’Ampezzo v roce 1956. Výsledkem jsou svetry a zimní bundy s výraznými a osobitými vzory v modré, červené, bílé a žluté. Zpět je také úspěšná čepice Raškovka, která je poctou olympijskému vítězi ve skocích na lyžích z roku 1968 Jiřímu Raškovi,“ napsal konkrétně.

České kolekce si pak všiml i server britské televizní stanice BBC, která ji označila za jednu z nejpoutavějších.

Olympijské hry 2026 olympiáda

Olympijská kolekce českých sportovců ve světě zaujala. Řadí je k těm nejpoutavějším

Zdroj: David Holub

