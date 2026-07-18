Organizátoři fotbalového MS doufají ve zlepšení klimatických podmínek. Chystá se finále, jaké se dosud nevidělo

David Holub

18. července 2026 13:01

Na stadionech, které hostí letošní MS, se běžně hraje spíš americký fotbal.
Na stadionech, které hostí letošní MS, se běžně hraje spíš americký fotbal. Foto: Pixabay

Letošní světový šampionát už je před branami svého finále. Nejprve v sobotu večer od 23:00 středoevropského času je na programu duel o bronz mezi Francií a Anglií, všechno vyvrcholí pak v neděli od 21:00 velkým finále mezi Španělskem a Argentinou. Při jakých klimatických podmínkách se ale odehraje, to je zatím otázkou. Kvůli lesním požárům v Kanadě totiž dějiště finále New York svírá smog a tamní obyvatelé i úřady doufají, že vše rozežene včas déšť. Mezitím se ale už kvůli tomu stihl rozhořet další spor mezi USA a Kanadou, kdy prezident USA Donald Trump kvůli rozšíření požáru pohrozil Kanadě cly. Mezitím Mezinárodní fotbalová federace FIFA přišla s dosud nevídanými novinkami, které budou finále fotbalového MS doprovázet.

Ovzduší v okolí East Ruthfordu v New Jersey, kde se konkrétně finále fotbalového MS uskuteční, bylo úřady v těchto dnech vyhodnoceno jako nezdravé a děje se tak poprvé v historii MS, kdy je některý zápas ohrožen kvůli kouři z lesních požárů. Meteorologové však dávají naději, že by mohlo být ovzduší během zápasu lepší. „Očekává se pokles teplot kvůli bouřkám a dešti,“ uvádějí.

Kromě mohutné kouřové clony zužuje aktuálně New York i více než třicetistupňové vedro a právě tuto pro nejednoho člověka a jeho zdraví složitou kombinaci okusili na své kůži ve čtvrtek Španělé, kteří se tehdy připravovali na finále. Mimochodem, právě Španělé měli o den delší přípravu na finále než Argentinci.

Připomeňme, že kouřovou clonu, která halí vedle New Yorku i další americká města v pásu od Buffala po Philadelphii, způsobují lesní požáry v kanadském Ontariu. „Zůstaňte doma, používejte čističky vzduchu a noste roušky,“ doporučila obyvatelům guvernérka státu New York Kathy Hochulová. Jedná se o tak velké požáry, že udělaly z Toronta nejznečištěnější město na světě a tím tak ve světovém žebříčku zaobírající se městy se znečištěným ovzduší, který vede švýcarský portál IQAir, přeskočili konžské hlavní město Kinshasa a indické Dillí.

Kouřová clona z kanadských požárů už se tak proto stala tématem vysoké politiky. Meteorologická výstraha kvůli tomuto kouři platí aktuálně pro více než sto milionů Američanů a tuto skutečnost už nevydržel americký prezident Donald Trump. V souvislosti s kouřem v amerických městech tak pohrozil Kanadě zavedením nových cel. „Jedná se o úmyslnou nedbalost, která se stává každoročním jevem a stojí Spojené státy miliardy dolarů, takže náklady na toto znečištění musí být nutně připočteny k clům, která Kanada v současné době platí,“ nechal se slyšet konkrétně, přičemž ale dodal, že se hodlá telefonicky spojit s kanadským premiérem Markem Carneym a jednat s ním tak o opatření, jaké chce kvůli požárům zavést. Carney v reakci na to uvedl, že „odpovědnost za boj proti změnám klimatu nesou obě země“.

Mezitím ale už čtveřice michiganských republikánských kongresmanů zaslala zaslala dopis do Ottawy, v němž Kanadu varovali, že v případě, pokud nijak proti požárům nezakročí, zapojí Američané přeshraniční ochranu před lesními požáry a hašení požárů. „Plíce Američanů rok od roku platí za nečinnost Kanady,“ uvedli ve svém dopise konkrétně John James, John Moolenaar, Jack Bergman a Lisa McClainová. Zároveň píší, že jsou toho názoru, že Kanada se nevěnuje takovým věcem, jako jsou „nedostatečné investice do prořezávání lesů, omezování hořlavého materiálu, řízené pálení, spolu s nedostatečným potíráním žhářství“.

Kanadský informační systém pro lesní požáry (CWFIS) uvedl, že v pátek bylo na území Kanady až 888 aktivních požárů, přičemž měl oheň sežehnout skoro až tři miliony hektarů lesní půdy. Podle Kanady s ohněm bojuje 150 hasičských sborů. „Vynaložíme na to tolik prostředků, kolik bude potřeba,“ řekl k tomu premiér nejzasaženější kanadské provincie Ontario Doug Ford.7

Finále MS ve fotbale bude finále „po americku“

Zpátky ale k samotnému sportovnímu klání. Už dříve se mluvilo o tom, že přestávka finále bude delší než obvykle. Místo téměř čtvrthodinové pauzy bude skutečně 25 minut dlouhá, během které vystoupí popoví zpěváci jako Madonna, Shakira či Justin Bieber.

Je také potvrzeno, že se amerického finále světového šampionátu zúčastní americký prezident Donald Trump, stejně tak tak jako španělský král Filip VI. Argentinský prezident Javier Milei se z pověrčivosti finále nezúčastní. Pokud jde o Trumpa, tak ten by měl pak předávat fotbalistů i medaile a samotnou trofej pro vítěze. Novinkou pak je, že vítězové dostanou po vzoru amerických sportů nově vítězní fotbalisté dostanou i prsteny. Celkem těchto prstenů mělo být vyrobeno symbolických 2026, přičemž jen 30 z nich dostanou fotbalisté s realizačním týmem a zbytek pak by mělo jít do prodeje fanouškům.

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Zdroj: Libor Novák

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