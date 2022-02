Šéf Národní sportovní agentury Neusser volá po vyloučení ruských sportovců ze soutěží

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Podle šéfa Národní sportovní agentury (NSA) Filipa Neussera by měla žádá po čtvrtečním vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, aby ze všech evropských a světových šampionátů byli vyloučeeni všichni ruští sportovci. Vedle toho by uvítal, kdyby Rusko nemohlo pořádat žádnou mezinárodní sportovní akci. Všechny tyto body uvedl Neusser na Twitteru, přičemž by rád na svých krocích spolupracoval s premiérem Petrem Fialou.