Pastrňák a Charvátová ponesou českou vlajku na slavnostním zahájení olympiády

David Holub

6. února 2026 9:52

David Pastrňák
David Pastrňák Foto: Leontýna Frýbová / INCORP images

Až se v pátek večer bude konat v rámci slavnostního zahájení tradiční defilé všech olympioniků, českou výpravu na slavném milánském stadionu San Siro povede s českou vlajkou v rukách hokejista David Pastrňák. Biatlonistka Lucie Charvátová pak bude vlajkonoškou na dálku ve druhém dějišti letošních Her v Cortině d'Ampezzo. Oba byli vlajkonoši české výpravy zvoleni ostatními českými olympioniky.

Na to, že bude mít tu čest nést v Miláně českou vlajkou, reagoval mistr světa z roku 2024 Pastrňák dle Českého olympijského výboru (ČOV) následovně: „Ty jo, jsem strašně hrdý a mám radost. Bude to pro mě obrovská čest. A moc se těším, že budu mít šanci jít se všemi sportovci reprezentovat naši zem. Nádherný.“

Podobně nadšeně reagovala i Charvátová, která tedy v době slavnostního zahájení bude v Cortině. „Byla jsem velmi překvapená, až ohromená, že mě sportovci zvolili. Vůbec jsem to nečekala, je to ohromná čest,“ uvedla.

Je již tradicí, že vlajkonoše olympijské výpravy volí sami čeští sportovci, jež se zúčastňují her, přičemž od Tokia 2020 nese vždy vlajku muž a žena. Proces vybírání vlajkonošů přibližuje šéf české olympijské výpravy Martin Doktor. „Nejprve od sportovců zjistíme, kdo se vzhledem ke svému sportovnímu programu vůbec může zúčastnit slavnostního zahájení a také chce nést vlajku. Následně všichni sportovci volí ze zájemců dva vlajkonoše.“

Právě Doktor pak výsledek hlasování oběma zvoleným sportovcům oznámil telefonicky s tím, že Charvátové to šlo po trase Val di Fiemme – Anterselva, zatímco Pastrňákovi Cortina – Florida. Právě tam totiž bude mít ještě před sebou český hokejový reprezentant zápas se svým Bostonem a po něm už se o den dříve, než se u hráčů z NHL plánuje, přestěhuje do dějiště her.

Biatlonistka pak kvůli skutečnosti, že bude vlajkonoškou, musí absolvovat náročnou cestu z Anterselvy, kde se připravuje s biatlonovým týmem, do Cortiny d´Ampezzo. Do místa, kde v pátek večer ve stejný čas jako v Miláně vzplane olympijský oheň. „I když to bude na dálku, myslím si, že to bude krásný. Zahájení je symbol olympiády. Sleduju ho od dětství a vždycky jsem obdivovala samotný ceremoniál i vlajkonoše. Je to velká pocta, ale budu z toho i nervózní. Těším se,“ svěřila se.

Charvátová s Pastrňákem navážou na judistu Lukáše Krpálka a lukostřelkyni Marii Horáčkovou z letní olympiády v Paříži 2024 a také na krasobruslaře Michala Březinu a hokejistku Alenu Mills z poslední zimní olympiády v Pekingu 2022.

4. února 2026 18:47

Průšvih pro pořadatelskou Itálii. Krátce před hrami byl zjištěn doping u biatlonistky

Češi v úvodním utkání nakonec porazily Švýcary 5:4

MS v hokeji 2025: Česko - Švýcarsko 5:4 po prodloužení. Tři obraty, rozhodl Červenka

Hned na úvod 88. mistrovství světa v hokeji, které se letos koná v dánském Herningu a ve švédském Stockholmu, se spolu v rámci základní skupiny B utkal obhájce titulu mistrů světa Česká republika se Švýcarskem a zopakoval se tak svůj souboj z loňského finále MS v Praze. Do duelu nenastoupil oproti původním předpokladům útočník Martin Nečas, jemuž zůstala část výstroje na letišti v Londýně. Dále se pak na soupisku nedostali Adam Klapka, Daniel Gazda a Josef Kořenář. .
David Pastrňák

Potvrzeno. David Pastrňák oznámil, že se zúčastní letošního hokejového MS

Poté, co před pár dny hokejový Boston po konci v letošní sezóně NHL oznámil, že povoluje možnost reprezentovat na nadcházejícím hokejovém světovém šampionátu v Dánsku a ve Švédsku mimo jiné i českým legionářům Jakubu Laukovi a především největší české hvězdě a opoře národního týmu Davidu Pastrňákovi, bylo více než pravděpodobné, že se Pastrňák skutečně stane součástí národní týmu. V pondělí potvrdil svou účast generálnímu manažerovi reprezentace Jiřímu Šlégrovi.

David Pastrňák (hokejista) olympiáda

