Pastrňák a Charvátová ponesou českou vlajku na slavnostním zahájení olympiády

Až se v pátek večer bude konat v rámci slavnostního zahájení tradiční defilé všech olympioniků, českou výpravu na slavném milánském stadionu San Siro povede s českou vlajkou v rukách hokejista David Pastrňák. Biatlonistka Lucie Charvátová pak bude vlajkonoškou na dálku ve druhém dějišti letošních Her v Cortině d'Ampezzo. Oba byli vlajkonoši české výpravy zvoleni ostatními českými olympioniky.
Na to, že bude mít tu čest nést v Miláně českou vlajkou, reagoval mistr světa z roku 2024 Pastrňák dle Českého olympijského výboru (ČOV) následovně: „Ty jo, jsem strašně hrdý a mám radost. Bude to pro mě obrovská čest. A moc se těším, že budu mít šanci jít se všemi sportovci reprezentovat naši zem. Nádherný.“
Podobně nadšeně reagovala i Charvátová, která tedy v době slavnostního zahájení bude v Cortině. „Byla jsem velmi překvapená, až ohromená, že mě sportovci zvolili. Vůbec jsem to nečekala, je to ohromná čest,“ uvedla.
Je již tradicí, že vlajkonoše olympijské výpravy volí sami čeští sportovci, jež se zúčastňují her, přičemž od Tokia 2020 nese vždy vlajku muž a žena. Proces vybírání vlajkonošů přibližuje šéf české olympijské výpravy Martin Doktor. „Nejprve od sportovců zjistíme, kdo se vzhledem ke svému sportovnímu programu vůbec může zúčastnit slavnostního zahájení a také chce nést vlajku. Následně všichni sportovci volí ze zájemců dva vlajkonoše.“
Právě Doktor pak výsledek hlasování oběma zvoleným sportovcům oznámil telefonicky s tím, že Charvátové to šlo po trase Val di Fiemme – Anterselva, zatímco Pastrňákovi Cortina – Florida. Právě tam totiž bude mít ještě před sebou český hokejový reprezentant zápas se svým Bostonem a po něm už se o den dříve, než se u hráčů z NHL plánuje, přestěhuje do dějiště her.
Biatlonistka pak kvůli skutečnosti, že bude vlajkonoškou, musí absolvovat náročnou cestu z Anterselvy, kde se připravuje s biatlonovým týmem, do Cortiny d´Ampezzo. Do místa, kde v pátek večer ve stejný čas jako v Miláně vzplane olympijský oheň. „I když to bude na dálku, myslím si, že to bude krásný. Zahájení je symbol olympiády. Sleduju ho od dětství a vždycky jsem obdivovala samotný ceremoniál i vlajkonoše. Je to velká pocta, ale budu z toho i nervózní. Těším se,“ svěřila se.
Charvátová s Pastrňákem navážou na judistu Lukáše Krpálka a lukostřelkyni Marii Horáčkovou z letní olympiády v Paříži 2024 a také na krasobruslaře Michala Březinu a hokejistku Alenu Mills z poslední zimní olympiády v Pekingu 2022.
