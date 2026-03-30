Po boji a nervech sen o MS stále žije. Češi při Koubkově premiéře porazili Iry na penalty

David Holub

30. března 2026 17:54

Češi na stadionu Slavie porazili Iry. Foto: Michal Sedláček / INCORP images

Česká fotbalová reprezentace stále může postoupit na letošní světový šampionát v USA, Mexiku a Kanadě. To proto, že v úvodním barážovém duelu dokázala přejít přes Irsko, navzdory tomu, že se duel s ostrovním celkem nevyvíjel pro české fotbalisty vůbec dobře. 

Vždyť už po třiadvaceti minutách hry to bylo 0:2 pro Irsko. Nejprve se trefil z penalty Parrott, pak si Češi dali sami vlastní gól. Ještě v první půli ale sami kopali penaltu, kterou pro změnu proměnil Schick. Výkon svěřenců nového reprezentačního kouče Miroslava Koubka však vůbec nikterak nenasvědčoval tomu, že by z toho mohlo být v další fázi zdramatizování zápasu směřující dokonce k postupu.

Zaplněnému Edenu se ale nakonec povedlo dotlačit Čechy k vyrovnání, o které se postaral hlavičkou v závěru kapitán Ladislav Krejčí. Poté, co následné prodloužení změnu skóre nepřineslo, přišly na řadu penalty, které měly stejně překotný průběh jako celý zápas. Postupovou trefu v nich zaznamenal Jan Kliment.

Česká fotbalová veřejnost byla v očekávání s jakou sestavou na Iry vyrukuje nový stratég národního týmu Koubek. Ten nakonec vyslal na trávník mimo jiné hned dvojici útočníků Chorý-Schick, ve středu pole měl řídit hru českého týmu navrátilec Darida a Souček, jenž ještě na podzim nosil kapitánskou pásku, o kterou však přišel poté, co nešel poděkovat fanouškům po zápase s Gibraltarem.

Darida se měl starat o distribuci přihrávek přesně tak, jak ho fanoušci znají z Hradce Králové. Jenže návrat do národního týmu po pěti a půl letech se pětatřicetiletému harcovníkovi se zrovna nevyvedl podle představ. První poločas byl především pod taktovkou Irů, Češi měli problém s rozehrávkou, neboť se málokdo hráčům s míčem u nohy nabízel. Už po sedmi minutách hry navíc klidně mohli prohrávat, když se z hranice šestnáctky rozhodl vypálit Collins. Jeho projektil i díky teči nakonec zamířil do břevna branky Matěje Kováře.

Právě Collins se v další irské akci dostal v české šestnáctce do souboje s Daridou a právě k tomuto souboji se až po minutě a půl vrátili videorozhodčí, kteří tak upozornili švédského sudího Nyberga a ten nakonec zákrok posoudil jako penaltový. Nařízený pokutový kop proměnila největší irská hvězda Parrott, jenž tak navázal na svůj nedávný výkon v osmifinálovém dvojzápase proti Spartě v Konferenční lize, kde se za Alkmaar trefil hned třikrát, 0:1 pro Irsko.

Pokud Eden zmrazila jak hra Čechů, tak tento gól z penalty, ve 23. minutě byl ještě více zmrazen. Tehdy poté, co O´Shea vrátil centrovaný balon k zadní tyči hlavou zpět do malého vápna, v nepřehledné situaci Coufal nejprve trefil tyč vlastní branky, aby se pak míč po dalším nešťastném odrazu tentokrát od brankáře Kováře dostal skutečně jen tak tak celým objemem za brankovou čáru. Že z toho byl gól daly rozhodčímu Nybergovi vědět hodinky, 0:2 pro Irsko..

Vývoj zápasu tak v tu chvíli šel ruku v ruce s tím, jaký výkon předváděli čeští fotbalisté. Proto rozhodně vzali zavděk zbytečný irský faul na Krejčího v momentě, kdy už mířil míč naprosto jinam a byla tak z toho ve 27. minutě penalta pro Česko. K té se postavil Schick a tím, že ji proměnill tak dal naději fanouškům, že může být v tomto zápase lépe.

Do konce poločasu už ale lépe nebylo a tak následnou přestávku využil kouč Koubek ke změnám, když na hřiště vyslal Součka místo Daridy a Chaloupka místo Holeše. Tato obměna jakoby mužstvu prospěla a postupem času začali přebírat iniciativu na hřišti Češi. V 52. minutě hlavičkoval kapitán Krejčí, který jako jeden z mála snesl jakés takés měřítko, tenkrát však ještě neuspěl, neboť gólman Kelleher vyrazil míč na roh. Dvě minuty na to to mohli zase jenom přeci Irové, kteří se mohli dostat zpátky do dvoubrankového vedení, ale Molumbyho zakončení zpoza vápna tentokrát trefilo tyč.

Pak se připomněl opět Parrott, jenž hlavičkoval po dlouhém vhazování, naštěstí brankář Kovář ho vychytal. Ani ve druhé půli z české strany nechyběly nepřesnosti při rozehrávce, přesto se více tlačili dopředu, ale dlouho nepřicházela nějaký výraznější šance. Irové se k závěru základní hrací doby zatáhli a hlídali si tak své jednobrankové vedení. Neubránili ho. V 86. minutě vypukl Eden v jásot, když po standardce, která vypadala jako takový zkrácený rohový kop a kterou zahrával další ze střídajících Čechů Sadílek, hlavičkoval opět kapitán Krejčí. Tehdy už ale balon zaplul do irské sítě, 2:2.

Svůj vydařený výkon ve své nové roli vůdce národního týmu mohl Krejčí vyšperkovat v závěrečném čtyřminutovém nastavení, kdyby v něm ale trefil lépe kulatý nesmysl poté, co se snažil trefit z první a dokázal tak využít toho, že byl na zadní tyči osamocený.

Následovalo tak tedy prodloužení, v němž se z voleje tentokrát snažil změnit skóre již bývalý kapitán Souček, v 98. minutě ale střílel nad. Poté se český tým dožadoval své druhé penalty v zápase po nastřelení ruky jednoho z irských bránících hráčů, ale k tomuto inkriminovanému momentu došlo ještě před pokutovým územím. Závěr prodloužení už mnoho velkých příležitostí nenabídl, i proto že došlo k nepříjemné trefě do spánku střídajícího Ira Szmodicze. Ten tak musel po pár minutách hřišti být odveden ze scény na nosítkách.

Nebyl tak už k dispozici pro penaltový rozstřel, v němž už se zdálo, že i bez něj ostrovní celek postoupí dál. To především poté, co další ze střídajících Čechů Chytil neproměnil ve třetí sérii penaltu. V následujících dvou sériích se ale díky skvělým Kovářovým zákrokům neradovali Azaz a Brown a rázem se tak šance na postup přelila na českou stranu. V páté sérii totiž musel proměnit asi nejpřekvapivější reprezentant tohoto reprezentačního okna a zároveň tak asi nejpřekvapivější exekutor Jan Kliment. Trefil a čeští fotbalisté se i přes peripetie mohli radovat spolu s celým Edenem.

Kouč Koubek vyzdvihl po utkání morální sílu jeho svěřenců, díky níž tak vyšla jeho trenérská premiéra u národního týmu. „Pro nás bylo rozhodující, že jsme prokázali obrovskou morálku, mentalitu, že jsme se s tím dokázali srovnat. Je to syrové, zdaleka to není bez kazu. Museli jsme mít i trochu štěstí. Bylo velmi složité dotahovat stav 0:2. Povedlo se to, mužstvo ukázalo touhu. Musím před hráči smeknout,“ uvedl konkrétně v rozhovoru pro ČT sport.

I nový kapitán Krejčí byl rád, že od týmu viděl, jak moc chce duel vyrovnat a otočit. „Nesmírně těžké utkání po fyzické stránce, hodně soubojové, náběhové. Na začátku těžká dvacetiminutovka, nedostali jsme se do toho, jak jsme chtěli. Nový systém, nové věci, chvíli to trvá. Ale potom jsme ukázali bojovnost, srdce. Může se stát, že něco nebude podle našich představ, ale bojovnost až do poslední minuty tam byla,“ řekl fotbalista Wolverhamptonu.

Jeho předchůdce Souček pak svým výkonem dal jasně najevo veřejnosti, že stáhnutí kapitánské pásky nemělo na něj žádný vliv. „Jsem rád, že se to zvládlo, to je hlavní. Nebylo o to mně, ale o týmu. Chci pomoci klukům, hraju pro Česko. Můžou mi vzít pásku, ale nemůžou mi vzít srdce. Tak jsem šel do tohohle srazu. Jsem rád, že jsem klukům pomohl k dosažení postupu do finále,“ nechal se slyšet a pokračoval: „Víme, že máme jeden zápas od zápisu do historie. Je to 20 let od poslední účasti na mistrovství světa, uděláme pro postup maximum. Teď se soustředíme už na další zápas, Dánsko je ještě daleko kvalitnější soupeř.“

Zatímco Češi tak vyhlížejí blízkost historického postupu na světový šampionát, irský trenér islandského původu Heimir Hallgrímsson hledal důvody porážky svého mužstva. „Po našem druhém gólu jsme neměli hru dostatečně pod kontrolou, neměli jsme tak brzo dostat branku na 2:1. V zápase bylo hodně vysokých balonů, hodně soubojů, emocí, v sázce bylo hodně. Jsem hrdý na to, že jsem součástí tohohle týmu. Bereme si z toho to, že se můžeme měřit se silnými týmy,“ řekl.

Čechy tak tedy po tomto opravdu vybojovaném postupu čeká finále baráže, které je na programu v úterý od 20:45 na Letné a v němž se utká se zmiňovaným Dánskem, které si poradilo se Severní Makedonií.

Konečný výsledek semifinále play-off evropské části kvalifikace o postup na MS (26.3.2026):

Česko – Irsko 2:2 po prodl. (2:2, 1:2), na pen. 4:3
Branky: 27. Schick (z pen.), 86. Ladislav Krejčí II – 19. Parrott (z pen.), 23. Kovář (vl.). Penalty proměnili: Ladislav Krejčí II, Souček, Schick, Kliment – Parrott, Idah, Brady. Neproměnili: Chytil – Azaz, Browne. Rozhodčí: Nyberg – Beigi, Söderkvist (všichni Švéd.) – Van Driessche (video, Belg.). ŽK: Hranáč – Taylor, Manning. Diváci: 19 137

Česko: Kovář – Holeš (46. Chaloupek), Hranáč, Ladislav Krejčí II – Darida (46. Souček) – Coufal (82. Karabec), Provod, Šulc (103. Kliment), D. Jurásek (82. Sadílek) – Schick, Chorý (73. Chytil). Trenér: Koubek

Irsko: Kelleher – O'Brien, Collins, O'Shea – Coleman (96. Dunne), Molumby (115. Szmodics, 120.+1 Vale), Taylor (68. Brady), Manning (68. Browne) – Ogbene (96. Idah), Azaz – Parrott. Trenér: Hallgrímsson.

26. března 2026 16:26

Ostuda pro český fotbal před baráží. Řeší největší korupční skandál v historii

V době, kdy chtěli mít čeští fotbalisté spíše klid na přípravu na čtvrteční veledůležitou baráž o postup na mistrovství světa, český fotbal od úterního rána řeší největší korupční kauzu v jeho historii. Jedná se o případ týkající se podvodných sázek, tzv. match fixingu, a jak upozornil samotný předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda na mimořádné úterní tiskové konferenci, nikdo z podezřelých není v rámci této kauzy z vedení asociace, neboť ona sama byla iniciátorem tohoto vyšetřování. 

