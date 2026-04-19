StarDance po všech hvězdných účastnících podzimní řady představila už i všechny profesionální tanečníky, kteří budou slavné osobnosti po parketu doprovázet. Diváci se na přímé přenosy mohou těšit na podzim na obrazovkách České televize.
"Martin Prágr se oficiálně připojuje k profi tanečníkům letošní sezóny. Jeho strhující výkony a obrovský elán jsou zárukou skvělé podívané," uvedla Česká televize v neděli ráno na sociálních sítích.
Prágr tak zkompletoval sestavu profesionálních tanečníků pro letošní rok. Diváci se už dříve dozvěděli, že celebrity budou v letošní řadě po parketu doprovázet Lenka Nora Návorková, Michal Kurtiš, Natálie Otáhalová, Robin Ondráček, Vanda Bartošová Dětinská, Daniel Makovec, Adriana Mašková, Filip Hudlický a Catharina Malek.
Hvězdnými účastníky letošní řady StarDance budou zpěvačka Marta Jandová, herec a muzikant Tomas Sean Pšenička, herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek, kaskadérka Hana Dvorská, herec Tomáš Matonoha, herečka Luciana Tomášová, zpěvák Tomáš Polák, herečka Petra Nesvačilová a zpěvák Vojta Dyk.
Známe už také složení poroty. Vrací se Zdeněk Chlopčík, stálicemi jsou Tatiana Drexler a Richard Genzer. Nováčkem bude výrazná osobnost mezinárodní taneční scény Jana Burkiewiczová, choreografka a režisérka.
Poslední televizní řada StarDance proběhla předloni na podzim, konkrétně od října do prosince. Šlo již o třináctou sérii. Zvítězili v ní herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Hese doplnili na stupních vítězů herečtí kolegové Marta Dancingerová a Lucie Vondráčková.
Související
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
StarDance nevynechá ani tentokrát. Prágr je posledním potvrzeným účastníkem
před 1 hodinou
Tenistce Vondroušové hrozí velký problém. Může dostat až čtyřletý trest
před 2 hodinami
Daňová přiznání už jsou přijímána jen elektronicky. Čas máte do začátku května
před 3 hodinami
Primátorka Vaňková po volbách nebude pokračovat. Musela na několik operací
před 4 hodinami
S diskařem Bugárem se loučili Šebrle, Kratochvílová či Fibingerová
před 5 hodinami
Pátrání po exmanželce bývalého prince Andrewa je u konce. Našli ji v zahraničí
před 6 hodinami
Klempíř prozradil, co si myslí o StarDance v ČT. Argumenty ministra ale pokulhávají
před 7 hodinami
Trumpovi dochází trpělivost. Írán opět varoval před ničivými americkými útoky
před 8 hodinami
Výročí nejznámějšího pochodu. Mezi Prahou a Prčicemi se chodí již 60 let
před 8 hodinami
Nebezpečná výživa je i v Česku, přiznala firma. Hygienici varovali rodiče
před 9 hodinami
Hormuzský průliv zůstává uzavřen. Dva tankery se přes Íránce nedostaly
před 10 hodinami
Vystrčil nemůže letět armádním letounem na Tchajwan, rozhodla vláda
před 11 hodinami
V Rakousku se objevila nebezpečná dětská výživa. Případ se řeší i v Česku
před 12 hodinami
Šestá osoba je ve vazbě kvůli teroristickému útoku v Pardubicích
před 12 hodinami
Tragédie v Kyjevě. Muž zastřelil několik lidí, zlikvidovala ho policejní zásahovka
před 13 hodinami
Nedělní počasí bude deštivé i bouřlivé, upozornili meteorologové
před 14 hodinami
Mírová dohoda s USA je daleko, prozradil Teherán
Aktualizováno včera
Nové napětí v Hormuzském průlivu. Lodě hlásí, že se dostávají pod palbu
včera
Zbývá poslední jméno. StarDance odhalila již devět profesionálních tanečníků
včera
Rulíka nahradí silné trenérské duo. Moták a Gross začnou po mistrovství světa
Již je jasné, že po letošním mistrovství světa v hokeji nebude na lavičce národního A-týmu pokračovat realizační tým v čele s Radimem Rulíkem. Kouč, který v roce 2024 dokázal s reprezentací po letech vyhrát světový šampionát, jenž se tehdy navíc konal v Praze, minulý měsíc oznámil, že u reprezentace po MS pokračovat nehodlá. Od té doby tak prezident Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Alois Hadamczik hledal Rulíkova nástupce a nakonec je našel. Ve čtvrtek, kdy začala příprava na blížící se světový šampionát ve Švýcarsku, na tiskové konferenci potvrdil, že novými trenéry se od příští sezóny stanou Zdeněk Moták a Pavel Gross.
Zdroj: David Holub