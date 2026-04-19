StarDance nevynechá ani tentokrát. Prágr je posledním potvrzeným účastníkem

Lucie Podzimková

19. dubna 2026 21:51

I v letošní StarDance bude Martin Prágr. Foto: Česká televize

StarDance po všech hvězdných účastnících podzimní řady představila už i všechny profesionální tanečníky, kteří budou slavné osobnosti po parketu doprovázet. Diváci se na přímé přenosy mohou těšit na podzim na obrazovkách České televize.

"Martin Prágr se oficiálně připojuje k profi tanečníkům letošní sezóny. Jeho strhující výkony a obrovský elán jsou zárukou skvělé podívané," uvedla Česká televize v neděli ráno na sociálních sítích.

Prágr tak zkompletoval sestavu profesionálních tanečníků pro letošní rok. Diváci se už dříve dozvěděli, že celebrity budou v letošní řadě po parketu doprovázet Lenka Nora Návorková, Michal Kurtiš, Natálie Otáhalová, Robin Ondráček, Vanda Bartošová Dětinská, Daniel Makovec, Adriana Mašková, Filip Hudlický a Catharina Malek.

Hvězdnými účastníky letošní řady StarDance budou zpěvačka Marta Jandová, herec a muzikant Tomas Sean Pšenička, herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek, kaskadérka Hana Dvorská, herec Tomáš Matonoha, herečka Luciana Tomášová, zpěvák Tomáš Polák, herečka Petra Nesvačilová a zpěvák Vojta Dyk. 

Známe už také složení poroty. Vrací se Zdeněk Chlopčík, stálicemi jsou Tatiana Drexler a Richard Genzer. Nováčkem bude výrazná osobnost mezinárodní taneční scény Jana Burkiewiczová, choreografka a režisérka.

Poslední televizní řada StarDance proběhla předloni na podzim, konkrétně od října do prosince. Šlo již o třináctou sérii. Zvítězili v ní herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Hese doplnili na stupních vítězů herečtí kolegové Marta Dancingerová a Lucie Vondráčková.

Íránská delegace v Pákistánu

Rulíka nahradí silné trenérské duo. Moták a Gross začnou po mistrovství světa

Již je jasné, že po letošním mistrovství světa v hokeji nebude na lavičce národního A-týmu pokračovat realizační tým v čele s Radimem Rulíkem. Kouč, který v roce 2024 dokázal s reprezentací po letech vyhrát světový šampionát, jenž se tehdy navíc konal v Praze, minulý měsíc oznámil, že u reprezentace po MS pokračovat nehodlá. Od té doby tak prezident Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Alois Hadamczik hledal Rulíkova nástupce a nakonec je našel. Ve čtvrtek, kdy začala příprava na blížící se světový šampionát ve Švýcarsku, na tiskové konferenci potvrdil, že novými trenéry se od příští sezóny stanou Zdeněk Moták a Pavel Gross.

