StarDance může vypuknout. Složení párů už není tajemstvím

StarDance by klidně mohla zítra začít. Česká televize v úterý představila složení tanečních párů, které se až na podzim představí v přímých přenosech na parketu. Čtrnáctá řada StarDance proběhne od října do prosince.
Zpěvák Vojta Dyk utvoří pár s Catharinou Malek. Herec a muzikant Tomas Sean Pšenička bude tančit s Natálií Otáhalovou. Herečku Petru Nesvačilovou spojila produkce s Filipem Hudlickým. V případě zpěvačky Marty Jandové se potvrdily spekulace, po parketu ji provede Martin Prágr. Herečku Saru Sandevu dala televize dohromady s Danielem Makovcem.
Kaskadérka Hana Dvorská bude ve dvojici s Michalem Kurtišem. Herečka Luciana Tomášová si zatančí s Robinem Ondráčkem. Tenista Radek Štěpánek předvede show s Vandou Bartošovou Dětinskou. Zpěvák Tomáš Polák si bude notovat s Adrianou Maškovou. Herce Tomáše Matonohu čeká dobrodružství s Lenkou Norou Návorkovou.
Známé je také složení poroty. Vrací se Zdeněk Chlopčík, stálicemi jsou Tatiana Drexler a Richard Genzer. Nováčkem bude výrazná osobnost mezinárodní taneční scény Jana Burkiewiczová, choreografka a režisérka. ČT také v pondělí potvrdila další angažmá moderátorů Marka Ebena a Terezy Kostkové.
Televizní diváci se mohou na přímé přenosy těšit na podzim. První epizoda bude odvysílána v sobotu 10. října. Finále je naplánováno na sobotu 12. prosince.
Poslední televizní řada StarDance proběhla předloni na podzim, konkrétně od října do prosince. Šlo již o třináctou sérii. Zvítězili v ní herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Hese doplnili na stupních vítězů herečtí kolegové Marta Dancingerová a Lucie Vondráčková.
