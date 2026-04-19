Klempíř prozradil, co si myslí o StarDance v ČT. Argumenty ministra ale pokulhávají

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v týdnu představil nový model financování České televize a Českého rozhlasu, který už nepočítá s poplatky. V následné diskuzi se opět začala řešit budoucnost pořadů, jakým je například StarDance. I Klempíř odhalil svůj pohled na věc.
"Podle mě StarDance do veřejnoprávní televize tak úplně nepatří. Je to licencovaný pořad, typický produkt komerčních televizí," vyjádřil se Klempíř v rozhovoru pro Deník a podotkl, že do České televize nepochybně patří původní dramatická tvorba, tedy filmy a seriály.
Na sítích už ale mnozí lidé poukázali na fakt, že StarDance je výmyslem britské veřejnoprávní televize BBC, která svou show Strictly Come Dancing na základě licence prodává do celého světa. Ministrův argument tak přinejmenším dost pokulhává.
Klempíř v úterý představil mediální novelu v Poslanecké sněmovně. "Poplatky se ruší, Česká televize a Český rozhlas se neslučují, rady ČT a ČRo necháváme beze změny," uvedl s tím, že nový zákon by měl platit od začátku příštího roku. Do té dobu musí projít připomínkovým řízením a projednáním v obou parlamentních komorách.
Podle ministra návrh zaručuje nezávislost veřejnoprávních médií, které nebudou přímo podřízeny ministerstvu či jinému státnímu úřadu. "Do programové činnosti nesmí zasahovat žádný státní orgán ani politický subjekt. Nezávislost je dále podpořena tím, že rozhlas i televize hospodaří s vlastním majetkem odděleným od státu," poznamenal.
Vedení televize v úterý uvedlo, že zatím nemělo návrh zákona k dispozici, takže se s ním musí nejprve seznámit. "Hynek Chudárek považuje zveřejněné informace v rozporu se závěry páteční schůzky a znovu vyzývá příslušné politické subjekty v čele s ministrem kultury k jednání a k vytvoření pracovní skupiny, ve které budou zastoupeni jak odborníci z obou veřejnoprávních médií, tak z ministerstva kultury," napsala ČT na sociální síti X.
Na Kavčích horách i nadále preferují financování prostřednictvím poplatků ve stávající výši. "Pouze tak je (ČT) schopna poskytovat rozsah veřejné služby jako doposud, dostát všem smluvním závazkům, plnit schválené dlouhodobé pětileté plány a naplňovat uzavřené memorandum," konstatovalo vedení.
Nový model financování pak označilo za nedostatečně předvídatelný. "Současně není podle předběžných propočtů pravdou, že novela vrací objem finančních prostředků, se kterými by případně Česká televize nově disponovala, do roku 2024. Podle generálního ředitele Hynka Chudárka se jedná o podstatně výraznější propad," sdělila ČT.
"Z aktuálních informací, které má vedení ČT zprostředkovaně k dispozici, se jeví jako zřejmé, že pokud novelizovaný zákon vstoupí v platnost, bude muset management televize přijmout razantní opatření s viditelným dopadem na rozsah veřejné služby," dodala televize.
Česká televize by podle novely dostala na provoz v příštím roce přes 5,7 miliardy korun, Český rozhlas by hospodařil s částkou 2,07 miliardy korun. Obě instituce letos vyberou na poplatcích více, konkrétně 6,73 miliardy korun v případě ČT a 2,48 miliardy korun v případě ČRo. "Pevná částka je každoročně valorizována, obě instituce budou procházet kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu," zmínil ministr kultury.
Zdroj: Lucie Podzimková