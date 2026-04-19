Klempíř prozradil, co si myslí o StarDance v ČT. Argumenty ministra ale pokulhávají

Jan Hrabě

19. dubna 2026 16:17

Oto Klempíř (ministr kultury) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v týdnu představil nový model financování České televize a Českého rozhlasu, který už nepočítá s poplatky. V následné diskuzi se opět začala řešit budoucnost pořadů, jakým je například StarDance. I Klempíř odhalil svůj pohled na věc. 

"Podle mě StarDance do veřejnoprávní televize tak úplně nepatří. Je to licencovaný pořad, typický produkt komerčních televizí," vyjádřil se Klempíř v rozhovoru pro Deník a podotkl, že do České televize nepochybně patří původní dramatická tvorba, tedy filmy a seriály. 

Na sítích už ale mnozí lidé poukázali na fakt, že StarDance je výmyslem britské veřejnoprávní televize BBC, která svou show Strictly Come Dancing na základě licence prodává do celého světa. Ministrův argument tak přinejmenším dost pokulhává.

Klempíř v úterý představil mediální novelu v Poslanecké sněmovně. "Poplatky se ruší, Česká televize a Český rozhlas se neslučují, rady ČT a ČRo necháváme beze změny," uvedl s tím, že nový zákon by měl platit od začátku příštího roku. Do té dobu musí projít připomínkovým řízením a projednáním v obou parlamentních komorách. 

Podle ministra návrh zaručuje nezávislost veřejnoprávních médií, které nebudou přímo podřízeny ministerstvu či jinému státnímu úřadu. "Do programové činnosti nesmí zasahovat žádný státní orgán ani politický subjekt. Nezávislost je dále podpořena tím, že rozhlas i televize hospodaří s vlastním majetkem odděleným od státu," poznamenal. 

Vedení televize v úterý uvedlo, že zatím nemělo návrh zákona k dispozici, takže se s ním musí nejprve seznámit. "Hynek Chudárek považuje zveřejněné informace v rozporu se závěry páteční schůzky a znovu vyzývá příslušné politické subjekty v čele s ministrem kultury k jednání a k vytvoření pracovní skupiny, ve které budou zastoupeni jak odborníci z obou veřejnoprávních médií, tak z ministerstva kultury," napsala ČT na sociální síti X.

Na Kavčích horách i nadále preferují financování prostřednictvím poplatků ve stávající výši. "Pouze tak je (ČT) schopna poskytovat rozsah veřejné služby jako doposud, dostát všem smluvním závazkům, plnit schválené dlouhodobé pětileté plány a naplňovat uzavřené memorandum," konstatovalo vedení. 

Nový model financování pak označilo za nedostatečně předvídatelný. "Současně není podle předběžných propočtů pravdou, že novela vrací objem finančních prostředků, se kterými by případně Česká televize nově disponovala, do roku 2024. Podle generálního ředitele Hynka Chudárka se jedná o podstatně výraznější propad," sdělila ČT.

"Z aktuálních informací, které má vedení ČT zprostředkovaně k dispozici, se jeví jako zřejmé, že pokud novelizovaný zákon vstoupí v platnost, bude muset management televize přijmout razantní opatření s viditelným dopadem na rozsah veřejné služby," dodala televize. 

Česká televize by podle novely dostala na provoz v příštím roce přes 5,7 miliardy korun, Český rozhlas by hospodařil s částkou 2,07 miliardy korun. Obě instituce letos vyberou na poplatcích více, konkrétně 6,73 miliardy korun v případě ČT a 2,48 miliardy korun v případě ČRo. "Pevná částka je každoročně valorizována, obě instituce budou procházet kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu," zmínil ministr kultury. 

Vystrčil nemůže letět armádním letounem na Tchajwan, rozhodla vláda

Oto Klempíř (ministr kultury)

Poplatky skončí, potvrdil Klempíř a představil plán. Opozice avizuje tvrdý boj

Babišova vláda nadále plánuje změnu financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v úterý představil mediální novelu, která zruší poplatky. Česká televize i Český rozhlas by měly být od příštího roku financovány ze státního rozpočtu. Sněmovní opozice už ale avizuje, že bude bojovat proti schválení návrhu. 

Mírová dohoda s USA je daleko, prozradil Teherán

Mír na Blízkém východě je daleko, zní z Teheránu k průběhu diplomatických jednání se Spojenými státy americkými, jejichž cílem je dosažení trvalé mírové dohody. Írán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv v reakci na pokračující americkou námořní blokádu. 

Rulíka nahradí silné trenérské duo. Moták a Gross začnou po mistrovství světa

Již je jasné, že po letošním mistrovství světa v hokeji nebude na lavičce národního A-týmu pokračovat realizační tým v čele s Radimem Rulíkem. Kouč, který v roce 2024 dokázal s reprezentací po letech vyhrát světový šampionát, jenž se tehdy navíc konal v Praze, minulý měsíc oznámil, že u reprezentace po MS pokračovat nehodlá. Od té doby tak prezident Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Alois Hadamczik hledal Rulíkova nástupce a nakonec je našel. Ve čtvrtek, kdy začala příprava na blížící se světový šampionát ve Švýcarsku, na tiskové konferenci potvrdil, že novými trenéry se od příští sezóny stanou Zdeněk Moták a Pavel Gross.

USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu

Americký prezident Donald Trump poprvé reagoval na nejnovější události na Blízkém východě, kde Írán kvůli pokračující námořní blokádě opět uzavřel Hormuzský průliv. USA se podle nejvyššího představitele nenechají vydírat. 

Maďarské volby ještě nejsou uzavřené. Magyarova Tisza získala další křesla

Maďarské parlamentní volby, v nichž došlo k sesazení dlouholetého premiéra Viktora Orbána, se sice konaly již minulý víkend, ale výsledky se měnily ještě v uplynulých hodinách. Vítězná Tisza příštího předsedy vlády Pétera Magyara získala další mandáty. Aktuálně má jistých 141 křesel. 

