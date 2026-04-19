Pátrání po exmanželce bývalého prince Andrewa je u konce. Našli ji v zahraničí

Lucie Podzimková

19. dubna 2026 17:04

Sarah, vévodkyně z Yorku, rozená Sarah Margaret Fergusonová Foto: Wikimedia Commons

Nejde jen o prince Andrewa. V poslední době se zvýšil i tlak na jeho bývalou manželku Sarah, po které se slehla zem. Teď se ji ale povedlo vypátrat britskému bulvárnímu deníku The Sun. Ukázalo se, že Fergusonová se momentálně zdržuje mimo Velkou Británii. 

Fergusonová se neobjevila na veřejnosti od loňského září. Nyní se ji povedlo najít v rakouských Alpách. "Fergie (přezdívka - pozn. red.) se vysoko v Alpách drží v neuvěřitelné nenápadnosti," uvedl zdroj zmíněného deníku.

Podle informátora je zřejmé, že chce bývalá manželka prince Andrewa zůstat stranou pozornosti. Její volba oblečení byla pečlivá, aby jí pomohla vyhnout se tomu, že ji někdo pozná. Oblast je to úplně překrásná a je většinu času velmi poklidná, takže je to perfektní místo pro takovou figuru, když se chce skrývat," dodal zdroj. 

Britský deník Guardian v březnu upozornil, že Fergusonová byla také v pravidelném styku s finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Američan jí pomohl s dluhy, když se ocitla na hraně osobního bankrotu. Sarah mu poté napsala, že je štědrým rodinným přítelem. 

Někdejší vévodkyni proto kontaktovali američtí kongresmani a vyzvali ji k podání svědectví před příslušnou vyšetřovací komisí. "Ačkoliv jste se oficiálně s bývalým princem Andrewem rozvedla v roce 1996, komise má zájem se dozvědět jakékoliv informace o zapojení pana Mountbatten-Windsora do operací pana Epsteina," napsal kongresman Suhas Subramanyam v dopise. 

Podle Subramanyama je zřejmé, že Fergusonová měla společenské a byznysové vazby na Epsteina a má tak informace, které mohou při vyšetřování pomoci. "Žádám o vaši spolupráci s vyšetřováním a poskytnutí informací ohledně zločinů Jeffreyho Epsteina a jeho spolupachatelů," dodal kongresman. 

Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.

Tragédie v Kyjevě. Muž zastřelil několik lidí, zlikvidovala ho policejní zásahovka

Íránská delegace v Pákistánu

Mírová dohoda s USA je daleko, prozradil Teherán

Mír na Blízkém východě je daleko, zní z Teheránu k průběhu diplomatických jednání se Spojenými státy americkými, jejichž cílem je dosažení trvalé mírové dohody. Írán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv v reakci na pokračující americkou námořní blokádu. 

Pavel Gross bude jedním z nových trenérů národního týmu.

Rulíka nahradí silné trenérské duo. Moták a Gross začnou po mistrovství světa

Již je jasné, že po letošním mistrovství světa v hokeji nebude na lavičce národního A-týmu pokračovat realizační tým v čele s Radimem Rulíkem. Kouč, který v roce 2024 dokázal s reprezentací po letech vyhrát světový šampionát, jenž se tehdy navíc konal v Praze, minulý měsíc oznámil, že u reprezentace po MS pokračovat nehodlá. Od té doby tak prezident Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Alois Hadamczik hledal Rulíkova nástupce a nakonec je našel. Ve čtvrtek, kdy začala příprava na blížící se světový šampionát ve Švýcarsku, na tiskové konferenci potvrdil, že novými trenéry se od příští sezóny stanou Zdeněk Moták a Pavel Gross.

Donald Trump

USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu

Americký prezident Donald Trump poprvé reagoval na nejnovější události na Blízkém východě, kde Írán kvůli pokračující námořní blokádě opět uzavřel Hormuzský průliv. USA se podle nejvyššího představitele nenechají vydírat. 

Maďarské volby ještě nejsou uzavřené. Magyarova Tisza získala další křesla

Maďarské parlamentní volby, v nichž došlo k sesazení dlouholetého premiéra Viktora Orbána, se sice konaly již minulý víkend, ale výsledky se měnily ještě v uplynulých hodinách. Vítězná Tisza příštího předsedy vlády Pétera Magyara získala další mandáty. Aktuálně má jistých 141 křesel. 

