Pátrání po exmanželce bývalého prince Andrewa je u konce. Našli ji v zahraničí

Nejde jen o prince Andrewa. V poslední době se zvýšil i tlak na jeho bývalou manželku Sarah, po které se slehla zem. Teď se ji ale povedlo vypátrat britskému bulvárnímu deníku The Sun. Ukázalo se, že Fergusonová se momentálně zdržuje mimo Velkou Británii.
Fergusonová se neobjevila na veřejnosti od loňského září. Nyní se ji povedlo najít v rakouských Alpách. "Fergie (přezdívka - pozn. red.) se vysoko v Alpách drží v neuvěřitelné nenápadnosti," uvedl zdroj zmíněného deníku.
Podle informátora je zřejmé, že chce bývalá manželka prince Andrewa zůstat stranou pozornosti. Její volba oblečení byla pečlivá, aby jí pomohla vyhnout se tomu, že ji někdo pozná. Oblast je to úplně překrásná a je většinu času velmi poklidná, takže je to perfektní místo pro takovou figuru, když se chce skrývat," dodal zdroj.
Britský deník Guardian v březnu upozornil, že Fergusonová byla také v pravidelném styku s finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Američan jí pomohl s dluhy, když se ocitla na hraně osobního bankrotu. Sarah mu poté napsala, že je štědrým rodinným přítelem.
Někdejší vévodkyni proto kontaktovali američtí kongresmani a vyzvali ji k podání svědectví před příslušnou vyšetřovací komisí. "Ačkoliv jste se oficiálně s bývalým princem Andrewem rozvedla v roce 1996, komise má zájem se dozvědět jakékoliv informace o zapojení pana Mountbatten-Windsora do operací pana Epsteina," napsal kongresman Suhas Subramanyam v dopise.
Podle Subramanyama je zřejmé, že Fergusonová měla společenské a byznysové vazby na Epsteina a má tak informace, které mohou při vyšetřování pomoci. "Žádám o vaši spolupráci s vyšetřováním a poskytnutí informací ohledně zločinů Jeffreyho Epsteina a jeho spolupachatelů," dodal kongresman.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
