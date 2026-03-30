Kongresmani poslali dopis do Británie. Jde o vyšetřování Epsteinových zločinů

Lucie Podzimková

30. března 2026 20:13

Kongres Spojených států amerických (United States Congress)
Kongres Spojených států amerických (United States Congress) Foto: president.gov.ua

Američtí politici formálně požádali Sarah Fergusonovou, exmanželku bývalého prince Andrewa, aby svědčili před komisí, která vyšetřuje případ finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Učinili tak prostřednictvím dopisu, Fergusonová dostala čas na odpověď. 

Fergusonové přišel dopis od kongresmana Suhase Subramanyama. Podle BBC dostala dva týdny na odpověď. "V době, kdy komise usiluje o spravedlnost pro pozůstalé po zločinném podnikání pana Epsteina a o transparentnost pro americkou veřejnost, s úctou žádám o vaši spolupráci při vyšetřování výboru," napsal jménem vyšetřovací komise. 

"Ačkoliv jste se oficiálně s bývalým princem Andrewem rozvedla v roce 1996, komise má zájem se dozvědět jakékoliv informace o zapojení pana Mountbatten-Windsora do operací pana Epsteina," uvedl americký politik v dopise. 

Podle Subramanyama je zřejmé, že Fergusonová měla společenské a byznysové vazby na Epsteina a má tak informace, které mohou při vyšetřování pomoci. "Žádám o vaši spolupráci s vyšetřováním a poskytnutí informací ohledně zločinů Jeffreyho Epsteina a jeho spolupachatelů," dodal kongresman. 

Britský deník Guardian v březnu upozornil, že Fergusonová byla také v pravidelném styku s Epsteinem. Američan jí pomohl s dluhy, když se ocitla na hraně osobního bankrotu. Sarah mu poté napsala, že je štědrým rodinným přítelem. 

Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.

před 9 hodinami

Související

Více souvisejících

Jeffrey Epstein Kongres USA Sarah Fergusonová USA (Spojené státy americké) Velká Británie princ Andrew (syn královny Alžběty)

Aktuálně se děje

před 12 minutami

před 57 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

včera

včera

včera

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy