Sarah Fergusonová řeší dilema. V USA chtějí kvůli Epsteinovi rozhovor i svědectví

Lucie Podzimková

24. března 2026 21:01

Sarah, vévodkyně z Yorku, rozená Sarah Margaret Fergusonová

Sarah Fergusonová je v paměti Britů zapsána jako exmanželka prince Andrewa, jehož zásadně pronásleduje jeho minulost. V poslední době se ukázalo, že i někdejší vévodkyně se má z čeho zpovídat. Na Ostrovech se nyní řeší, co bude Sarah dělat. 

Exmanželka bývalého prince Andrewa Sarah Fergusonová se už měsíce neukázala na veřejnosti. Podle BBC sílí tlak na její osobu. Spekuluje se, zda neposkytne médiím otevřený rozhovor. Zároveň se ozývají výzvy, aby svědčila v Epsteinově případu. 

Američtí zákonodárci, kteří opakovaně vyzvali ke svědectví mladšího bratra britského krále Karla III., se teď obrátili i na jeho někdejší manželku. Kongresman Suhas Subramanyam se domnívá, že Sarah disponuje cennými informacemi. "Měla by svědčit pod přísahou před naší komisí," prohlásil.

Neexistuje však právní mechanismus, jehož prostřednictvím by Fergusonová mohla být přinucena k podání výpovědi ve Spojených státech. Subramanyam jí chce nabídnout takové podmínky, aby před komisi předstoupila. 

Podle britských médií je další krok Andrewovy exmanželky obestřen tajemstvím. Objevily se však spekulace, že od amerických televizních stanic dostala nabídky na rozhovor, za který by mohla obdržet miliony korun. 

Britský deník Guardian v uplynulých dnech upozornil, že Fergusonová byla také v pravidelném styku s Epsteinem. Američan jí pomohl s dluhy, když se ocitla na hraně osobního bankrotu. Sarah mu poté napsala, že je štědrým rodinným přítelem. 

